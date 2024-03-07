مشترياتي من المكياج

السلام عليكم اخواتي نتمنى تكونو كامل بخيراليوم حبيت نشارك معاكم بعض مشترياتي و رأيي فيها باش تدو افكارهذا الغسيل روعة هادي المرة الثالثة و انا نعاود نشريه يطلع روعةهذا برايمر لاباس بيه ينحي شوية العيوب قبل الفوندوتان مثل المسامات او اثار الحبوبهذا تاني روعة اللون جاي خفيف و ماطهذا الغوج روعة 5×1 فيه الألوان الفاتحة كيما نتاعي و فيه الألوان الغامقةهدا اونيساغن لاباس بيه يخفي شويةهدا طلاء الاضافر روعة لقيتهم بروموسيون 3ب 200دجهدي نيفيا كريم مرطب رائع يرطب مليحهدي brume روعة روعة ريحتها شابة بزاف و خفيفة و تقعد في القشنتمنى يعجبكمتحياتي...