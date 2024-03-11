كيفية ختم القرآن الكريم في شهر رمضان المبارك.

السلام عليكمعساكم بخير جميعا ...رمضان مبارك تقبل الله منا ومنكمهنا ساضع بين ايديكم برنامج مفيد ورائع لختم القران الكريم في رمضان#طࢪيقة ختم القࢪآن في ࢪمضان خلال (يوم ) ڪل يوم جزء من القࢪآن‏- الفجࢪ : 4 صفحات‏- الظهࢪ : 4 صفحات‏- العصࢪ : 4 صفحات‏- المغࢪب : 4 صفحات‏- العشاء : 4 صفحات#طريقة ختم القرآن في ࢪمضان خلال (يوم) ڪل يوم جزئين‏- الفجࢪ : 8 صفحات‏- الظهࢪ : 8 صفحات‏- العصࢪ : 8 صفحات‏- المغࢪب :8 صفحات‏- العشاء : 8 صفحات#طࢪيقة ختم القࢪآن في ࢪمضان خلال (يوم ) ڪل يوم جزئين ونصف‏- الفجࢪ : 10 صفحات‏- الظهࢪ : 10 صفحات‏- العصࢪ : 10 صفحات‏- المغࢪب : 10 صفحات‏- العشاء : 10 صفحات#طريقة ختم القࢪآن في ࢪمضان خلال (أيام ) ڪل يوم ثلاثة أجزاء‏- الفجࢪ : 12 صفحة‏- الظهࢪ : 12 صفحة‏- العصࢪ : 12 صفحة‏- المغࢪب : 12 صفحة‏- العشاء : 12 صفحة#هذا البࢪنامج ﻷصحاب الهمم العالية#طريقة ختم القرآن في ࢪمضان خلال (أيام ) ڪل يوم خمسة أجزاء‏- الفجࢪ : 20 صفحة‏- الظهࢪ : 20 صفحة‏- العصࢪ : 20 صفحة‏- المغࢪب : 20 صفحة‏- العشاء : 20 صفحة#انشرها فلا تدري ڪم من الأجࢪ سيصلڪ ‏حين يختم أحدهم القࢪآن بسببك. "