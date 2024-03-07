مشترياتي من المكياج

بسمة القلوب
:: عضو مُشارك ::
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- محل الإقامة
- تلمسان
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم اخواتي نتمنى تكونو كامل بخير
اليوم حبيت نشارك معاكم بعض مشترياتي و رأيي فيها باش تدو افكار
هذا الغسيل روعة هادي المرة الثالثة و انا نعاود نشريه يطلع روعة
هذا برايمر لاباس بيه ينحي شوية العيوب قبل الفوندوتان مثل المسامات او اثار الحبوب
هذا تاني روعة اللون جاي خفيف و ماط
هذا الغوج روعة 5×1 فيه الألوان الفاتحة كيما نتاعي و فيه الألوان الغامقة
هدا اونيساغن لاباس بيه يخفي شوية
هدا طلاء الاضافر روعة لقيتهم بروموسيون 3ب 200دج
هدي نيفيا كريم مرطب رائع يرطب مليح
هدي brume روعة روعة ريحتها شابة بزاف و خفيفة و تقعد في القش
نتمنى يعجبكم
تحياتي...
اليوم حبيت نشارك معاكم بعض مشترياتي و رأيي فيها باش تدو افكار
هذا الغسيل روعة هادي المرة الثالثة و انا نعاود نشريه يطلع روعة
هذا برايمر لاباس بيه ينحي شوية العيوب قبل الفوندوتان مثل المسامات او اثار الحبوب
هذا تاني روعة اللون جاي خفيف و ماط
هذا الغوج روعة 5×1 فيه الألوان الفاتحة كيما نتاعي و فيه الألوان الغامقة
هدا اونيساغن لاباس بيه يخفي شوية
هدا طلاء الاضافر روعة لقيتهم بروموسيون 3ب 200دج
هدي نيفيا كريم مرطب رائع يرطب مليح
هدي brume روعة روعة ريحتها شابة بزاف و خفيفة و تقعد في القش
نتمنى يعجبكم
تحياتي...