من الدارجة الى الفصحى ..لنغص في بحر الكلمات🏊‍♀️

قال الإمام ابن القيم -رحمه الله- :«إذا انكشف الغطاء للناس يوم القيامة عن ثواب أعمالهملم يروا عملاً أفضل ثوابًا من الذكـر ، فيتحسر عند ذلك أقوامفيقولون : ما كان شىء أيسر علينا من الذكر.