هل سمعت يوما عن طاقة ذكورة و طاقة انوثة

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سعيد2

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هناك كتب بدات في ظهور هدف من هذه الكتب مساعدة المراة على تخلص من سيطرة فامراة اذا قامت بأعمال ذكورية مثل اخذ قرار فإن هذا ينعكس عليها في البيت ، كما انها تصبح متعبة جدا ، طريقة انجاز اعمال باسلوب انثوي تختلف عن أسلوب ذكري ، لان امراة بطبعها هادئة ، عملها لا يحتاج إلى تخطيط ، فلا تحدد قيود في العمل ، ما يسمح بالمرونة ، وتاقلم مع التغيرات
عكس طريقة ذكورية ، السرعة ، التخطيط ، فإذا تغيرت ظروف فلا يمكنه انجاز
حسب فلسفة فانه يجد في الذكر، 70% طاقة ذكورية ، و 30%طاقة انثوية ، حتى لا يكون قاسي قلب و مسيطر
اما لدى الانثى ، 70% طاقة انثوية ، 30% طاقة ذكورة ، فإذا كانت طاقة انوثة فوق 70 % تصبح امراة تعتمد على الرجل في كل شى ، لا تسطيع اخذ قرار بسيط
طاقة انثوية ، هي طاقة امومة و العاطفة على الابن ، و طاقة انوثة تجعل من امراة نحتاج إلى رجل يحميها ويدعمها
من اشهر مؤلفات ، كتاب سحر الانوثة ، يوضح كتاب اسباب خوف انثى من تقبل ذاتها ، لان انوثة حسب المجتمع ضعف ، او بسب تربية قاسية ، فتصبح شخصية مسترجلة حتى تحمى نفسها
كتاب يساعد على علاج جروح طفل صغير ، مقصود مشاعر سلبية لطفولتها
علاج جروح ناتجة من الاب ، عدم الحب وتفضيل ذكر عليها
كذلك جروح ناتجة عن الام ، بسب دور الام مضحية ، ومعاناة الاب قاسية ، فترى عنف اب ، ممكن كذلك تكون ام متسلطة واب ضعيف
كتاب سحر الانوثة يفرق بين الانوثة الداخلية ، شخصيتها ، طريقة معاملة
و الانوثة الخارجية ، الجمال ، الزينة
ولكن تكون امراة كاملة تحتاج إلى نوعين انوثة دخلية وانوثة خارجية
 
هناك بعض كتب غير متوفرة ، ساحاول نشر بعض عناوين و ملخصات فيها
بعض كتب ، متوفرة ، خاصية قراءة و تحميل
، واخرى ممكن تجد بعض صفحات ، على تطبيق مكتبة جرير ،
واخرى للأسف غير متوفرة للتحميل
 
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