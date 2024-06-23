عرض عمل بالخطوط الجوية الجزائرية – Air Algérie

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xavihichem2424

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27 جويلية 2016
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عرض عمل


الخطوط الجوية الجزائرية – Air Algérie


جهة المعنية : الخطوط الجوية الجزائرية – Air Algérie


تاريخ التسجيل: 2024/06/23


المنصب المطلوب: Agent commerciale


الإطار القانوني: عمومي


مكان العمل: تندوف


العدد المطلوب: 04


الشروط المطلوبة:


  • المستوى الثالثة ثانوي فما فوق
  • إتقان الإعلام الآلي
  • تسوية الوضعية إتجاه الخدمة الوطنية

ملاحظات:


يتم معالجة عرض العمل أليا عن طريق الوسيط

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عرض عمل بالخطوط الجوية الجزائرية – Air Algérie

 
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