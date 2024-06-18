تحميل برنامج SHAREit: أداة مشاركة الملفات الفائقة السرعة

SHAREit: أداة مشاركة الملفات الفائقة السرعة
في عالم اليوم السريع، نحتاج إلى طرق سلسة لمشاركة الملفات بين الأجهزة. لحسن الحظ، لدينا SHAREit، تطبيق مشاركة الملفات الرائع الذي يوفر سرعة فائقة وسهولة استخدام لا مثيل لها.
ما هو SHAREit؟
SHAREit هو تطبيق مجاني لنقل الملفات متاح على أنظمة Android و iOS و Windows و macOS.
ما الذي يميز SHAREit؟
- سرعة فائقة: يشتهر SHAREit بسرعته الفائقة في نقل الملفات، حتى الملفات الكبيرة مثل مقاطع الفيديو والألعاب، وذلك بفضل تقنية نقل الملفات المباشر التي لا تتطلب اتصالاً بالإنترنت.
- سهولة الاستخدام: يتميز SHAREit بواجهة سهلة الاستخدام للغاية، مما يجعله مثاليًا للمستخدمين من جميع مستويات الخبرة.
- مشاركة أي نوع من الملفات: يمكنك مشاركة أي نوع من الملفات باستخدام SHAREit، بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو والتطبيقات والموسيقى والمستندات والملفات المضغوطة.
- نقل الملفات بين الأنظمة المختلفة: يمكنك مشاركة الملفات بين الأجهزة التي تعمل بنظام Android و iOS و Windows و macOS بسهولة.
- ميزات إضافية:
- SHAREit Lite: إصدار خفيف الوزن من التطبيق للمستخدمين الذين يعانون من ضعف اتصال الإنترنت.
- مدير الملفات: يتيح لك SHAREit إدارة الملفات المخزنة على جهازك.
- تحويل الفيديو إلى MP3: يمكنك تحويل مقاطع الفيديو إلى تنسيق MP3 باستخدام SHAREit.
- مشاركة التطبيقات: يمكنك مشاركة التطبيقات المثبتة على جهازك مع الآخرين بسهولة.
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نصائح لاستخدام SHAREit:
- تأكد من أن كلا الجهازين اللذان تشاركهما الملفات متصلان بنفس شبكة Wi-Fi.
- افتح SHAREit على كلا الجهازين.
- حدد الملفات التي تريد مشاركتها على جهاز الإرسال.
- حدد جهاز الاستقبال على شاشة جهاز الإرسال.
- سيتم نقل الملفات بسرعة.
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