كيف تستغل يوم عرفة

كيف تستغل يوم عرفةهذه بعض الأعمال من استطاع فليفعلها▪ 1. نم ليلة عرفه مبكرا لتتقوى على طاعة الله..▪ 2. قم قبل الفجر لتتسحر بنية صوم هذا اليوم .▪ 3. ثم صل ركعتين أو أربعا على الأقل وادع ربك وأنت ساجد من خيري الدنيا والآخرة واحمده أن بلغك يوم عرفة يوم تنزل الرحمات والمغفرة ..▪ 4. قبل الفجر اقض وقتك بالإستغفار حتى تكتب عند الله من المستغفرين بالأسحار .▪ 5. استعد لصلاة الفجر قبل الأذان بخمس دقائق واستشعر أن ذنوبك تخرج مع آخر قطرة أثناء الوضوء..▪ 6. ثم اقرأ دعاء الوضوء..▪ 7. صل الفجر واجلس في مصلاك إلى ما بعد الشروق ب 15 دقيقة..▪ 8. ابدأ التكبير بعد السلام مباشرة..▪ 9. أنت الآن جالس في مصلاك حتى الشروق تقرأ القرآن وتسبح وتهلل وتحمد الله ولا تنس أذكار الصباح..▪ 10. بعد شروق الشمس ب 20 دقيقة صل ركعتي الشروق لتكتب لك اجر حجة وعمرة تامة تامة تامة... إياك أن تضيعها..▪ 11. أنت الآن مخير إن استطعت ألا تنام اليوم كاملا فلا تضيع ثانية واحده الا وأنت في ذكر ودعاء .. أو أن تنام ساعة تنوي بها أن تتقوى على طاعة الله..▪ 12. ثم تقوم من النوم_تتوضأ وتصلي 4 ركعات على الأقل صلاة الضحى وتنوع في الطاعات حتى لاتمل..▪ 13. تكبير، ذكر، تلاوة، وأكثر من لاإله الا الله وحده لاشريك له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير..فهو أفضل ذكر في يوم عرفة .▪ 14. اقرأ شيئا من القرآن لو صفحة واحدة.▪ 15. صلي الظهر والنافلة ( 4 قبل الظهر و2 بعده ) واذكر الله كثيرا بعدها بكل جوارحك و عاهد نفسك على أن تكون هذا العام أفضل من كل عام إن شاء الله..▪ 16. صل العصر وكبر اقرأ و أذكار المساء..▪ 17. إقرأ القرآن إلى ما قبل المغرب بساعة تقريبا ثم ابدأ الدعاء بخشوع واذكر وقوفك أمام الله و لاتنس الدعاء لاخوانك المسلمين في كل مكان..▪ 18. أدع الله ألا تغرب شمس عرفة إلا وأنت من عتقائه من النار .▪ 19. إسأل الله من خيري الدنيا والاخرة وادع لأولادك وزوجك ووالديك وذوي ارحامك ومن علمك وجيرانك وأصحابك وأصحاب الحقوق عليك ومن أوصاك بالدعاء وللمرضى والموتى والمصابين والمنكوبين20. آذان المغرب، إبدأ الإفطار ولاتنس أن للصائم دعوة لاترد..ذكر بها أهل بيتك ومن تحب..جعلني الله وإياكم من عتقائه من النار ومن المقبولين..جعلنا الله واياكم من ناشري الخير ..