الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
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السلام عليكم احبتي
ايه صح ماراكش غالط في قراية العنوان
أيهما اعلى درجة ـ العنزة ام المرأة
حتى في الترتيب لازم تكتب العنزة قبل المرأة
عنوان صادم لكن هو الواقع
و الواقع اكثر مرارة
على الاقل في المجتمع الذي اعيشه
بعض البشر من بني جلدتنا و من معرفنا
يرى العنزة اهم و تستحق الرعاية من المرأة
الله المستعان
ايه والله و لست أبالغ
راح نحكيلكم
اعيش حربا مع اهلي
و السبب زوجتي و بناتي
لا ما تلبسش
لا ما تخرجش
لا ما تعالجش
لا ما تبحرش
لا ما تمشيش معاها
لا ما تخرجش وحدها
لا ما تضحكش
حتى ان مرضت لا يحق لها العلاج عند اختصاصي
او اذا كان يلزمها عملية فليش العملية
تعالج و اذا ماتت كاين آلاف منها اسبوع و نزوجوك
بنتك من صغرها ما لازمش تلبس سروال راح تتعود عليه
بنتك ما تعانقهاش و ما تضحكش معاها راح تدمى عليك
و ترجع ما تهابكش
بنتك ما تخليهاش تفكر في الجامعة و لا في الدراسة
بنتك الخاطب الاول عطاهاله في كسوتها
الخاطب ما تشرطش عليه ممكن يبطل
الخاطب سهل عليه باش يديها
مرتك عيب تشد يدك و تمشي معاك
مرتك عيب تقول حبيبتي
مرتك عيب توقف عند النافذة او عند الباب ترقب
مرتك عيب تحبها
مرتك عيب تعرف عليك كلش
مرتك عيب تسألك
مرتك عيب تقولك لا
مرتك مستحيل تقولك تعبت
مرتك مستحيل تقول خاصني خرجة
الزوجة اللي تقول لزوجها نروح للبحر تحويسة امرأة ما تحشمش على اصلها
الزوجة اللي تقول لزوجها حابة نخرج معاك امرأة ما تحشمش على اصلها
الزوجة اللي تقول لزوجها حبيبي امرأة ما تحشمش على اصلها
الزوجة اللي تقول لزوجها قداش تسلك في الشهر امرأة ما تحشمش على اصلها
الزوجة اللي تقول لزوجها وين كنت امرأة ما تحشمش على اصلها
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المرأة حيوان ناطق
المرأة كيما البهيم تمشي بالعصا
المرأة اذا خرجت على الطاعة ضربها بأختها اي عدد عليها
المرأة تاكل و تشرب و تنجب و تسكت او تغلق فمها
المرأة لا تستشار و لا يؤخذ برأيها او شاورها و ادي عكس رايها
المرأة لا ترث
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الله اكبر
الله المستعان
اي ظلم هذا
أوليست هي زوجتي حبيبتي غاليتي رفيقتي
في البأساء و الضراء و صديقتي و شريكتي
ألسنا جسدان لروح واحدة
ألم نقتسم لقمة العيش
ألم نقتسم الهموم و الاوجاع و المحن
ألم نقتسم الافراح و السعادة
اليست بشرا و لها أحاسيس بل أحاسيسها مرهفة فهي انثى
أليست بنيتي مؤنستي غاليتي منتظرتني
أليست بنيتي بسمتي و فرحتي و ضحكتي
اليست بنيتي طبيبتي و مرهمي و بلسمي
بغض النظر عما اوصانا به ديننا الحنيف من باب المروؤة ألا تستحق هته الافكار ان نحاربها
بل يجب ان نحاربها
حتى و لو عايرونا اننا ناقصين رجولة
فأي رجولة هته التي يرى الرجل فيها ابنته و زوجته أقل قيمة من العنزة
احبك زوجتي
احبك ابنتي
ايه صح ماراكش غالط في قراية العنوان
أيهما اعلى درجة ـ العنزة ام المرأة
حتى في الترتيب لازم تكتب العنزة قبل المرأة
عنوان صادم لكن هو الواقع
و الواقع اكثر مرارة
على الاقل في المجتمع الذي اعيشه
بعض البشر من بني جلدتنا و من معرفنا
يرى العنزة اهم و تستحق الرعاية من المرأة
الله المستعان
ايه والله و لست أبالغ
راح نحكيلكم
اعيش حربا مع اهلي
و السبب زوجتي و بناتي
لا ما تلبسش
لا ما تخرجش
لا ما تعالجش
لا ما تبحرش
لا ما تمشيش معاها
لا ما تخرجش وحدها
لا ما تضحكش
حتى ان مرضت لا يحق لها العلاج عند اختصاصي
او اذا كان يلزمها عملية فليش العملية
تعالج و اذا ماتت كاين آلاف منها اسبوع و نزوجوك
بنتك من صغرها ما لازمش تلبس سروال راح تتعود عليه
بنتك ما تعانقهاش و ما تضحكش معاها راح تدمى عليك
و ترجع ما تهابكش
بنتك ما تخليهاش تفكر في الجامعة و لا في الدراسة
بنتك الخاطب الاول عطاهاله في كسوتها
الخاطب ما تشرطش عليه ممكن يبطل
الخاطب سهل عليه باش يديها
مرتك عيب تشد يدك و تمشي معاك
مرتك عيب تقول حبيبتي
مرتك عيب توقف عند النافذة او عند الباب ترقب
مرتك عيب تحبها
مرتك عيب تعرف عليك كلش
مرتك عيب تسألك
مرتك عيب تقولك لا
مرتك مستحيل تقولك تعبت
مرتك مستحيل تقول خاصني خرجة
الزوجة اللي تقول لزوجها نروح للبحر تحويسة امرأة ما تحشمش على اصلها
الزوجة اللي تقول لزوجها حابة نخرج معاك امرأة ما تحشمش على اصلها
الزوجة اللي تقول لزوجها حبيبي امرأة ما تحشمش على اصلها
الزوجة اللي تقول لزوجها قداش تسلك في الشهر امرأة ما تحشمش على اصلها
الزوجة اللي تقول لزوجها وين كنت امرأة ما تحشمش على اصلها
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المرأة حيوان ناطق
المرأة كيما البهيم تمشي بالعصا
المرأة اذا خرجت على الطاعة ضربها بأختها اي عدد عليها
المرأة تاكل و تشرب و تنجب و تسكت او تغلق فمها
المرأة لا تستشار و لا يؤخذ برأيها او شاورها و ادي عكس رايها
المرأة لا ترث
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الله اكبر
الله المستعان
اي ظلم هذا
أوليست هي زوجتي حبيبتي غاليتي رفيقتي
في البأساء و الضراء و صديقتي و شريكتي
ألسنا جسدان لروح واحدة
ألم نقتسم لقمة العيش
ألم نقتسم الهموم و الاوجاع و المحن
ألم نقتسم الافراح و السعادة
اليست بشرا و لها أحاسيس بل أحاسيسها مرهفة فهي انثى
أليست بنيتي مؤنستي غاليتي منتظرتني
أليست بنيتي بسمتي و فرحتي و ضحكتي
اليست بنيتي طبيبتي و مرهمي و بلسمي
بغض النظر عما اوصانا به ديننا الحنيف من باب المروؤة ألا تستحق هته الافكار ان نحاربها
بل يجب ان نحاربها
حتى و لو عايرونا اننا ناقصين رجولة
فأي رجولة هته التي يرى الرجل فيها ابنته و زوجته أقل قيمة من العنزة
احبك زوجتي
احبك ابنتي