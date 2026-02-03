من الدارجة الى الفصحى ..لنغص في بحر الكلمات🏊‍♀️

الديباج الرقيق

الديباج الرقيق

:: عضو متألق ::
أوفياء اللمة



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

من موضوع الاخ

@أمير جزائري حر

وَاشْ رانا نهّدرو..🤔🙂 معاً لتسليط الضّوء على كلماتٍ نسمعها هُنا وهناك في دُولنا العربيّة من المحيط إلى الخليج & شرح وتأصيل

تحية طيبة..💐🤍 هذا المُتصفّح سيكون مُخصّصا لتناول بعض الكلمات التي تُسمعُ هنا وهناك في الجزائر. ودول المغرب الغربي خاصة وفي العالم العربي عامة... نتناولها بالشرح وتأصيل معناها... حتى نُشيع التقارب والتآلف بيننا.. ففي اللّمة كما بدا لي جنسيات من مختلف الأقطار العربية.. ❤️💐 .. والكُلّ مدعُوّ...
سرقت 😅 او استعرت هاته الفكرة الجميلة

وحولتها الى لعبة بسيطة

مسلية

لتستقطب الاعضاء والزوار ..

لتجعلنا نفهم نحن

وباقي الزوار والاعضاء من البلدان الأخرى

لغتنا

"الدارجة "

ومعناها ..

" بالفصحى "



الموضوع سهل وبسيط كل عضو يكتب كلمة بالدارجة والذي بعده يحولها الى الفصحى ...
ويترك كلمة للعضو الذي يليه 😁
..بالتوووفيق

اول مشاركة ....نصعبها شوية 🤣

نظن معندهاش مرادف بالفصحى 🤣🤣

التير ..

كما يقولو صرى فينا التير ...انتظر اول اجابة ؟
 
معنديش إجابة
 
التير لا اعرف أصل الكلمة .. لكن تعني تقريبا " خرج الأمر عن السيطرة " صح؟
كل شيء كان طبيعيًا، ثم خرج الأمر عن السيطرة
 
سلام عليكم
فكرة جميلة جداً بارك الله فيك
اوو صعبتيها بزاف أطفلة

نعرفها بصح معرفتش وش معناه في الفصحى
😅🤔
 
دار فينا التير .... تسلط علينا ؟
 
ورّطنا في الأمر أو أوقعنا في مشكلة كبيرة
 
التير معندهاش مصطلح مئة بالمئة ..وانما ..قريبة من كلمة ...معاناة ..

 
@أمير جزائري حر ..بما انه الموضوع مقتبس من فكرتك ..ف لك شرف اختيار الكلمة في هذه المرة ..تفضل ..اختر لنا كلمة ..وشكرا
 
قال أمير جزائري حر:
كنت مشغول.. فالمعذرة🙂
معليش ماشي مشكل 😁
أعطيكم كلمة " الڨَمْنَة" 🤔😎
او ...نظن القمنة ..من النية ...عندنا يقولك غدوة مقمن نروح للبلاصة الفلانية ..يعني ناوي او مقرر ؟؟
 
