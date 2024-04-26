



بسم الله الرحمن الرحيم

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دورة إتقان الاستخارة

تتمة الدرس الرابع 3 :



كيفية تمييز نتيجة الاستخارة . " التيسير والصرف"

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القرينة الخامسة : الفراغ بعد انشغال

يساعد في صفاء الذهن والقلب ، فإذا كان من عـادة المستخير أن يكون منشغلاً ، ثم بعد الاستخارة وجد وقتاً يسمح له بالسعي لتحقيق ما استخار الله فيه ؛ فلا يهمله بل يربطه بقرائن التيسير.



القرينة السادسة : ظهور تيسيرات أخرى

قد تحصل تيسيرات أخرى غير التي تم ذكرها ، وهذا مما يتفاوت فيه الناس ولكن يبقى الضابط فيما يعتقده المستخــير في شأن تلك القرائن بقلب مجرد ، فيمضي في الإقدام على الأمر أو الإحجام عنه ، وليكن على يقين من الله لو كان شرا سيصرفه الله ولو في آخر لحظه ؛ وإن تيسرت الأسباب في بداية الأمر ، ولو كان خيرا ليسره الله ولو في آخر لحظة ؛ وإن تعسرت الأسباب في بداية الأمر .

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الباب الثاني :قرائـــــــن الصــــــرف

كثيرة هي الأشياء التي تتضح بالأضداد ؛ وقرائن الصرف عكس قرائن التيسير التي تقدم ذكرها . فلا حاجة إلى الإطالة والتكرار . ويمكن إضافة أخرى وهي :

ظهور أفكار جديدة وبدائل أخرى

إذا استخار العبد في أمر ثم ظهرت له فكرة أو أفكار جديدة لها علاقة بالأمر الذي استخار فيه فيجب عدم إهـمالها؛ لأنها من لـوازم الاستخارة الأولى وهي من تفهيم الله للمستخير . وقد تكون سبباً في الصرف مثل وجود البديل ، أو قد تكون سبباً في نضوج المسألة نفسها .وقد تقدم ذكرها .

مثال :

شخص استخار لشراء سيارة جديدة ، ثم ألهمه الله فكرة أخرى : أن يشتري سيارة مستعملة وسوف تؤدي الغرض ، أو يستثمر ذلك المال في شيء آخر ، أو يشتري به شيئا آخر ، فلا يعلم الغيب إلا المولى سبحانه مهما كان واضحا . بعقلك القاصر .

"وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (216) ". .البقرة .

وما تظنه خيرا ، قد يكون فيه شر عظيم . فهنا يستخير في البدائل الأخرى لأنها من التفهيم للعبد .وهذه جزئية مهمة جدا في نتيجة الاستخارة .

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تمرين تطبيقي للإتقان :

مسلم يعمل في مؤسسة ما ، ووفقا لقانون الدولة أو تلك مؤسسة . صار يستحق تسوية وظيفية أو ترقية أو حافز .. فاستخار لتقديم طلب بذلك لمديره الفاسد أو غير الفاسد .. ثم رفض المدير طلبه تحت أي مبرر غير شرعي .فماذا يعمل ؟؟



انتهى الدرس الرابع

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات

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