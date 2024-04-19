دورة إتقان الاستخارة :الدرس الثاني:شروط إتقان الاستخارة

الاستخارة غيرت حياتي

الاستخارة غيرت حياتي

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بسم الله الرحمن الرحيم
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دورة إتقان الاستخارة :

الدرس الثاني:

شروط إتقان الاستخارة


المقدمة :

لكل عبادة شروط تخصها لا تقبل إلا بها .فالصيام له شروطه . فمن أختار أن يصوم شهرا غير رمضان لا يقبل منه . إلا قضاء .. والزكاة : لها شروطها. والوضوء شرط للصلاة لا تقبل إلا به .

وكذلك لها شروط . إذا لم تتحقق هذه الشروط .. فقد استخار العبد هواه ولم يستخر ربه .وهذه الشروط هي ثمار أيضا . وهذه نقطة مهمة جدا .

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أولا : تعريف إتقان الاستخارة

أَتْقَن الشيءَ: أَحْكَمَهُ .والإِتْقان : الإِحكام للأشياء .وإتقان الاستخارة لا يحصل إلا بمعرفة شروطها وأحكامها ودقائقها .

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ثانيا : شـــــروط إتقـــــان الاستخـــــارة

ومنها تسعة شروط وهي تعتبر ثمار لازمة يجب أن يشعر بها المستخير أو على الأقل لا يحصل له عكسها . وسوف .وسوف نشرح كل شرط على حدة في المرحلة الثانية .

و سنشرح الشرط الأول والثاني :

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شرح الشرط الأول : اعتقاد إيماني ( أهم شرط )


أن يعتقد المستخير اعتقاد جازما بأن الله سوف ييسر له خير الأمرين.إما تيسيرا أو صرفا . وإذا اختل هذه الشرط اختلت بقية الشروط لزاما . لأنها ثمار لهذا الشرط .

يبدأ هذا الاعتقاد قبل وبعد الاستخارة إلى يوم القيامة .

مثال :

إذا استخرت وانقضى الأمر بتيسير أو صرف ، ثم حصل ما تكره وفقا لعلمك القاصر ، وندمت أو تمنيت لو أنه لم يقع الأمر ، فهنا لم تستخر ربك حقيقة ، ولكنك اتبعت هواك ،وعليك بمجاهدة كيد الشيطان ، والدعاء بأن يرضيك الله بما يسر لك .ومخالفة الاستخارة إثمه عظيم لأنها وحي هذه الأمة .

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كلما قوي هذا الاعتقاد سهل عليه فهم التيسير والصرف ." مهم جدا"


هذا الشرط من أهم الشروط لإتقانها ، بكون بقية الشروط مرتبطة به ، فإذا أختل هذه الشرط اختلت معه بقية الشروط ، وما يترتب عن ذلك مثل تمييز التيسير من الصرف.

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الشرط الثاني : صدق النية في طلب الخيرة .

بمقدار هذه النية تكون الثمار سلبا وإيجابا مع مراعاة الشروط الأخرى ، ولعل الله ييسر ذكر قصة مؤلمة جدا حصلت لرجل استخار بنية التجربة بعد أن وصلت له الحجة ، فذاق وبال أمره ، ولازال إلى اليوم يذوق وبال أمره ، مع أن لها أكثر من خمسة عشر عاما .

الشرط الثالث : التوكل

الشرط الرابع : الطمأنينة

الشرط الخامس : السكينة

الشرط السادس : الرضا

الشرط السابع : صلاح البال .

الشرط الثامن : العلم

الشرط التاسع : العمل والاجتهاد .

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ثالثا :سؤال الدرس

ما المقصود أن هذه الشروط ثمار لازمة يشترط أن يشعر بها المستخير بعد الاستخارة ؟؟

رابعا : تدريب تطبيقي ." للمناقشة لمن يحب "
رجل استخار استخارة صحيحة لشراء سيارة .وبعد الشراء وجد بها عيبا . فندم أنه اشتراها .فما حكم استخارته ؟ وإن خالف شرطا من شروط إتقان الاستخارة فما هو ؟

تم بحمد الله الدرس الثاني .


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