برنامج Shareit v4.0.6.177 لمشاركة الملفات

عبدالرؤوف1

عبدالرؤوف1

::مُشرف::منتدى الحاسوب والأنترنت
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إنضم
18 أفريل 2021
المشاركات
1,037
النقاط
71
العمر
14
محل الإقامة
طريق الحرير..
الجنس
ذكر
أهلا وسهلا بكم منتدى الحاسوب والأنترنت.png
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أهلا بجميع أعضاء وزوار منتدى اللمة الجزائرية
أتمنى أن تكونوا بخير وعافية
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يعدّ Shareit من أفضل البرامج المخصّصة لنقل ومشاركة الملفات بمختلف أنواعها، ( ملفات صوتية، برامج، ملفات PDF، صور ... ) يتميّز هذا البرنامج بسرعة نقل الملفات بين الأجهزة دون الحاجة للإتصال بالأنترنت، ويسمح كذلك بمشاركة الملفات عبر مختلف الأجهزة، حواسيب، هواتف، تابلت وغيرها، كما يوفر البرنامج حماية عالية للملفات أثناء النقل للحفاظ على خصوصيتك من أي ضرر.

صورة البرنامج :

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إسم البرنامج : SHAREit
الإصدار : 4.0.6.177
نظام التشغيل : Windows
المساحة : 6.3 MB
المهمة : نقل ومشاركة الملفات

طريقة التحميل :


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ننتظر إنتهاء التحميل
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(5)
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الأمان : تم التحقق، البرنامج خالٍ من الفيروسات

للتحميل : إضغط هنا
 
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