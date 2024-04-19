بسم الله الرحمن الرحيم

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دورة إتقان الاستخارة : ​

الدرس الثاني: ​

شروط إتقان الاستخارة ​

المقدمة : ​

لكل عبادة شروط تخصها لا تقبل إلا بها .فالصيام له شروطه . فمن أختار أن يصوم شهرا غير رمضان لا يقبل منه . إلا قضاء .. والزكاة : لها شروطها. والوضوء شرط للصلاة لا تقبل إلا به . ​

وكذلك لها شروط . إذا لم تتحقق هذه الشروط .. فقد استخار العبد هواه ولم يستخر ربه .وهذه الشروط هي ثمار أيضا . وهذه نقطة مهمة جدا .



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أولا : تعريف إتقان الاستخارة ​

أَتْقَن الشيءَ: أَحْكَمَهُ .والإِتْقان : الإِحكام للأشياء .وإتقان الاستخارة لا يحصل إلا بمعرفة شروطها وأحكامها ودقائقها . ​

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ثانيا : شـــــروط إتقـــــان الاستخـــــارة ​



ومنها تسعة شروط وهي تعتبر ثمار لازمة يجب أن يشعر بها المستخير أو على الأقل لا يحصل له عكسها . وسوف .وسوف نشرح كل شرط على حدة في المرحلة الثانية .



و سنشرح الشرط الأول والثاني : ​

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شرح الشرط الأول : اعتقاد إيماني ( أهم شرط ) ​



أن يعتقد المستخير اعتقاد جازما بأن الله سوف ييسر له خير الأمرين.إما تيسيرا أو صرفا . وإذا اختل هذه الشرط اختلت بقية الشروط لزاما . لأنها ثمار لهذا الشرط .



يبدأ هذا الاعتقاد قبل وبعد الاستخارة إلى يوم القيامة . ​



مثال :



إذا استخرت وانقضى الأمر بتيسير أو صرف ، ثم حصل ما تكره وفقا لعلمك القاصر ، وندمت أو تمنيت لو أنه لم يقع الأمر ، فهنا لم تستخر ربك حقيقة ، ولكنك اتبعت هواك ،وعليك بمجاهدة كيد الشيطان ، والدعاء بأن يرضيك الله بما يسر لك .ومخالفة الاستخارة إثمه عظيم لأنها وحي هذه الأمة . ​

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كلما قوي هذا الاعتقاد سهل عليه فهم التيسير والصرف ." مهم جدا" ​



هذا الشرط من أهم الشروط لإتقانها ، بكون بقية الشروط مرتبطة به ، فإذا أختل هذه الشرط اختلت معه بقية الشروط ، وما يترتب عن ذلك مثل تمييز التيسير من الصرف.



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الشرط الثاني : صدق النية في طلب الخيرة . ​

بمقدار هذه النية تكون الثمار سلبا وإيجابا مع مراعاة الشروط الأخرى ، ولعل الله ييسر ذكر قصة مؤلمة جدا حصلت لرجل استخار بنية التجربة بعد أن وصلت له الحجة ، فذاق وبال أمره ، ولازال إلى اليوم يذوق وبال أمره ، مع أن لها أكثر من خمسة عشر عاما .



الشرط الثالث : التوكل



الشرط الرابع : الطمأنينة ​

الشرط الخامس : السكينة ​

الشرط السادس : الرضا ​

الشرط السابع : صلاح البال . ​

الشرط الثامن : العلم



الشرط التاسع : العمل والاجتهاد . ​

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ثالثا :سؤال الدرس ​

ما المقصود أن هذه الشروط ثمار لازمة يشترط أن يشعر بها المستخير بعد الاستخارة ؟؟



رابعا : تدريب تطبيقي ." للمناقشة لمن يحب " ​

رجل استخار استخارة صحيحة لشراء سيارة .وبعد الشراء وجد بها عيبا . فندم أنه اشتراها .فما حكم استخارته ؟ وإن خالف شرطا من شروط إتقان الاستخارة فما هو ؟

تم بحمد الله الدرس الثاني . ​





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