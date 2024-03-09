السلطانة
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كما جرت العادات والتقاليد الوصفة التي نطيبوها قبل شهر رمضان
زفيطي
الوصفة كاملة سبق وأن وضعتها هنا:
كما جرت العادات والتقاليد الوصفة التي نطيبوها قبل شهر رمضان
زفيطي
الوصفة كاملة سبق وأن وضعتها هنا:
زفيطي بوسعادي من مطبخي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جبتلكم زفيطي بوسعادي من اعدادي نتمنى يعجبكم كيما لي يسموه ناس المسيلة مهراس الزفيطي ولاسلاطة مهراس ومن هنا نوجه تحية ل عراش ولاد ثامر وولاد ماضي وولاد نايل بيان سير :giggle::giggle: أولا نوجد الكسرة بالما وملح نبلها ونعجنها نقرصها ونطيبها نشوي الفلفل...
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