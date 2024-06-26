xavihichem2424
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عروض عمل جديدة بالخطوط الجوية الجزائرية Air Algerie في ولاية بشار وورقلة
عرض عمل
الملحقة المحلية للتشغيل بشار
الخطوط الجوية الجزائرية
المنصب: عون تجاري
عدد المناصب: 3
تاريخ التسجيل: 24/06/2024
المؤهلات المطلوبة:
مكان العمل: بشار
الوكالة الوطنية للتشغيل
الفرع الولائي للتشغيل بورقلة
عرض عمل
التاريخ: 25 يونيو 2024
المناصب : عون تجاري
عدد المناصب: 06 مناصب
عرض عمل
الملحقة المحلية للتشغيل بشار
الخطوط الجوية الجزائرية
المنصب: عون تجاري
عدد المناصب: 3
تاريخ التسجيل: 24/06/2024
المؤهلات المطلوبة:
- بين 20 و 35 سنة
- إتقان اللغات الأجنبية (فرنسية، إنجليزية)
- شهادة تقني سامي في السياحة أو تجارة دولية أو إعلام آلي
مكان العمل: بشار
الوكالة الوطنية للتشغيل
الفرع الولائي للتشغيل بورقلة
عرض عمل
التاريخ: 25 يونيو 2024
المناصب : عون تجاري
عدد المناصب: 06 مناصب