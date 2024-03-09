زفيطي حار

السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
51,309
نقاط التفاعل
83,719
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


كما جرت العادات والتقاليد الوصفة التي نطيبوها قبل شهر رمضان
زفيطي

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الوصفة كاملة سبق وأن وضعتها هنا:

www.4algeria.com

زفيطي بوسعادي من مطبخي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جبتلكم زفيطي بوسعادي من اعدادي نتمنى يعجبكم كيما لي يسموه ناس المسيلة مهراس الزفيطي ولاسلاطة مهراس ومن هنا نوجه تحية ل عراش ولاد ثامر وولاد ماضي وولاد نايل بيان سير :giggle::giggle: أولا نوجد الكسرة بالما وملح نبلها ونعجنها نقرصها ونطيبها نشوي الفلفل...
www.4algeria.com www.4algeria.com
 
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