اسباب العنوسة تنحصر

1- اسباب اجتماعية

الفقر ، البطالة

2- اسباب اجتماعية

بسب المهر الغالي ، أبحث عن رجل يملك سيارة ، وان يكون يعمل في نفطال ، سوناطرك ، مجند في الجيش

3- معايير اختيار الرجل

عدم إرتباط برجل بدون مستوى دارسي ، ثانوي

ترفض زواج برجل عامل بسيط ، حارس ، سائق ، بناء

بحث عن رجل ذو مستوى عالي ، دكتور، استاذ جامعي،

4-مؤهلات جسدية

أبحث عن رجل وسيم ، ذو عضلات

هناك اسباب اخرى ناتجة عن انترنت ، دعوة بعض نساء الطلاق و الخلع

صفحات الفيمنست التي يدعو بعض منها الى زواج باثرياء

واخرى الى عدم زواج وعدم انجاب نسبة الى حركة 4B التي تدعو نساء الى انفصال عن الاهل و كراء منزل و يسكنو فيها فتيات فقط ، لان رجال يخدعون البنت ، وتكون صدقاتها مع الفتيات ، وتحب الفتيات

هذا يؤدي الى دعوة الى نشر السحاق

كما توجد صفحات ذكورية ، مثل الردبيل الى شذوذ بين الذكور

انترنت هي ساهمت في تدمير الأسرة و العنوسة و الخيانة الزوجية