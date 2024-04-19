الاستخارة غيرت حياتي
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بسم الله الرحمن الرحيم
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دورة إتقان الاستخارة :
الدرس الثاني:
شروط إتقان الاستخارة
المقدمة :
لكل عبادة شروط تخصها لا تقبل إلا بها .فالصيام له شروطه . فمن أختار أن يصوم شهرا غير رمضان لا يقبل منه . إلا قضاء .. والزكاة : لها شروطها. والوضوء شرط للصلاة لا تقبل إلا به .
وكذلك لها شروط . إذا لم تتحقق هذه الشروط .. فقد استخار العبد هواه ولم يستخر ربه .وهذه الشروط هي ثمار أيضا . وهذه نقطة مهمة جدا .
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أولا : تعريف إتقان الاستخارة
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أولا : تعريف إتقان الاستخارة
أَتْقَن الشيءَ: أَحْكَمَهُ .والإِتْقان : الإِحكام للأشياء .وإتقان الاستخارة لا يحصل إلا بمعرفة شروطها وأحكامها ودقائقها .
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ثانيا : شـــــروط إتقـــــان الاستخـــــارة
ومنها تسعة شروط وهي تعتبر ثمار لازمة يجب أن يشعر بها المستخير أو على الأقل لا يحصل له عكسها . وسوف .وسوف نشرح كل شرط على حدة في المرحلة الثانية .
و سنشرح الشرط الأول والثاني :
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شرح الشرط الأول : اعتقاد إيماني ( أهم شرط )
أن يعتقد المستخير اعتقاد جازما بأن الله سوف ييسر له خير الأمرين.إما تيسيرا أو صرفا . وإذا اختل هذه الشرط اختلت بقية الشروط لزاما . لأنها ثمار لهذا الشرط .
يبدأ هذا الاعتقاد قبل وبعد الاستخارة إلى يوم القيامة .
مثال :
إذا استخرت وانقضى الأمر بتيسير أو صرف ، ثم حصل ما تكره وفقا لعلمك القاصر ، وندمت أو تمنيت لو أنه لم يقع الأمر ، فهنا لم تستخر ربك حقيقة ، ولكنك اتبعت هواك ،وعليك بمجاهدة كيد الشيطان ، والدعاء بأن يرضيك الله بما يسر لك .ومخالفة الاستخارة إثمه عظيم لأنها وحي هذه الأمة .
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كلما قوي هذا الاعتقاد سهل عليه فهم التيسير والصرف ." مهم جدا"
كلما قوي هذا الاعتقاد سهل عليه فهم التيسير والصرف ." مهم جدا"
هذا الشرط من أهم الشروط لإتقانها ، بكون بقية الشروط مرتبطة به ، فإذا أختل هذه الشرط اختلت معه بقية الشروط ، وما يترتب عن ذلك مثل تمييز التيسير من الصرف.
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الشرط الثاني : صدق النية في طلب الخيرة .
بمقدار هذه النية تكون الثمار سلبا وإيجابا مع مراعاة الشروط الأخرى ، ولعل الله ييسر ذكر قصة مؤلمة جدا حصلت لرجل استخار بنية التجربة بعد أن وصلت له الحجة ، فذاق وبال أمره ، ولازال إلى اليوم يذوق وبال أمره ، مع أن لها أكثر من خمسة عشر عاما .
الشرط الثالث : التوكل
الشرط الرابع : الطمأنينة
الشرط الثالث : التوكل
الشرط الرابع : الطمأنينة
الشرط الخامس : السكينة
الشرط السادس : الرضا
الشرط السابع : صلاح البال .
الشرط الثامن : العلم
الشرط التاسع : العمل والاجتهاد .
الشرط التاسع : العمل والاجتهاد .
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ثالثا :سؤال الدرس
ما المقصود أن هذه الشروط ثمار لازمة يشترط أن يشعر بها المستخير بعد الاستخارة ؟؟رجل استخار استخارة صحيحة لشراء سيارة .وبعد الشراء وجد بها عيبا . فندم أنه اشتراها .فما حكم استخارته ؟ وإن خالف شرطا من شروط إتقان الاستخارة فما هو ؟
رابعا : تدريب تطبيقي ." للمناقشة لمن يحب "
رابعا : تدريب تطبيقي ." للمناقشة لمن يحب "
تم بحمد الله الدرس الثاني .
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