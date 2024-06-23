اعلانات توظيف بعدة ولايات في شركة نفطال NAFTAL GPL جوان 2024

عروض عمل في شركة نفطال NAFTAL GPL في الولايات التالية:المنصب Chauffeur LHP CA (semi remorque) بالملحقة المحلية للتشغيل بالشريعة .ملاحظة :وجوب توفر شهادة أو تكوين معتمد في مجال نقل المواد ا لخطرة.اNAFTAL GPL BBAإعلان توزيع عروض عمل مسجلة لدى الفرع الولائي للتشغيل بورقلة على الملاحق المحلية للتشغيل.19/06/2024