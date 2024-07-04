دار المُسنين

حاتم خليفة
:: عضو بارز ::
أحباب اللمة
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دار مسنين تعلن عن استضافة مجانية لوالدك
الأوراق المطلوبة:
1- صورة لوالدك وهو يجري بوالدتك إلى المستشفى عند ولادتك.
2- صورة لوالدك وهو يحملك في يوم ميلادك والسعادة تملأ كيانه.
3- صورة لوالدك عائداً متعباً من العمل من أجل أن يؤمّن لك حياة كريمة.
4- صورة لوالدك وهو يحملك راكضاً للمستشفى بمنتصف الليل بسبب حرارتك المرتفعة.
5- صورة لوالدك بعدما يعود بك إلى المنزل وهو جالس على الأرض بجوار سريرك و كل لحظة يضع يده علي جبهتك ليتأكّد من حرارتك.
6- صورة لوالدك متحمّلًا تعب وقهر الدنيا والعمل من أجل أن يؤمّن لك الّلقمة الحلال حتى تقف على قدميك وتصبح رجلاً يفخر به أمام العالم.
7- صورة لأبيك قبل العيد بشهر وهو يفكّر كيف يشتري لك ملابس العيد ليرى الفرحة في عينيك وأنت تحضن الملابس وتنام بها.
8- صورة لوالدك وهو يقترض لإتمام دراستك في الكلية التي تحبها.
9- صورة لوالدك وهو يحرم نفسه من ضرورات حياتية ليشتري لك هاتفاً تتواصل به مع أصدقائك وأحبابك.
10- صورة لوالدك وهو يستبدل معاشه ليتمم به مصروفات زواجك.
وهناك جناح لاستقبال الأمهات لكن لابد من حضورك بنفسك لأن ملف صور الأم كبير ويحتاج لشرح طويل
عندما كنت صغيرًا تربيت عندهم فجاء اليوم ليكونوا عندك وليس في دار المسنين ( إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ )
فهل فكر واحد منهما أن يضعك في ملجأ أو هل غفل أحدهما عنك لحظة؟!
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا
الآن الآن إعمل عملا فيه برٌ بأبيك أو أمك ولا تفرط فيهما ما حييت اتصل بهم أو إذهب إليهم وقبل أيديهم أو صل عزيزًا عليهم إن كانوا قد رحلوا.
أبو مصعب خليفة
الأوراق المطلوبة:
1- صورة لوالدك وهو يجري بوالدتك إلى المستشفى عند ولادتك.
2- صورة لوالدك وهو يحملك في يوم ميلادك والسعادة تملأ كيانه.
3- صورة لوالدك عائداً متعباً من العمل من أجل أن يؤمّن لك حياة كريمة.
4- صورة لوالدك وهو يحملك راكضاً للمستشفى بمنتصف الليل بسبب حرارتك المرتفعة.
5- صورة لوالدك بعدما يعود بك إلى المنزل وهو جالس على الأرض بجوار سريرك و كل لحظة يضع يده علي جبهتك ليتأكّد من حرارتك.
6- صورة لوالدك متحمّلًا تعب وقهر الدنيا والعمل من أجل أن يؤمّن لك الّلقمة الحلال حتى تقف على قدميك وتصبح رجلاً يفخر به أمام العالم.
7- صورة لأبيك قبل العيد بشهر وهو يفكّر كيف يشتري لك ملابس العيد ليرى الفرحة في عينيك وأنت تحضن الملابس وتنام بها.
8- صورة لوالدك وهو يقترض لإتمام دراستك في الكلية التي تحبها.
9- صورة لوالدك وهو يحرم نفسه من ضرورات حياتية ليشتري لك هاتفاً تتواصل به مع أصدقائك وأحبابك.
10- صورة لوالدك وهو يستبدل معاشه ليتمم به مصروفات زواجك.
وهناك جناح لاستقبال الأمهات لكن لابد من حضورك بنفسك لأن ملف صور الأم كبير ويحتاج لشرح طويل
عندما كنت صغيرًا تربيت عندهم فجاء اليوم ليكونوا عندك وليس في دار المسنين ( إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ )
فهل فكر واحد منهما أن يضعك في ملجأ أو هل غفل أحدهما عنك لحظة؟!
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا
الآن الآن إعمل عملا فيه برٌ بأبيك أو أمك ولا تفرط فيهما ما حييت اتصل بهم أو إذهب إليهم وقبل أيديهم أو صل عزيزًا عليهم إن كانوا قد رحلوا.
أبو مصعب خليفة