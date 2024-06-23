اعلانات توظيف بعدة ولايات في شركة نفطال NAFTAL GPL جوان 2024

X

xavihichem2424

:: عضو مُشارك ::
إنضم
27 جويلية 2016
المشاركات
104
نقاط التفاعل
84
النقاط
7
عروض عمل في شركة نفطال NAFTAL GPL في الولايات التالية: تبسة توقرت برج بوعريريج مستغانم ورقلة بوسعادة


عرض عمل


مؤسسة Naftal Commercialisation


المنصب Chauffeur LHP CA (semi remorque) بالملحقة المحلية للتشغيل بالشريعة .
ملاحظة :
وجوب توفر شهادة أو تكوين معتمد في مجال نقل المواد ا لخطرة.ا

448830396_1004452675017857_1083585527591333586_nتلات.jpg

الفرع الولائي للتشغيل توقرت


توقرت، في 19-06-2024


عرض عمل


توزيع عروض العمل المسجلة لدى الفرع الولائي للتشغيل توقرت على الملاحق المحلية للتشغيل

448690713_480626101008395_1803368963480596532_nابتلاب-1024x717.jpg

عرض عمل


الملحقة المحلية للتشغيل برج بوعريريج


الهيئة المستخدمة: NAFTAL GPL BBA

448942046_1985379118546425_3015123333968546137_n-1536x1086-1-1024x724.jpg

الفرع الولائي للتشغيل مستغانم


عرض عمل


الهيئة المعنية: نفطال NAFTAL

448791995_856580249841125_987298507596595307_nتلاتلا.jpg

الفرع الولائي للتشغيل بورقلة


عرض عمل


شركة نفطال NAFTAL GPL


إعلان توزيع عروض عمل مسجلة لدى الفرع الولائي للتشغيل بورقلة على الملاحق المحلية للتشغيل.

الملحقة المحلية للتشغيل بوسعادة


عرض عمل


شركة نفطال


تاريخ تسجيل عرض العمل: 19/06/2024

448969066_788471483395000_858351355085607567_nتلات.jpg


اعلانات توظيف بعدة ولايات في شركة نفطال NAFTAL GPL جوان 2024

 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.

المواضيع المشابهة

X
إعلان توظيف لشركة كوسيدار COSIDER POLE R02 في ولاية توقرت
المشاركات
1
المشاهدات
39
إلياس
إلياس
X
عروض عمل بالشركة البترولية TSP
المشاركات
1
المشاهدات
55
إلياس
إلياس
X
توظيف بشركة طاسيلي للعمل الجوّي Tassili Travail Aérien
المشاركات
1
المشاهدات
69
إلياس
إلياس
X
اعلان توظيف بمؤسسة الجزائرية للمياه ADE
المشاركات
0
المشاهدات
1
xavihichem2424
X
X
جميع مسابقات وإعلانات التوظيف نوفمبر 2023
المشاركات
1
المشاهدات
264
إلياس
إلياس
لإعلاناتكم وإشهاراتكم عبر صفحات منتدى اللمة الجزائرية، ولمزيد من التفاصيل ... تواصلوا معنا
العودة
Top