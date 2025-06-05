كيف تستغل يوم عرفة

إلياس

إلياس

:: أستاذ ::
أوفياء اللمة
🔸كيف تستغل يوم عرفة ⁉️ هذه بعض الأعمال من استطاع فليفعلها ✅👇

▪ 1. نم ليلة عرفه مبكرا لتتقوى على طاعة الله..

▪ 2. قم قبل الفجر لتتسحر بنية صوم هذا اليوم .

▪ 3. ثم صل ركعتين أو أربعا على الأقل وادع ربك وأنت ساجد من خيري الدنيا والآخرة واحمده أن بلغك يوم عرفة يوم تنزل الرحمات والمغفرة ..

▪ 4. قبل الفجر اقض وقتك بالإستغفار حتى تكتب عند الله من المستغفرين بالأسحار .

▪ 5. استعد لصلاة الفجر قبل الأذان بخمس دقائق واستشعر أن ذنوبك تخرج مع آخر قطرة أثناء الوضوء..

▪ 6. ثم اقرأ دعاء الوضوء..

▪ 7. صل الفجر واجلس في مصلاك إلى ما بعد الشروق ب 15 دقيقة..

▪ 8. ابدأ التكبير بعد السلام مباشرة..

▪ 9. أنت الآن جالس في مصلاك حتى الشروق تقرأ القرآن وتسبح وتهلل وتحمد الله ولا تنس أذكار الصباح..

▪ 10. بعد شروق الشمس ب 20 دقيقة صل ركعتي الشروق لتكتب لك اجر حجة وعمرة تامة تامة تامة... إياك أن تضيعها..

▪ 11. أنت الآن مخير إن استطعت ألا تنام اليوم كاملا فلا تضيع ثانية واحده الا وأنت في ذكر ودعاء .. أو أن تنام ساعة تنوي بها أن تتقوى على طاعة الله..

▪ 12. ثم تقوم من النوم_تتوضأ وتصلي 4 ركعات على الأقل صلاة الضحى وتنوع في الطاعات حتى لاتمل..

▪ 13. تكبير، ذكر، تلاوة، وأكثر من لاإله الا الله وحده لاشريك له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير..فهو أفضل ذكر في يوم عرفة .

▪ 14. اقرأ شيئا من القرآن لو صفحة واحدة.

▪ 15. صلي الظهر والنافلة ( 4 قبل الظهر و2 بعده ) واذكر الله كثيرا بعدها بكل جوارحك و عاهد نفسك على أن تكون هذا العام أفضل من كل عام إن شاء الله..

▪ 16. صل العصر وكبر اقرأ و أذكار المساء..

▪ 17. إقرأ القرآن إلى ما قبل المغرب بساعة تقريبا ثم ابدأ الدعاء بخشوع واذكر وقوفك أمام الله و لاتنس الدعاء لاخوانك المسلمين في كل مكان..

▪ 18. أدع الله ألا تغرب شمس عرفة إلا وأنت من عتقائه من النار .

▪ 19. إسأل الله من خيري الدنيا والاخرة وادع لأولادك وزوجك ووالديك وذوي ارحامك ومن علمك وجيرانك وأصحابك وأصحاب الحقوق عليك ومن أوصاك بالدعاء وللمرضى والموتى والمصابين والمنكوبين

▪️20. آذان المغرب، إبدأ الإفطار ولاتنس أن للصائم دعوة لاترد..

🔹ذكر بها أهل بيتك ومن تحب..✅

👈جعلني الله وإياكم من عتقائه من النار ومن المقبولين..
👈جعلنا الله واياكم من ناشري الخير ..🤲
 

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