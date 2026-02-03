من الدارجة الى الفصحى ..لنغص في بحر الكلمات🏊‍♀️

الديباج الرقيق
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من موضوع الاخ
@أمير جزائري حر
وَاشْ رانا نهّدرو..🤔🙂 معاً لتسليط الضّوء على كلماتٍ نسمعها هُنا وهناك في دُولنا العربيّة من المحيط إلى الخليج & شرح وتأصيل
تحية طيبة..💐🤍 هذا المُتصفّح سيكون مُخصّصا لتناول بعض الكلمات التي تُسمعُ هنا وهناك في الجزائر. ودول المغرب الغربي خاصة وفي العالم العربي عامة... نتناولها بالشرح وتأصيل معناها... حتى نُشيع التقارب والتآلف بيننا.. ففي اللّمة كما بدا لي جنسيات من مختلف الأقطار العربية.. ❤️💐 .. والكُلّ مدعُوّ...
سرقت او استعرت هاته الفكرة الجميلة
وحولتها الى لعبة بسيطة
مسلية
لتستقطب الاعضاء والزوار ..
لتجعلنا نفهم نحن
وباقي الزوار والاعضاء من البلدان الأخرى
لغتنا
"الدارجة "
ومعناها ..
" بالفصحى "
الموضوع سهل وبسيط كل عضو يكتب كلمة بالدارجة والذي بعده يحولها الى الفصحى ...
ويترك كلمة للعضو الذي يليه
..بالتوووفيق