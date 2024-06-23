عرض عمل بالخطوط الجوية الجزائرية – Air Algérie

xavihichem2424
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عرض عمل
الخطوط الجوية الجزائرية – Air Algérie
جهة المعنية : الخطوط الجوية الجزائرية – Air Algérie
تاريخ التسجيل: 2024/06/23
المنصب المطلوب: Agent commerciale
الإطار القانوني: عمومي
مكان العمل: تندوف
العدد المطلوب: 04
الشروط المطلوبة:
ملاحظات:
يتم معالجة عرض العمل أليا عن طريق الوسيط
الخطوط الجوية الجزائرية – Air Algérie
جهة المعنية : الخطوط الجوية الجزائرية – Air Algérie
تاريخ التسجيل: 2024/06/23
المنصب المطلوب: Agent commerciale
الإطار القانوني: عمومي
مكان العمل: تندوف
العدد المطلوب: 04
الشروط المطلوبة:
- المستوى الثالثة ثانوي فما فوق
- إتقان الإعلام الآلي
- تسوية الوضعية إتجاه الخدمة الوطنية
ملاحظات:
يتم معالجة عرض العمل أليا عن طريق الوسيط