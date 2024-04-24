دورة إتقان الاستخارة :تكملة الدرس الرابع : كيفية تمييز نتيجة الاستخارة " قرائن التيسير والصرف "

كيفية تمييز نتيجة الاستخارة " قرائن التيسير والصرف "

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القرينة الثالثة : التذكّر والتكرار وعدم النسيان

1) قد يستخير العبد في أمر ثم ينسى أو يُنسّـى لأي سبب كان ، ثم يتذكره ، وقد يرافق ذلك علو في الهمة ووضوح في الرؤية ، فإذا حصل ؛ فهذه قرائن قوية تفيد التيسير ، وتكون في الغالب لها علاقة ، بنضوج المسألة ؛ فلو أنه لم ينسَ وأقدم على الأمر حينها فقد يكون شراً له ، ولكن المولى سبحانه هو الذي يصرّف الأمور وينزل كل شيء بقدر ، فصرف عنه الأمر بشكل مؤقت إلى أن تنضج مسألتـــه.

2) وقد يستخير العبد في أمر ؛ وكلما بدأ يظن أنه مصروف عنه ، لحظ أن الأمر لا زال يتكرر ويتردد في ذهنه ؛ وهكذا . وهذه قد تكثر في المسائل التي يصعب فيها تمييز الأسباب لدقتها، وقد لمست من خلال التجربة أن الاستخارة من الوسائل المفيدة في عدم النسيان ومحل ذلك في التيسير ؛ وإن حصل العكس -النسيان- فهو مفيد أيضاً لمنع انشغال البال ، لأن صلاح البال من أعظم الثمار التي يمكن أن يحصل عليها المستخير.

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القرينة الرابعة : نضوج المسألة

قد يستخير العبد ربه ، ويبقى الأمر معلقا لفترة – لا صرف ولا تيسير - ، فهناك أمور لا تنضج إلا مع مرور الوقت ؛ ولهذا يقول الأصوليون : ((من استعجل الشيء قبل أوانه أبتلي بحرمانه)) فلله الحكمة البالغة في تقدير الأمور وتنـزيلها ، وسوف أذكر مثالا لقصة من الواقع.

1) مسئولة تربوية خيَّـرت مدرسة بقرار ظالم بين أمرين أحلاهما مر ، وسيتم سريانه مع بدء العام الدراسي الجديد ، فسعـى أحد أقاربـها ليشفع لـها في إيقاف هذا القرار قبل إصداره ، فاستخار على صديق يعرفه فكان كلما يجده يحصل صارف فلا يـفتح الموضوع معه وسلم أمره لله.

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2) ثم مع بدء العام الدراسي الجديد تم إصدار قرار التحويل ، فاستخار مرة أخرى على نفس الصديق ففتح معه الموضوع ، فتم إلغــاء هذا القرار الظالم بتعليمات من مسئول أعلى منها ، والله أعلى وأجلّ .

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أسئلة الدرس

1) أعط مثالا عن نضوج المسألة ثم تيسر الأمر ؟؟

2) ما هي قرائن التيسير الأربعة التي مرت ؟

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تمرين تطبيقي للإتقان .

شاب يريد أن يكون إمام مسجد . أو شاب يريد طلب العلم الشرعي ؟ أو يعمل محاضرة ؟ هل يستحب أن يمضي في الأمر دون استخارة ؟ بحجة أنه مستحب شرعا أم يستحب له أيضا أن يستخير وإن كانت أمورا مستحبة .

يتبع في الدرس القادم بإذن الله قرائن الصرف .