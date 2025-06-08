تصميمي لـ Walk iIn Closet #1 ببرنامج Blender 8.1

الورد الأحمر

الورد الأحمر

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

دائما مع التصميمات لي صممتها في الفترة لي كنت فيها غايبة ع اللمة
اليوم نوريلكم تصميم دريسينغ مع طاولة الزينة وطبعا أنا تصميماتي كلها موجهة للبنات
نخليكم مع الصور ..

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وهذي كانت تفاصيل الغرفة كاملة لي صممت نسنى آراءكم


مواضيع أخرى لتصاميمي
الورد الأحمر

الموضوع 'تصميمي لطاولة مكياج ببرنامج Blender 2.90'

السلام عليكم ...





باستعمال برنامج Blender 2.90 للتصميم الثلاثي الأبعاد قمت بتصميم طاولة للزينة والمكياج لأحد الألعاب. وهذه كانت النتيجة

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3.jpg

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سلامي للجميع

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الموضوع 'تصميمي لغرفة نوم ببرنامج Blender 2.90'

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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
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التصميم-ختم.gif



باستعمال برنامج Blender 2.90 للتصميم ثلاثي الأبعاد قمت بتصميم غرفة نوم لأحد الألعاب التي ألعبها وهذي النتيجة

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ان شاء الله حبيتو التصميم وشوية تفاعل منكم لمشاركتم المزيد ;)

سلامي للجميع :)
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الورد الأحمر

الموضوع 'تصميمي لحمام ملكي ببرنامج Blender 2.90'

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
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صممت من قبل حمام ملكي لأحد الألعاب ببرنامج Blender 2.90 للتصميم الثلاثي الأبعاد
وحبيت نشارك معاكم الصور ...

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ان شاء الله يكون عجبكم التصميم. خلولي آراءكم وشكرا ع زيارة الموضوع​
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الورد الأحمر

الموضوع 'تصميمي لحمام فاخر ببرنامج Blender 4.1'

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

من مدة ما دخلتش للمة وفي الوقت هذا صممت بزاف تصميمات ثلاثية الأبعاد وما شاركتهاش معاكم
رح نبدا نشارك معاكم التصميمات لي صممت الفترة لي فاتت وهذا أول تصميم نشاركو للحمام الفاخر
نخليكم مع الصور ...

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انتهت الصور في انتظار ملاحظاتكم ع التصميم
كونوا بخير :)
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