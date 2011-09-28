موسوعة عن فوائد العسـل و الغذاء الملكي

عسل السٌمرة

و يكون إنتاجه في فصل الصيف ، حيث ينتجه النحل من بعض الأشجار التي تزهر في الصيف وبذات من شجر السمر ، و يتميز هذا النوع بلونه الداكن ، و يأتي هذا النوع في المرتبة الثانية في الجودة بعد عسل السدر ​

عسل المراعي

وهذا النوع من العسل ينتج في كثير من أيام السنة ، حيث لا يعتمد النحل في إنتاج على أشجار معينة ، بل أشجار و أزهار متعددة ، لهذا سمي بعسل المراعي نسبة إلى المراعي المتنوعة التي ينتجه النحل منها ، و يعتبر هذا النوع من العسل عسل ذو جودة متوسطة ​





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العسل المربعي ​

يعتبر من النوعيات الجيدة لكن الكميات ألمنتجه منه عادة ما تكون قليلة . ​

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العسل الصيفي

و هو من اقل النوعيات جودة ، و يكون أنتاجه في أيام الصيف الحارة التي تجف فيها الكثير من المرعي في والحضرمي ​



يوجد أنواع كثيرة للعسل وخصائصه مختلفة حسب المكونات والبيئة التي يتواجد بها النحل ​



عسل السنط

النوع عنبري اللون خفيفة الرائحة حلو جداً الطعم سائل القوام مستورد المصدر ​

إضافة إلى عذوبته فهو عسل طاولة ممتاز للمائدة كما انه المفضل من قبل الأطفال الرضع وينصح به لمرضى السكر المصابين بدرجة خفيفة. ​

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عسل الزعرور

النوع عنبري خفيف اللون عطرة الرائحة حلو و عذب المذاق الطعم حبيبي ناعم القوام ​

مستورد المصدرينصح به للذين يعانون من ارتفاع الضغط وللمصابين بتصلب الشرايين انه عسل مرض القلب يستخدم في حالات التشنج والخفقان والذبحة الصدرية. ​

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عسل الخلنج

النوع بني محمر غامق اللون قوية الرائحة حامض جداً الطعم لزج و شبه سائل القوام مستورد المصدر ​

من أفضل المضادات للعفونة البولية، ويستخدم في حالات التهاب المثانة والتهاب البروستات وهو مدر للبول يناسب مرضى الروماتزم، ومفيد لمرضى الالتهابات المعوية. ​

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عسل الكستناء

النوع بني غامق اللون قوية و حادة الرائحة مميز يميل للمرارة الطعم سميك و أحياناً لزج القوام الجبال المصدر ​

ينصح بتناوله في جميع حالات سوء الدورة الدموية، كما أنه مفيد للمصابين بفقر الدم والمجهدين، والمصابين بالوهن الشديد، والذين يرغبون في زيادة وزنهم. ​

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عسل اللفت الزيتي

النوع شاحب مائل للبرتقالي اللون حيادية الرائحة خفيف قليل الوضوح الطعم حبيبي متوسط القوام ​

مستورد المصدرمن أصناف عسل الطاولة الاستخدامات الطبية ​

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عسل أوكالبتوس

النوع عنبري اللون عطرية الرائحة واضح نسبياً و عذب المذاق الطعم ثقيل، حبيبي ناعم القوام مستورد من أسبانيا غالباً المصدر ​

مضاد للعفونة الرئوية والبولية والمعوية، ينصح باستعماله في جميع حالات التهاب المجاري التنفسية وخاصةً التهاب القصبات، ويهدئ السعال. ​

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عسل الخزامي

النوع عنبري خفيف اللون عذبة عطرية الرائحة عذب الطعم دهني كالمرهم القوام مستورد المصدر ​

يستخدم في الحروق و لسعات الحشرات والجروح الملتهبة، و هو مضاد بكتيري ومضاد للتعفنات، يستخدم في جميع أمراض الالتهابات و خاصة منها الرئوية، كما أنه يهدئ من أوجاع الرأس ويوصف لمن يعاني الأرق، وهو مدر للبول وطارد للدود. ​

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عسل البرتقال

النوع عنبري خفيف اللون خفيفة الرائحة عذب المذاق الطعم ثقيل دبق القوام مستورد من إسبانيا المصدر ​

يستخدم كمضاد للتشنج وملين، يستخدمه من يعاني العصبية أو القلق ، وفي حالات آلام الرأس والأرق وخفقان القلب. ​

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عسل إكليل الجبل

النوع شاحب إلى درجة البياض اللون عذبة، رقيقة الرائحة ناعم الطعم حبيبي واضح القوام مستورد المصدر ​

العسل المثالي لمرضى الكبد، يستخدم في حالات قصور الكبد، وفي حالات الإصابة بالحصيات المرارية وفي تليف الكبد كما يستخدم من قبل كل من يشعر بالإرهاق والوهن والضعف العام والإجهاد لتنشيط الحالة العامة، كما أنه العسل المثالي للمعدة والأمعاء، فهو مضاد للغازات والتخمرات والتهاب القولون. ​

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عسل إيدو صارون

النوع أبيض اللون حيادية الرائحة واضح قليلاً الطعم بنية ناعمة جداً القوام مستورد المصدر ​

عسل طاولة بشكل أساسي، ويمكن أن يكون بديلاً للسكر. ​

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عسل التنوب

النوع بني أسود اللون عطرية قوية الرائحة لذيذ الطعم سائل القوام

جبال الألب المصدر ​

يستخدم في حالات القصبات والبلعوم، وحساسة الصدر. ​

عسل الحنطة السوداء

النوع بني غامق اللون مميزة الرائحة غريب غير عادي الطعم

سميك القوام مستورد المصدر ​

يعطى للأطفال في طور النمو، وفي حالات الإصابة بنقص المعادن في الجسم إثر الولادة وخلال الإرضاع، وبعد الإصابة بكسور. ​

عسل البرسيم

النوع أبيض اللون خفيفة الرائحة رقيق و لذيذ الطعم حبيبي ناعم القوام مستورد المصدر ​

له خواص واضحة في زيادة طاقة الجسم ودرجة احتماله، ويعتبر عسل الرياضيين. ​

العسل الجبلي

النوع بني غامق اللون قوية و مميزة الرائحة حلو جداً الطعم ثقيل دبق القوام مستورد و يوجد بالمناطق الجبلية في الجزيرة العربية المصدر ​

يعتبر من أفضل وأجود أنواع العسل للعلاج والوقاية من الأمراض بإذن الله وذالك لسببين

1ـ لتنوع المصدر الزهري

2 ـ زيادة نسبة النحاس ​

*العسل عند المسلمين:

ذكر الله تعالى العسل في أعظم سورة يسميها العلماء سورة النعم ، فقد عدد الله سبحانه في سورة النحل نعم كثيرة وآلاء عظيمة ومن هذه النعم نعمة العسل ومنتجات النحل حيث قال تعالى في الآية (69) (...يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لأية لقوم يتفكرون)

وقال تعالى في سورة محمد في وصف الجنة وأنهارها آية (15) قال تعالى (مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ....الآية) فالعسل طعام أهل الجنة في الجنة .

وقد وردت أحاديث كثيرة في السنة النبوية تحث على استخدام العسل والتداوي به ، منها حديث البخاري ومسلم الذي رواه أبو سعيد الخدري أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : (إن أخي يشتكي بطنه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم (أسقه عسلا ) ثم رجع الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال(لقد سقيته فما زاده إلا استطلاقا) فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أسقه عسلا ثلاث مرات والرجل يتردد إلى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يقول له أسقه عسلا (صدق الله وكذب بطن أخيك ) فسقاه حتى شفي الرجل من التخمة التي إصابة معدته) .

وكذلك نجد قول النبي صلى الله عليه وسلم (عليكم بالشفائين العسل والقرآن) وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم (من لعق ثلاث غدوات من العسل كل شهر لم يصبه عظيم البلاء) وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الحلواء والعسل .

وكذلك نجد سلفنا الصالح استخدموا العسل وتداوا به فهذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان لا يشتكي من شيء إلا واستخدم العسل حتى الدمل إذا خرج دهنه بالعسل ، ونجد الإمام ابن القيم الجوزية تحدث عن العسل وفوائده في كتابه الطب النبوي ومما قال رحمه الله (العسل دواء مع الأدوية ، وطعام مع الأطعمة ، وشراب مع الأشربة ، فما خلق لنا شيء في معناه أفضل منه ولا قريب منه ، ولم يكن معول القدماء إلا عليه ) انتهى كلامه .

وكذلك نجد الأطباء القدماء تحدثوا عن العسل وفوائده فهذا ابن سينا في كتابه القانون عدد فوائد العسل ومما قال (العسل يجلو ظلمة البصر ،والتغرغر به ينفع اللوزتين ، وماء العسل يقوي المعدة ويزيد الشهوة ، والمطبوخ من العسل بالماء يدر البول وان شرب العسل مسخنا بدهن الورد نفع من نهش الهوام والحشرات ..... ومما قال أيضا عن العسل وهو (يعني العسل) نافع لطوخا للكلف ، وهو ينقي القروح الملوثة ......(انتهى كلامه) .

ونجد كثير من الأطباء المعاصرين تحدثوا عن العسل وذكروا فوائده ومنهم الدكتور الفاضل حسان شمسي باشا استشاري أمراض القلب بمستشفى الملك فهد العام للقوات المسلحة بجدة له كتاب ممتاز عن العسل وفوائده وهو كتاب معجزة الاستشفاء بالعسل والغذاء الملكي عدَد فيه المصنف جزاه الله خير فوائد وأبحاث العسل ومنتجات النحل ، وممن كتب أيضا من الأطباء المعاصرين عن العسل الدكتور عبد الكريم الخطيب والدكتور محمد نزار الدقر والدكتورة وفاء بدوي وغيرهم كثير ممن كتب عن العسل وفوائده. ​

*عسل النحل ومراحل حياة الإنسان المختلفة:

عسل النحل يفيد الإنسان في جميع مراحل حياته المختلفة ذكر كان أو أنثى ، من طفولته مرورا بشبابه إلى شيخوخته إلى موته في حالة الحاجة إلى حفظه من التحلل فقد كان القدماء يحنطون جثث الموتى بالعسل بل أبعد من ذلك يستفيد الإنسان من العسل قبل أن يولد ذلك أن من عادات القدماء يقدمون لأزواجهم العسل في بداية الحياة الزوجية والى الآن في الوقت الحالي عسل النحل مع الغذاء الملكي يستخدمه كثير من الشباب عندما يقدمون للزواج وذلك لأن العسل يمد الزوجين بالطاقة والحيوية والنشاط الجنسي ولذلك يسمى بداية الزواج بشهر العسل ،ويستفيد الإنسان من العسل وهو نطفة في رحم أمه لأن الحامل إذا استخدمت العسل ضمن غذائها اليومي استفادت من العسل هي ومن في رحمها ، وعسل النحل يرافق المؤمن إلى الدار الآخرة لأن العسل طعام أهل الجنة في الجنة لأن الله وصف أنهار الجنة وعددها ومن ضمنها أنهار العسل ، فالعسل له خصائص وميزات طبية عديدة فهو يفيد مرضى الكبد وعلاج ناجح للجروح والحروق والغرغرينة والعسل أفضل صديق للمعدة وعسل النحل مفيد للبشرة وللحساسية والاكزيما وللكلف كما ذكر ابن سينا في القانون ولأمراض العيون ولفقر الدم وللجيوب الأنفية والتهابات اللثة وقرحة المعدة والاثنى عشر والقولون ومفيد للإمساك وفي حالة التخمة وبكتيريا المعدة الضارة ومفيد لعلاج حموضة المعدة ومفيد لمرضى الكلى فالعسل خصائصه العلاجية أكثر من أن تحصر ، فالعسل مضاد حيوي طبيعي ليس له أضرار على أعضاء الجسم بل كله فائدة ولا يتعارض مع أي علاج . ​

*عسل النحل وجروح مرضى السكر :

عسل النحل يحتوي على مواد مضادة وقاتلة للبكتريا ، وبالتالي فهو معقم ومطهر للجروح من الجراثيم ، ويساعد على نمو الخلايا والأنسجة مما يؤدي إلى سرعة التئام الجروح ، وقد استخدم كثير من الأطباء العسل كدهن موضعي للجروح المزمنة والجروح بعد العمليات الجراحية، والجروح في المناطق الحساسة والمغطاة مما أدى إلى سرعة التئام تلك الجروح ، وفي كثير من الأحيان يستخدم عسل النحل كدهن موضعي على جروح مرضى السكر وفي هذه الحالة ينقذ العسل بإذن الله مريض السكر من بتر العضو ، واستخدام العسل للجروح كدهن موضعي عليها ثابت من قديم الزمان ومما يدل على هذا حفظ جثث الموتى في العصور القديمة بالعسل وكذلك نجد الصحابي الجليل عبد الله ابن عمر رضي الله عنه يستخدم العسل لعلاج الجروح وللدمامل. ​

*عسل النحل وعلاج فقر الدم:

يحتوي عسل النحل على أملاح ومعادن وسكريات مفيدة أهمها الجلوكوز والحديد وحمض الفوليك ، ولذلك فالعسل يفيد في حالات فقر الدم خصوصا مع الحوامل ومن يحدث عندهم نقص في الهيموقلوبين فالعسل يحسن الدم ويحفز مناعة الإنسان ، لذلك ننصح من يعانون من فقر الدم باستخدام العسل فهو مفيد جدا. ​

*عسل النحل وأمراض العيون:

عسل النحل يجلو ظلمة البصر وينقي العين ، وقد ورد عن بعض الصحابة الاكتحال بالعسل كالصحابي الجليل عوف بن مالك الأشجعي ، فبعض الناس يعتقد أن عسل النحل لا يفيد العين نسبة لحرارته على العين التي سرعان ما تزول ، وهذا الاعتقاد خاطئ فالعسل مفيد لالتهابات وحساسية العين والتهابات وتقرحات الجفون ، وتوجد مراهم طبية العسل أحد مكوناتها . ​

*عسل النحل والجهاز التنفسي :

استنشاق بخار العسل المتصاعد مفيد جدا لأمراض الجهاز التنفسي وللربو وحساسية الصدر ، وعلى مرضى الجهاز التنفسي المداومة على تناول عسل النحل يوميا فقد نصح ابن سينا في القانون مرضى السل الرئوي بتناول عسل النحل ، والعسل كما ذكر ابن القيم يهدئ السعال ومفيد لأصحاب البلغم والمشايخ . ​

*عسل النحل وأمراض القلب :

القلب كما هو معلوم عضلة صغيرة في حجم قبضة اليد ، يعمل باستمرار وإذا توقف عن استمراره في العمل برهة من الزمن لأدى ذلك إلى الموت ، عسل النحل يقدم خدمة عظيمة للقلب وذلك لاحتوائه على عناصر مفيدة أهمها الجلوكوز والفركتوز وبعض الأملاح والمعادن التي تحسن نسبة الهيموقلوبين في الدم مما يجعل القلب نشيط ويعمل بصورة منتظمة ، لذلك ننصح مرضى القلب بتناول عسل النحل فهو مفيد جدا لهم. ​

*عسل النحل والتهاب الكبد :

حسب مشاهداتنا لكثير من مرضى التهاب الكبد الوبائي ، الذين استخدموا العسل فقد رأينا نتائج ممتازة ومشجعة ، فالعسل يحد من نشاط الفيروس ويحاصره ، وينظم إنزيمات ووظائف الكبد ، وقد لا حظ فائدة العسل على مرضى الكبد كثير من الأطباء المعاصرين الذين كتبوا عن العسل وفوائده العلاجية ، وقد ذكر بعض الأطباء أن للعسل تأثير قوي في مرضى الكبد وذكروا أن سكر العنب الموجود في العسل يزيد من مخزون الكبد من السكر الحيواني (جليكوجين) ، بالإضافة إلى أن العسل لا يجهد الكبد بل هو مفيد لأنسجة الكبد ، ولذلك ننصح مرضى الكبد بتناول العسل الذي لا يتعارض مع أي علاج في الطب الحديث. ​

*عسل النحل والمعدة والأمعاء :

من المعروف عن العسل أنه غذاء كامل القلوية ، ولذلك فانه يفيد في حالات حموضة المعدة ، وقرحة المعدة والاثنى عشر ، والعسل كما تقول الحكمة القديمة (أحسن صديق للمعدة ) ، ومما يدل على فائدة العسل على نظافة وطهارة المعدة حديث الرجل الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له (إن أخي عرب بطنه ) أي فسد هضمه واعتلت معدته ، فأوصاه النبي الكريم بتناول العسل فتناول الرجل العسل عدة مرات حتى شفي من سؤ لهضم واعتلال المعدة ، فالعسل مطهر ومعقم للمعدة ويحتوي على معظم العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم ، وينصح دائما باستخدام العسل على الريق وعند خلو المعدة أثناء اليوم . ​

*عسل النحل والإمساك:

الإمساك هو عدم مقدرة الإنسان على التبرز لمدة ثلاث أيام متواصلة أو أكثر ، وعدم التخلص من الفضلات يسبب أضرار للإنسان ، لأن هذا الإنسان الضعيف يحمل بين جنبيه وفي بطنه العفن والنتن ، فإنك تستطيع أن تحمل بيدك براز معظم الحيوانات الأليفة دون أن تتقزز منه ، ولكن فضلات الآدمي نتنة لا يستطيع الإنسان حملها أو مسها بيده فما بالك وهو يحملها داخل بطنه أيام وليلي ولا يستطيع أن يتخلص منها ، ولذلك ورد في الحديث أن الإنسان بعد خروجه من الخلاء يدعو ويقول (الحمد لله الذي أخرج عني الأذى وعافاني) ، وعسل النحل من الملينات التي تساعد الجسم من التخلص من الفضلات . ​

*عسل النحل والكلى:

عسل النحل غذاء مريح لا يجهد أعضاء الجسم عند تمثيله ، ومن هذه الأعضاء الكلى فالعسل يفيد الكلى لاحتوائه على الجلوكوز والسكاكر البسيطة ، ونسبة لأن عسل النحل لا تنتج عنه فضلات تتعب الكلى ويحتوي على نسبة ضئيلة من البروتينات فهو ينصح به دائما لمرضى الكلى ، وتوجد وصفة شعبية بسيطة غير معقدة تفيد الكبد وتفتت حصى الكلى وهي مزيج عسل النحل وزيت الزيتون والليمون . ​

*عسل النحل والضعف الجنسي :

إشباع الغريزة الجنسية عن طريق العلاقة الزوجية الشرعية ، أحد الأسباب التي تؤدي إلى الاستقرار الأسري ، وتقويم للسلوك البشري ويساعد على حفظ النوع البشري بطرق منظمة بين الرجل والمرأة فكلٍ من الرجل والمرأة يعرف واجباته وحقوقه ، وأي خلل أو ضعف في ممارسة الرجل لهذه الغريزة الجنسية أو المرأة قد يؤدي ذلك إلى انهيار وتفكك أسري ، ولذلك ننصح ممن لديه ضعف أو خلل جنسي ولا يستطيع القيام بهذه العملية بشكل طبيعي أن يراجع الأطباء المختصين ، ومما ننصح به كذلك استخدام عسل النحل الطبيعي خصوصا مع الغذاء الملكي فهذا مما يعالج الضعف الجنسي ، فاستخدام العسل يهب الجسم طاقة وحيوية مما يساعد على معالجة الضعف الجنسي ، فننصح الأزواج باستخدام العسل دائما لمدهم بالطاقة والنشاط الجنسي. ​

*عسل النحل والسرطان:

السرطان مرض شيطاني خبيث وهو طاعون العصر الذي حيَر الأطباء والباحثين ، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله (من لعق ثلاث غدوات من العسل كل شهر لم يصبه عظيم البلاء) وهذا يدل على أن العسل وقاية من الأمراض الخبيثة وهل يوجد أعظم وأخبث من السرطان في عصرنا الحالي ، فالعسل ومنتجات النحلة الأخرى من غذاء ملكي وسم النحل وصمغ النحل وقاية بإذن الله من الأمراض الخبيثة ، والعسل ومنتجات النحل الأخرى تحفز مناعة الإنسان وتحصنه ضد الأمراض. ​

*عسل النحل وأمراض النساء:

عسل النحل باحتوائه على الجلوكوز والفركتوز والفيتامينات والمعادن مفيد جدا للحامل أثناء فترة الحمل ، فهو مفيد للأم وجنينها ، ويساعد العسل الحامل في عملية الطلق وسهولة الولادة لذا على الحامل أن تستخدم العسل منذ بداية الحمل وحتى النفاس ، وكذلك العسل معقم فيمكن دهن عسل النحل على مواضع الجرح بعد الولادة مما يؤدي إلى سرعة التئام الجرح ، وكذلك يفيد العسل في حالات التهابات المهبل فيمكن دهن المهبل بالعسل أثناء الجماع أو قبله . ​

*عسل النحل والأطفال:

عسل النحل غذاء وعلاج واقي للأطفال ، فهو ساعد الطفل على النمو ويحصنه ضد الأمراض ويزيد بإذن الله وزن الطفل ، وبما أن العسل يحتوي على معادن مفيدة وسكريات بسيطة أهمها سكر العنب وسكر الفواكه هذه العناصر الموجودة في العسل تحسن نسبة الدم عند الأطفال ووقاية لهم من فقر الدم ، وبما أن العسل لا يجهد أعضاء الجسم ، وهو سهل الهضم والامتصاص فهو غذاء مريح لمعدة وأمعاء الأطفال. ​

*غذاء ملكات النحل :

سائل لاذع تنتجه شغالات النحل من غدد في رأسها ، غذاء لليرقات وللملكة ، وهو غني بالهرمونات والفيتامينات ويتركب من ماء وكربوهيدرات ومواد بروتينية ودهون وأملاح معدنية ، ومفيد للرياضين وللوضع الجنسي خصوصا اذا خلط مع العسل، وفاتح للشهية وله فوائد عديدة . ​

*صمغ النحل أو العكبر أو البروبوليس :

مادة صمغية تجمعها شغالات النحل من لحاء وبراعم الأشجار ، لتعقم بها الخلية وتثبت بها الشمع وتغلق بها فتحات الخلية ، واذا وجدة حشرة داخل الخلية ولم يستطيع النحل من اخراجها فانه يقوم بتحنيطها بهذه المادة فهو مادة معقمة وله فوائد عديدة منها تعقيم وتطهير والتئام الجروح المزمنة خصوصا مع العسل ، ويمنح الجسم طاقة وحيوية . ​

*شمع النحل :

من منتجات هذه الحشرة المباركة الشمع تنتجه الشغالة من غدد خاصة في بطن النحل وعملية انتاج الشمع تكلف النحلة جهد كبير جدا ، فالنحلة تنتج الشمع لبناء العيون السداسية لتخزين العسل ثم بعد تعبة العيون السداسية بالعسل تقوم تغطيتها بطبقة رقيقة من الشمع ، ولشمع النحل فوائد عديدة منها أن مضغ الشمع مع العسل مفيد للجيوب الأنفية ولالتهابات وتقرحات اللثة فهو يدخل في أدوات الزينة ومستحضرات التجميل ، ويصنع منه الشمع للإضاءة وغيرها من الفوائد . ​

*سم النحل :

سبحان الذي جعل الشفاء حتى في سم النحل وهو سائل يحتوي على العديد من الأحماض المفيدة ،و للشغالة آلة لسع في مؤخرتها تدافع بها عن نفسها ، وهذه اللسعة لها فوائد عديدة منها أنها مفيدة لآلام المفاصل وتحفز جهاز المناعة في جسم الإنسان. ​