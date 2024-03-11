كيفية ختم القرآن الكريم في شهر رمضان المبارك.

جليلوس

جليلوس

:: طاقم عمل اللمة الجزائرية ::
طاقم العمل
إنضم
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محل الإقامة
في وحد البلاصة ...
الجنس
ذكر
السلام عليكم
عساكم بخير جميعا ...
رمضان مبارك تقبل الله منا ومنكم
هنا ساضع بين ايديكم برنامج مفيد ورائع لختم القران الكريم في رمضان

▪️ #طࢪيقة ختم القࢪآن في ࢪمضان خلال ( 3️⃣0️⃣ يوم ) ڪل يوم جزء من القࢪآن
‏- الفجࢪ : 4 صفحات
‏- الظهࢪ : 4 صفحات
‏- العصࢪ : 4 صفحات
‏- المغࢪب : 4 صفحات
‏- العشاء : 4 صفحات


▪️ #طريقة ختم القرآن في ࢪمضان خلال ( 1️⃣5️⃣ يوم) ڪل يوم جزئين
‏- الفجࢪ : 8 صفحات
‏- الظهࢪ : 8 صفحات
‏- العصࢪ : 8 صفحات
‏- المغࢪب :8 صفحات
‏- العشاء : 8 صفحات

▪️ #طࢪيقة ختم القࢪآن في ࢪمضان خلال ( 1️⃣2️⃣ يوم ) ڪل يوم جزئين ونصف
‏- الفجࢪ : 10 صفحات
‏- الظهࢪ : 10 صفحات
‏- العصࢪ : 10 صفحات
‏- المغࢪب : 10 صفحات
‏- العشاء : 10 صفحات

▪️ #طريقة ختم القࢪآن في ࢪمضان خلال ( 1️⃣0️⃣ أيام ) ڪل يوم ثلاثة أجزاء
‏- الفجࢪ : 12 صفحة
‏- الظهࢪ : 12 صفحة
‏- العصࢪ : 12 صفحة
‏- المغࢪب : 12 صفحة
‏- العشاء : 12 صفحة

🔹#هذا البࢪنامج ﻷصحاب الهمم العالية

▪️ #طريقة ختم القرآن في ࢪمضان خلال ( 6️⃣ أيام ) ڪل يوم خمسة أجزاء
‏- الفجࢪ : 20 صفحة
‏- الظهࢪ : 20 صفحة
‏- العصࢪ : 20 صفحة
‏- المغࢪب : 20 صفحة
‏- العشاء : 20 صفحة

#انشرها فلا تدري ڪم من الأجࢪ سيصلڪ ‏حين يختم أحدهم القࢪآن بسببك. "

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