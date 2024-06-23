اعلانات توظيف بعدة ولايات في شركة نفطال NAFTAL GPL جوان 2024

xavihichem2424
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عروض عمل في شركة نفطال NAFTAL GPL في الولايات التالية: تبسة توقرت برج بوعريريج مستغانم ورقلة بوسعادة
عرض عمل
مؤسسة Naftal Commercialisation
المنصب Chauffeur LHP CA (semi remorque) بالملحقة المحلية للتشغيل بالشريعة .
ملاحظة :
وجوب توفر شهادة أو تكوين معتمد في مجال نقل المواد ا لخطرة.ا
الفرع الولائي للتشغيل توقرت
توقرت، في 19-06-2024
عرض عمل
توزيع عروض العمل المسجلة لدى الفرع الولائي للتشغيل توقرت على الملاحق المحلية للتشغيل
عرض عمل
الملحقة المحلية للتشغيل برج بوعريريج
الهيئة المستخدمة: NAFTAL GPL BBA
الفرع الولائي للتشغيل مستغانم
عرض عمل
الهيئة المعنية: نفطال NAFTAL
الفرع الولائي للتشغيل بورقلة
عرض عمل
شركة نفطال NAFTAL GPL
إعلان توزيع عروض عمل مسجلة لدى الفرع الولائي للتشغيل بورقلة على الملاحق المحلية للتشغيل.
الملحقة المحلية للتشغيل بوسعادة
عرض عمل
شركة نفطال
تاريخ تسجيل عرض العمل: 19/06/2024
عرض عمل
مؤسسة Naftal Commercialisation
المنصب Chauffeur LHP CA (semi remorque) بالملحقة المحلية للتشغيل بالشريعة .
ملاحظة :
وجوب توفر شهادة أو تكوين معتمد في مجال نقل المواد ا لخطرة.ا
الفرع الولائي للتشغيل توقرت
توقرت، في 19-06-2024
عرض عمل
توزيع عروض العمل المسجلة لدى الفرع الولائي للتشغيل توقرت على الملاحق المحلية للتشغيل
عرض عمل
الملحقة المحلية للتشغيل برج بوعريريج
الهيئة المستخدمة: NAFTAL GPL BBA
الفرع الولائي للتشغيل مستغانم
عرض عمل
الهيئة المعنية: نفطال NAFTAL
الفرع الولائي للتشغيل بورقلة
عرض عمل
شركة نفطال NAFTAL GPL
إعلان توزيع عروض عمل مسجلة لدى الفرع الولائي للتشغيل بورقلة على الملاحق المحلية للتشغيل.
الملحقة المحلية للتشغيل بوسعادة
عرض عمل
شركة نفطال
تاريخ تسجيل عرض العمل: 19/06/2024