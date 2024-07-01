هل سمعت يوما عن طاقة ذكورة و طاقة انوثة

هناك كتب بدات في ظهور هدف من هذه الكتب مساعدة المراة على تخلص من سيطرة فامراة اذا قامت بأعمال ذكورية مثل اخذ قرار فإن هذا ينعكس عليها في البيت ، كما انها تصبح متعبة جدا ، طريقة انجاز اعمال باسلوب انثوي تختلف عن أسلوب ذكري ، لان امراة بطبعها هادئة ، عملها لا يحتاج إلى تخطيط ، فلا تحدد قيود في العمل ، ما يسمح بالمرونة ، وتاقلم مع التغيرات

عكس طريقة ذكورية ، السرعة ، التخطيط ، فإذا تغيرت ظروف فلا يمكنه انجاز

حسب فلسفة فانه يجد في الذكر، 70% طاقة ذكورية ، و 30%طاقة انثوية ، حتى لا يكون قاسي قلب و مسيطر

اما لدى الانثى ، 70% طاقة انثوية ، 30% طاقة ذكورة ، فإذا كانت طاقة انوثة فوق 70 % تصبح امراة تعتمد على الرجل في كل شى ، لا تسطيع اخذ قرار بسيط

طاقة انثوية ، هي طاقة امومة و العاطفة على الابن ، و طاقة انوثة تجعل من امراة نحتاج إلى رجل يحميها ويدعمها

من اشهر مؤلفات ، كتاب سحر الانوثة ، يوضح كتاب اسباب خوف انثى من تقبل ذاتها ، لان انوثة حسب المجتمع ضعف ، او بسب تربية قاسية ، فتصبح شخصية مسترجلة حتى تحمى نفسها

كتاب يساعد على علاج جروح طفل صغير ، مقصود مشاعر سلبية لطفولتها

علاج جروح ناتجة من الاب ، عدم الحب وتفضيل ذكر عليها

كذلك جروح ناتجة عن الام ، بسب دور الام مضحية ، ومعاناة الاب قاسية ، فترى عنف اب ، ممكن كذلك تكون ام متسلطة واب ضعيف

كتاب سحر الانوثة يفرق بين الانوثة الداخلية ، شخصيتها ، طريقة معاملة

و الانوثة الخارجية ، الجمال ، الزينة

ولكن تكون امراة كاملة تحتاج إلى نوعين انوثة دخلية وانوثة خارجية