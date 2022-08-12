برنامج Shareit v4.0.6.177 لمشاركة الملفات

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يعدّ

Shareit

من أفضل البرامج المخصّصة لنقل ومشاركة الملفات بمختلف أنواعها، ( ملفات صوتية، برامج، ملفات PDF، صور ... ) يتميّز هذا البرنامج بسرعة نقل الملفات بين الأجهزة دون الحاجة للإتصال بالأنترنت، ويسمح كذلك بمشاركة الملفات عبر مختلف الأجهزة، حواسيب، هواتف، تابلت وغيرها، كما يوفر البرنامج حماية عالية للملفات أثناء النقل للحفاظ على خصوصيتك من أي ضرر.

صورة البرنامج :





إسم البرنامج : SHAREit

الإصدار : 4.0.6.177

نظام التشغيل : Windows

المساحة : 6.3 MB

المهمة : نقل ومشاركة الملفات

طريقة التحميل :





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ننتظر إنتهاء التحميل

الأمان : تم التحقق، البرنامج خالٍ من الفيروسات