وجوب تبييت نية صوم رمضان

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا شك في كون تبييت نية الصوم من أركان الصوم وهو قول الجمهور
لقوله صلى الله عليه وسلم:
من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. رواه النسائي والترمذي
ولفظه: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. وصححه الألباني.

ولكن أمر النية يسير فهي لا تحتاج إلى كبير عناء، فمجرد
العزم على الصوم غدا في أي جزء من أجزاء الليل كاف في تحقيق النية الواجبة.

قال شيخ الإسلام كما في الاختيارات: ومن خطر بقلبه أنه صائم غداً فقد نوى. انتهى.
 
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