اسباب العنوسة

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سعيد2

:: عضو منتسِب ::
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30 جوان 2024
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اسباب العنوسة تنحصر
1- اسباب اجتماعية
الفقر ، البطالة
2- اسباب اجتماعية
بسب المهر الغالي ، أبحث عن رجل يملك سيارة ، وان يكون يعمل في نفطال ، سوناطرك ، مجند في الجيش
3- معايير اختيار الرجل
عدم إرتباط برجل بدون مستوى دارسي ، ثانوي
ترفض زواج برجل عامل بسيط ، حارس ، سائق ، بناء
بحث عن رجل ذو مستوى عالي ، دكتور، استاذ جامعي،
4-مؤهلات جسدية
أبحث عن رجل وسيم ، ذو عضلات
هناك اسباب اخرى ناتجة عن انترنت ، دعوة بعض نساء الطلاق و الخلع
صفحات الفيمنست التي يدعو بعض منها الى زواج باثرياء
واخرى الى عدم زواج وعدم انجاب نسبة الى حركة 4B التي تدعو نساء الى انفصال عن الاهل و كراء منزل و يسكنو فيها فتيات فقط ، لان رجال يخدعون البنت ، وتكون صدقاتها مع الفتيات ، وتحب الفتيات
هذا يؤدي الى دعوة الى نشر السحاق
كما توجد صفحات ذكورية ، مثل الردبيل الى شذوذ بين الذكور
انترنت هي ساهمت في تدمير الأسرة و العنوسة و الخيانة الزوجية
 
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