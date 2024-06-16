أم أُنٌَيسة
:: عضو بارز ::
أحباب اللمة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
#_العيـــد_أحكــامه_وآدابــــــه 3⃣
التهنئة يوم العيد
❶ - ما حكم التهنئة بالعيد وهل لها صيغة معينة؟
❷ - ما حكم المصافحة، والمعانقة والتهنئة بعد صلاة العيد؟
❸ - هل التهنئة تكون قبل العيد، أو بعد العيد؟
الحث على خروج النساء
❶ - الحث على خُرُوجِ النِّسَاءِ وَالْحُيَّضِ لصلاة العيد، واعْتِزَالِ الْحُيَّضِ الْمُصَلَّى.
❷ - خروج الصبيان المتميزين لصلاة العيد.
❸ - هل يجوز للمرأة أن تصلي صلاة العيد في بيتها؟
إظهار الفرح والسرور في أيام العيد
❶ - إظهار الفرح والسرور في أيام العيد.
❷ - مالذي يجوز من اللهو في أيام العيد.
❸ - تبادل الهداية في أيام العيد.
❹ - إعطاء العيدية للأطفال في يوم العيد.
#الدعوة_الى_الله
#_العيـــد_أحكــامه_وآدابــــــه 3⃣
التهنئة يوم العيد
❶ - ما حكم التهنئة بالعيد وهل لها صيغة معينة؟
❷ - ما حكم المصافحة، والمعانقة والتهنئة بعد صلاة العيد؟
❸ - هل التهنئة تكون قبل العيد، أو بعد العيد؟
الحث على خروج النساء
❶ - الحث على خُرُوجِ النِّسَاءِ وَالْحُيَّضِ لصلاة العيد، واعْتِزَالِ الْحُيَّضِ الْمُصَلَّى.
❷ - خروج الصبيان المتميزين لصلاة العيد.
❸ - هل يجوز للمرأة أن تصلي صلاة العيد في بيتها؟
إظهار الفرح والسرور في أيام العيد
❶ - إظهار الفرح والسرور في أيام العيد.
❷ - مالذي يجوز من اللهو في أيام العيد.
❸ - تبادل الهداية في أيام العيد.
❹ - إعطاء العيدية للأطفال في يوم العيد.
#الدعوة_الى_الله