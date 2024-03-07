مشترياتي من المكياج

بسمة القلوب

بسمة القلوب

:: عضو مُشارك ::
إنضم
25 نوفمبر 2020
المشاركات
405
نقاط التفاعل
898
النقاط
26
العمر
33
محل الإقامة
تلمسان
الجنس
أنثى
السلام عليكم اخواتي نتمنى تكونو كامل بخير
اليوم حبيت نشارك معاكم بعض مشترياتي و رأيي فيها باش تدو افكار
هذا الغسيل روعة هادي المرة الثالثة و انا نعاود نشريه يطلع روعة
20240307_105419.jpg
هذا برايمر لاباس بيه ينحي شوية العيوب قبل الفوندوتان مثل المسامات او اثار الحبوب
20240307_105444.jpg
هذا تاني روعة اللون جاي خفيف و ماط
20240307_105455.jpg
هذا الغوج روعة 5×1 فيه الألوان الفاتحة كيما نتاعي و فيه الألوان الغامقة
20240307_105529.jpg
هدا اونيساغن لاباس بيه يخفي شوية
20240307_105545.jpg
هدا طلاء الاضافر روعة لقيتهم بروموسيون 3ب 200دج
20240307_105600.jpg
هدي نيفيا كريم مرطب رائع يرطب مليح
20240307_105623.jpg
هدي brume روعة روعة ريحتها شابة بزاف و خفيفة و تقعد في القش
20240307_105635.jpg

نتمنى يعجبكم
تحياتي...
 
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