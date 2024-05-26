اعلان عن مسابقة توظيف بالخطوط الجوية الجزائرية Air Algerie

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xavihichem2424

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أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية اليوم عن إطلاق حملة توظيف جديدة تهدف إلى تعزيز مواردها البشرية وتدعيم أسطول طائراتها.


وتستهدف حملة التوظيف الجديدة مجموعة من التخصصات الحيوية، حيث تسعى الشركة لتوظيف عدد من الأفراد في المناصب التالية:


أعوان تقنيين للاستغلال بمديرية العمليات الأرضية


ميكانيكيين طائرات بقسم صيانة وإصلاح الطائرات


مضيفات ومضيفي طائرة بمديرية العمليات الأرضية


وأوضحت الشركة أن المرشحين المهتمين يجب أن يرسلوا ملفاتهم متضمنة جميع المستندات المطلوبة كما هو مذكور في الملحق، عبر البريد الإلكتروني المدرج في الإعلان. وأكدت الخطوط الجوية الجزائرية أن الرد سيقتصر فقط على الطلبات التي تستوفي الشروط المطلوبة.

للمزيد من التفاصيل من هنا https://www.edualgeria.com
 
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