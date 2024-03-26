عائلة من غزة تطلب الدعم الإنساني للخروج من ويلات النزوح والحرب

نشهد في قطاع غزة مأساة إنسانية تزداد تفاقمًا يومًا بعد يوم، حيث تعاني العائلات من آثار النزوح والحصار الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي. تتمثل واحدة من هذه العائلات في عائلة تضم خمسة أطفال دون سن العاشرة، يعيشون في ظروف قاسية تتطلب التدخل الفوري والدعم الإنساني.تعاني هذه العائلة من النزوح المتكرر، حيث نزحوا أكثر من 3 مرات خلال هذه الحرب، ويعيشون الآن في مخيم تحت ظروف معيشية صعبة للغاية. تعرضوا للنزوح القصري رفقة الأطفال، واضطروا إلى الخروج إلى رفح من خانيونس، حيث تم اجبارهم على المشي مسافة تزيد عن 15 كيلومتر بعد منتصف الليل حفاة.تتمثل الاحتياجات الضرورية للعائلة في الحصول على الدعم المالي لتأمين السكن الآمن والمأكل والشراب الضروريين، بالإضافة إلى الرعاية الطبية للأطفال الذين تعرضوا لإصابات جسدية ونفسية.ترغب العائلة في الخروج إلى مصر لبدء حياة جديدة تخلو من العنف والحرب، خاصة بالنسبة للأطفال الصغار الذين يستحقون بيئة آمنة ومستقرة لتطويرهم ونموهم مع العلم بان تكلفة الشخص البالغ للخروج الى مصر تصل الى ٥٠٠٠ الاف دولار امريكي و ٢٥٠٠ لدون ال ١٦ عاما.سيف، الطفل البالغ من العمر أربع سنوات، تعرض لإصابة برصاص قناصة الاحتلال الإسرائيلي، مما تسبب في إصابته بإصابة متوسطة ولكنها أثرت عليه نفسيا.نتوجه بنداء إنساني ملح لكل الأفراد والمنظمات لتقديم الدعم الإنساني لهذه العائلة المحتاجة، لتمكينهم من بناء حياة جديدة تخلو من الصراعات والمعاناة سواء من خلال الدعم المادي حتى ولو كان جزء بسيط او من خلال مشاركة رابط التبرع مع الاصدقاء والعائلة والمنظمات.لتقديم الدعم من خلال رابط Gofundme:نشكركم على تفهمكم ودعمكم المستمر للعائلات المحتاجة في غزة.