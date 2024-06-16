_العيـــد_أحكــامه_وآدابــــــه

أم أُنٌَيسة

أم أُنٌَيسة

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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

#_العيـــد_أحكــامه_وآدابــــــه 3⃣

📩 التهنئة يوم العيد
❶ - ما حكم التهنئة بالعيد وهل لها صيغة معينة؟
❷ - ما حكم المصافحة، والمعانقة والتهنئة بعد صلاة العيد؟
❸ - هل التهنئة تكون قبل العيد، أو بعد العيد؟

📩 الحث على خروج النساء
❶ - الحث على خُرُوجِ النِّسَاءِ وَالْحُيَّضِ لصلاة العيد، واعْتِزَالِ الْحُيَّضِ الْمُصَلَّى.
❷ - خروج الصبيان المتميزين لصلاة العيد.
❸ - هل يجوز للمرأة أن تصلي صلاة العيد في بيتها؟

📩 إظهار الفرح والسرور في أيام العيد
❶ - إظهار الفرح والسرور في أيام العيد.
❷ - مالذي يجوز من اللهو في أيام العيد.
❸ - تبادل الهداية في أيام العيد.
❹ - إعطاء العيدية للأطفال في يوم العيد.


#الدعوة_الى_الله✅🌾🌸
 
🔔📢#تنبيه: ككل عام تنتشر فتوى عن حكم التهنئة قبل العيد بيوم ويومين وهي فتوى #منسوبة للشيخ صالح الفوزان وليست موجودة في كتابه "المنتقى من فتاوى الفوزان"، وليست موجودة على اليوتيوب،

#المطلوب من الأخوات التحقق قبل النشر، وتحري المصدر✅، والتأكد من صحة الفتاوى جيدا✅
لأن الخطأ ينتشر بسرعة، ولا يمكن تداركه إلا بنشر التصحيح✅

🚫#الفتوى_المنسوبة للشيخ 🔻

🔹ما ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﺪﺓ ﻭﺍﻟﺘﻬﻨﺌﺔ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻌﻴد ﺑﻴﻮﻡ ﺃﻭ ﻳﻮﻣﻴﻦ؟

🔸الجواب:
ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺘﻬﻨﺌﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﺪﺓ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻌﻴﺪ ﺑﻞ ﺗﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻌﻴﺪ ﻭﻗﺪ ﺍﻧﺘﺸﺮﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﺎﺩﺓ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻬﻨﺌﺔ ﺑﺎﻟﻌﻴﺪ ﻗﺒﻠﻪ ﺑﺄﻳﺎﻡ ﺃﻭ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺃﻭ ﺣﺘﻰ ﻗﺒﻞ ﺻﻼﺓ ﺍﻟﻌﻴﺪ ﺑﻞ ﻭﻳﺘﺴﺎﺑﻘﻮﻥ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﻭﻳﺪَّﻋﻲ أﻧﻪ أﻭﻝ ﺍﻟﻤﻬﻨﺌﻴﻦ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺨﺎﻟﻒ للسنة ،

ﻓﺎﻟﺮﺳﻮﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻟﻢ ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﻳﻬﻨﺌﻮﺍ ﺑﺎﻟﻌﻴﺪ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻣﻦ ﺻﻼﺓ ﺍﻟﻌﻴﺪ ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ :
《 ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺑﺴﻨﺘﻲ ﻭﺳﻨﺔ ﺍﻟﺨﻠﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﻬﺪﻳﻴﻦ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻱ ﻋﻀﻮﺍ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﻮﺍﺟﺬ》
ﻭﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺗﺤﺮﻱ ﺳُﻨﺔ ﻧﺒﻴﻬﻢ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺇﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﺴﻨﻦ ﻭﺇﻣﺎﺗﺔ ﺍﻟﺒﺪﻉ .

📚[ المتقى الشيخ : ﺻﺎﻟﺢ الفوزان - حفظه الله ]
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✅#الفتوى_الصحيحة للشيخ 🔻

🔸 حكم التهنئة بالعيد قبل صلاة العيد(الشيخ صالح الفوزان)

السؤال: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، انتشر بين الناس في هذه الأيام رسائل عبر الجوال تتضمن تحريم التهنئة بالعيد قبل العيد بيوم أو يومين وأنه من البدع فما رأي فضيلتكم❓

الجواب:
لا أعلم هذا الكلام، هذا رَوَّجوه ولا أعلم له أصلا، والتهنئة مباحة في يوم العيد أو بعد يوم العيد مباحة، أما قبل يوم العيد فلا أعلم أنها حصلت من السلف أنهم يهنئون قبل يوم العيد، كيف يُهَنَى بشيئ لم يحصل؟!
التهنئة تكون يوم العيد أو بعد يوم العيد.. مع أنها لا دليل عليها، لكن الإمام أحمد رحمه الله يقول: أنا لا أبدأ بها ولكني أرد على من بدأني وهنأني، نعم.

📗[المصدر: تفريغ من فيديو للشيخ صالح الفوزان]
رابط الصوتية 🔻
...

115- في يوم العيد سواء الفطر أو الأضحى نجد كثيرًا من الناس يتعانقون في ذلك اليوم أو يتبادلون التباريك بقولهم : «مبروك عليك العيد»، أو «كل عام وأنتم بخير»، إلى غير ذلك من العبارات فهل كان هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة أو التابعين من يفعل ذلك ؟
وما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العيد سواء الأضحى أو الفطر أثابكم الله ؟
↙الجواب:
لم يثبت في المعايدة في يوم العيد شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كان بعض السلف يفعلونه ويقول بعضهم لبعض : تقبل الله منك وما أشبه ذلك،
وقال الإمام أحمد : «لا أبتدئ به، فإن ابتدأني أحد أجبته» (35) والله أعلم.

📚«المنتقى للشيخ صالح الفوزان»

💡#تحقق_قبل_النشر 🔎✅
 
▪️ ـــ⓵ـــ/ ما حكم التهنئة بالعيد وهل لها صيغة معينة؟.

➖قال شيخ الاسلام ابن تيمية -رحمه الله-:

▪️"أَمَّا التَّهْنِئَةُ يَوْمَ الْعِيدِ يَقُولُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ إذَا لَقِيَهُ بَعْدَ صَلاةِ الْعِيدِ : "تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنَّا وَمِنْكُمْ، وَأَحَالَهُ اللَّهُ عَلَيْك، وَنَحْوُ ذَلِكَ...".
📘[الفتاوى الكبرى(٢/ ٢٢٨)].

➖ قال الشيخ ابن باز -رحمه الله-:

▪️"ليس لها صيغة معروفة، فإذا دعا له قال: تقبل الله منا ومنك، أو عيدكم مبارك، أو العيد مبارك، أو جعل الله عيدكم مباركًا سواء كان عيد الأضحى أو عيد الفطر كله واحد".
📔[فتاوى نور على الدرب].

➖قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-:

▪️"التهنئة بالعيد جائزة، وليس لها تهنئة مخصوصة، بل ما اعتاده الناس فهو جائز ما لم يكن إثماً".
📔 [مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين].

➖وقال أيضا -رحمه الله-:

▪️"التهنئة بالعيد قد وقعت من بعض الصحابة -رضي الله عنهم-، وعلى فرض أنها لم تقع فإنها الاۤن من الأمور العادية التي اعتادها الناس، يهنىء بعضهم بعضاً ببلوغ العيد واستكمال الصوم والقيام" اهـ .
📔 [صوتية مفرغة].

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▪️ ـــ⓶ـــ/ ماحكم المصافحة، والمعانقة، والتهنئة بعد صلاة العيد؟

➖ قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-:

▪️"هذه الأشياء لا بأس بها؛ لأن الناس لا يتخذونها على سبيل التعبد، والتقرب، إلى الله -عز وجل-، وإنما يتخذونها على سبيل العادة، والإكرام والاحترام، ومادامت عادة لم يرد الشرع بالنهي عنها فإن الأصل فيها الإباحة".

📔[فتاوى ابن عثيمين (١٦/ ٢١٠)].

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▪️ ـــ⓷ـــ/ هل التهنئة تكون قبل العيد، أو بعده؟.

➖ قال الشيخ صالح الفوزان -حفظه الله-:

▪️"والتهنئة مباحة، في يوم العيد أو بعد يوم العيد، أما قبل يوم العيد فلا أعلم أنها حصلت من السلف وأنهم يهنئون قبل يوم العيد.كيف يهنئ بشي لم يحصل".
📔 [الموقع الرسمي للشيخ حفظه الله].

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▪️❶ - الحث على خُرُوجِ النِّسَاءِ وَالْحُيَّضِ لصلاة العيد، واعتزال الحُيّض المصلى.

➖ عن أمِّ عَطيَّةَ -رَضِيَ اللهُ عنها- قالت: أَمرَنا- تعني النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- أنْ نُخرِجَ في العيدينِ، العواتقَ، وذواتِ الخدورِ ، وأمَرَ الحُيَّضَ أن يعتزِلْنَ مُصلَّى المسلمينِ".
📘[أخرجه مسلم].
▪️ وفي روايةٍ: "كنَّا نُؤمَر أن نَخرُجَ يوم العيدِ، حتى تَخرُجَ البكرُ من خِدرهِا، وحتى يَخرجَ الحُيَّضُ فيكُنَّ خلفَ الناس، فيُكبِّرْنَ بتكبيرِهم، ويَدْعونَ بدعائِهم؛ يرجونَ بركةَ ذلك اليومِ وطُهرتَه".
📘[أخرجه البخاري].

➖ قال الشيخ ابن باز -رحمه الله-:

• "ويسن للنساء حضورها مع العناية بالحجاب والتستر وعدم التطيب؛ لما ثبت في الصحيحين عن أم عطية -رضي الله عنها- أنها قالت: "أمرنا أن نخرج في العيدين العواتق والحيض ليشهدن الخير ودعوة المسلمين وتعتزل الحيض المصلى".
▪️وفي بعض ألفاظه: فقالت إحداهن: يا رسول الله لا تجد إحدانا جلبابا تخرج فيه فقال -ﷺ-: "لتلبسها أختها من جلبابها".
▪️ولا شك أن هذا يدل على تأكيد خروج النساء لصلاة العيدين ليشهدن الخير ودعوة المسلمين".
📔[فتاوى نور على الدرب].

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▪️❷ - خروج الصبيان المتميزين لصلاة العيد.

➖ قال الشيخ ابن باز -رحمه الله-:
▪️"وأما خروج الصبيان المميزين لصلاة العيد والجمعة وغيرهما من الصلوات فهو أمر معروف ومشروع للأدلة الكثيرة في ذلك".
📔[فتاوى نور على الدرب].

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▪️❸ - هل يجوز للمرأة أن تصلي صلاة العيد في بيتها؟

➖ قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-:

• "المشروع في حق النساء أن يصلين صلاة العيد في مصلى العيد مع الرجال لحديث أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم : "أمر أن يخرج النساء حتى الحيض وذوات الخدور يشهدن الخير ودعوة المسلمين، ويعتزل الحيض المصلى".
• فالسنة أن يخرج النساء إلى مصلى العيد مع الرجال .
• أما صلاة النساء في البيوت فلا أعلم في ذلك سنة والله أعلم"
📗[نور على الدرب (١٩)]

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❶ - إظهار الفرح والسرور في أيام العيد

➖قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-:

•" نعم أما ظهور الفرح و السرور في أيام العيد عيد الفطر، أو عيد الأضحى، فإنه لا بأس به إذا كانت بالحدود الشرعية، ومن ذلك أن يأتي الناس بالأكل والشرب وما أشبه هذا...".
📗[فتاوى نور على الدرب (١٧٤)]

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❷ - مالذي يجوز من اللهو في أيام العيد.

➖ قال الشيخ مقبل الوادعي -رحمه الله-:

•"هو لا بأس بشيء من الغِناء ، النساء يغنين ، أو ينشد بشيء من الأشعار ، وكذلك ايضاً شيء من الرقص ؛ فالنبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - كان ينظر إلى الحبشة وهم يلعبون ، فأراد عمر أن يحصبهم ، فقال : " دعهم يا عمر لتعلم اليهود أن في ديننا فسحة " .
فلا بأس بهذا، لكن ما يكون في اللعب اختلاط، ولا رفع الصوت بالأناشيد ربما يفتن بها النساء إذا سمعنها، أو النساء يرفعن أصواتهن بالغناء فربما يفتن الرجال، فإذا أمنت الفتنة فلا بأس بذلك".
📗[من شريط : (أسئلة الزائر أحمد عزيز من صنعاء)].

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❸ - تبادل الهداية في أيام العيد.

➖ قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-:

•"ويفعل في هذا العيد أيضاً أن الناس يتبادلون الهدايا يعني يصنعون الطعام ويدعو بعضهم بعضاً، ويجتمعون ويفرحون، وهذه عادة لا بأس بها؛ لأنها أيام عيد، حتى إن أبا بكر -رضي الله عنه- لما دخل على بيت رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وعنده جاريتان تغنيان في أيام العيد انتهرهما، فقال النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "دعهما" ولم يقل: إنهما جاريتان قال: "دعهما فإنها أيام عيد".
وفي هذا دليل على أن الشرع ولله الحمد من تيسيره وتسهيله على العباد أن فتح لهم شيئاً من الفرح والسرور في أيام العيد ".
📗[مجموع فتاوى (١٦/ ٢٧٦)].

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❹ - إعطاء العيدية للأطفال في يوم العيد.

➖ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺤﺎﻓﻆ ﺍﺑﻦ ﺣﺠﺮ - ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ:-

•"ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻮﺳﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻴﺎﻝ ﻓﻲ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻟﻌﻴﺪ ﺑﺄﻧﻮﺍﻉ ﻣﺎ ﻳﺤﺼﻞ ﻟﻬﻢ ﻣﻦ ﺑﺴﻂ ﺍﻟﻨﻔﺲ، ﻭﺗﺮﻭﻳﺢ ﺍﻟﺒﺪﻥ ﻣﻦ ﻛﻠﻒ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ"
📖 [فتح الباري(٢/ ٤٣٣)]

➖ قال علماء اللجنة الدائمة:

•"ﻻ ﺣﺮﺝ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ، ﺑﻞ ﻫﻮ ﻣﻦ ﻣﺤﺎﺳﻦ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ، ﻭﺇﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﺴﺮﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ، ﻛﺒﻴﺮﺍً ﻛﺎﻥ ﺃﻭ ﺻﻐﻴﺮﺍً ، ﻭﺃﻣﺮ ﺭﻏﺐ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﺍﻟﻤﻄﻬﺮ".

📖 [ﻓﺘﺎﻭﻯ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﺔ ﻟﻠﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻹﻓﺘﺎﺀ ‏( ٢٦/٢٤٧) ].
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