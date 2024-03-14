الكرة الارضية بدون الجزايري والله ق سامطة ههههه

الجزايري و العقلية الفريدة من نوعها

مستحيل تجد له نضير او شبيه

حنون و سريع الفضب

ممكن يتبرع لك بكلية و نفس الوقت ممكن ينحيهالك ههههههه

ممكن بسبب جدنا الاول كانت هته طبائعه او ممكن بسبب طول الاستعمار

ترك أثرا على عقليتنا

غيور جدا جدا و يكره الظلم و اذا تحديته مستحيل يتراجع و لو بالخسارة

العودة او الرجوع الى الخلف لا توجد

و نوادره

ان تجده يضحك عند الصباح ـ من النادر ان تجد جزايري يضحك الصباح

من النادر

ان يقول لزوجته أحبك

من النادر

ان يقول كلاما رومنسيا

من النادر

ان تجد جزايري بدون ديون او كريدي

من النادر

ان يمشي في الشارع و يمسك يد زوجته

من النادر

ان نجد جزايري صبور

من النادر

ان تجد جزايري يغضب و لا يكسر شيء

من النادر

ان تجد جزايري منضبط في الوقت

من النادر

ان تجد جزائرين في نقاش هاديء دون صراخ

من النادر

ان تجد جزائري يقول لك لا اعرف او الله اعلم يعني يفهم في كلش

من النادر

تجد أمرأة جزايرية لا تغتاب

من النادر

تجد زوجة جزائرية تحط ماكياج في بيتها

من النادر

تجد زوجة جزايرية علاقاتها زوينة مع أقارب زوجها خصوصا اخواته و امه

من النادر

تجد أمرأة جزايرية ساكتة

من النادر

تجد امرأة تقول لزوجها يا حبيبي

من النادر

تجد امرأة جزايرية لا تسرق الصرف او الفكة من جيب زوجها

من النادر

امرأة جزايرية توافق زوجها على فكرة واحدة او رأي

من النادر

ان تجد زوجان في تحويسة دون صراخ او كلام يعكر الجو

من النادر

ان تجد امرأة جزايرية في السوق و لا تشتري

من النادر

ان تجد جزايرية ماهيش مخبية فلوس

من النادر

ان تجد امرأة جزايرية تقول لزوجها لا نحتاج لشيء يعني جيب جيب جيب جيب ...........

من النادر

رجل حزايري في بيته لا يعتمد على احد

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إليكم الخط أيها الفضائيون خبرونا عن نوادر شعبنا العظيم ههههههههههه