عروض عمل جديدة بالخطوط الجوية الجزائرية Air Algerie

X

xavihichem2424

:: عضو مُشارك ::
إنضم
27 جويلية 2016
المشاركات
119
نقاط التفاعل
99
النقاط
7
عروض عمل جديدة بالخطوط الجوية الجزائرية Air Algerie في ولاية بشار وورقلة


عرض عمل


الملحقة المحلية للتشغيل بشار


الخطوط الجوية الجزائرية


المنصب: عون تجاري


عدد المناصب: 3


تاريخ التسجيل: 24/06/2024


المؤهلات المطلوبة:


  • بين 20 و 35 سنة
  • إتقان اللغات الأجنبية (فرنسية، إنجليزية)
  • شهادة تقني سامي في السياحة أو تجارة دولية أو إعلام آلي

مكان العمل: بشار

448830573_872382308034650_8023480452405289902_n.jpg

الوكالة الوطنية للتشغيل


الفرع الولائي للتشغيل بورقلة


عرض عمل


التاريخ: 25 يونيو 2024


المناصب : عون تجاري


عدد المناصب: 06 مناصب

448939863_869067661921006_7969669470189289825_n-1024x719-1.jpg
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.

المواضيع المشابهة

X
عرض عمل بالخطوط الجوية الجزائرية – Air Algérie
المشاركات
1
المشاهدات
30
إلياس
إلياس
X
اعلانات توظيف بعدة ولايات في شركة نفطال NAFTAL GPL جوان 2024
المشاركات
1
المشاهدات
50
إلياس
إلياس
X
عروض عمل بالشركة البترولية TSP
المشاركات
1
المشاهدات
65
إلياس
إلياس
X
اعلان عن مسابقة توظيف بالخطوط الجوية الجزائرية Air Algerie
المشاركات
1
المشاهدات
71
إلياس
إلياس
X
اعلان توظيف بمؤسسة الجزائرية للمياه ADE
المشاركات
1
المشاهدات
39
إلياس
إلياس
لإعلاناتكم وإشهاراتكم عبر صفحات منتدى اللمة الجزائرية، ولمزيد من التفاصيل ... تواصلوا معنا
العودة
Top