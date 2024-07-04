دار المُسنين

الآن الآن إعمل عملا فيه برٌ بأبيك أو أمك ولا تفرط فيهما ما حييت اتصل بهم أو إذهب إليهم وقبل أيديهم أو صل عزيزًا عليهم إن كانوا قد رحلوا.



أبو مصعب خليفة