كيفية ختم القرآن الكريم في شهر رمضان المبارك.

جليلوس
:: طاقم عمل اللمة الجزائرية ::
طاقم العمل
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- ذكر
السلام عليكم
عساكم بخير جميعا ...
رمضان مبارك تقبل الله منا ومنكم
هنا ساضع بين ايديكم برنامج مفيد ورائع لختم القران الكريم في رمضان
#طࢪيقة ختم القࢪآن في ࢪمضان خلال ( يوم ) ڪل يوم جزء من القࢪآن
- الفجࢪ : 4 صفحات
- الظهࢪ : 4 صفحات
- العصࢪ : 4 صفحات
- المغࢪب : 4 صفحات
- العشاء : 4 صفحات
#طريقة ختم القرآن في ࢪمضان خلال ( يوم) ڪل يوم جزئين
- الفجࢪ : 8 صفحات
- الظهࢪ : 8 صفحات
- العصࢪ : 8 صفحات
- المغࢪب :8 صفحات
- العشاء : 8 صفحات
#طࢪيقة ختم القࢪآن في ࢪمضان خلال ( يوم ) ڪل يوم جزئين ونصف
- الفجࢪ : 10 صفحات
- الظهࢪ : 10 صفحات
- العصࢪ : 10 صفحات
- المغࢪب : 10 صفحات
- العشاء : 10 صفحات
#طريقة ختم القࢪآن في ࢪمضان خلال ( أيام ) ڪل يوم ثلاثة أجزاء
- الفجࢪ : 12 صفحة
- الظهࢪ : 12 صفحة
- العصࢪ : 12 صفحة
- المغࢪب : 12 صفحة
- العشاء : 12 صفحة
#هذا البࢪنامج ﻷصحاب الهمم العالية
#طريقة ختم القرآن في ࢪمضان خلال ( أيام ) ڪل يوم خمسة أجزاء
- الفجࢪ : 20 صفحة
- الظهࢪ : 20 صفحة
- العصࢪ : 20 صفحة
- المغࢪب : 20 صفحة
- العشاء : 20 صفحة
#انشرها فلا تدري ڪم من الأجࢪ سيصلڪ حين يختم أحدهم القࢪآن بسببك. "
عساكم بخير جميعا ...
رمضان مبارك تقبل الله منا ومنكم
هنا ساضع بين ايديكم برنامج مفيد ورائع لختم القران الكريم في رمضان
#طࢪيقة ختم القࢪآن في ࢪمضان خلال ( يوم ) ڪل يوم جزء من القࢪآن
- الفجࢪ : 4 صفحات
- الظهࢪ : 4 صفحات
- العصࢪ : 4 صفحات
- المغࢪب : 4 صفحات
- العشاء : 4 صفحات
#طريقة ختم القرآن في ࢪمضان خلال ( يوم) ڪل يوم جزئين
- الفجࢪ : 8 صفحات
- الظهࢪ : 8 صفحات
- العصࢪ : 8 صفحات
- المغࢪب :8 صفحات
- العشاء : 8 صفحات
#طࢪيقة ختم القࢪآن في ࢪمضان خلال ( يوم ) ڪل يوم جزئين ونصف
- الفجࢪ : 10 صفحات
- الظهࢪ : 10 صفحات
- العصࢪ : 10 صفحات
- المغࢪب : 10 صفحات
- العشاء : 10 صفحات
#طريقة ختم القࢪآن في ࢪمضان خلال ( أيام ) ڪل يوم ثلاثة أجزاء
- الفجࢪ : 12 صفحة
- الظهࢪ : 12 صفحة
- العصࢪ : 12 صفحة
- المغࢪب : 12 صفحة
- العشاء : 12 صفحة
#هذا البࢪنامج ﻷصحاب الهمم العالية
#طريقة ختم القرآن في ࢪمضان خلال ( أيام ) ڪل يوم خمسة أجزاء
- الفجࢪ : 20 صفحة
- الظهࢪ : 20 صفحة
- العصࢪ : 20 صفحة
- المغࢪب : 20 صفحة
- العشاء : 20 صفحة
#انشرها فلا تدري ڪم من الأجࢪ سيصلڪ حين يختم أحدهم القࢪآن بسببك. "