بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :-

(( همس الحياة‏ ))



همست لي الحياة وقالت:

إن مفتاح النفوس .. طيبُ كلمةٍ .. وصدقُ حديث

ونقاء سريرة .. وابتسامة مشرقة .. وجَمَالُ لقاء

وسؤال يسير عن حال مَن لم يعهد منك السؤال

وأن النفوس بهذه تُفْتح .. وهو مالم تقدر على فتحه

مئات الفلوس فالأول باق والآخر ماض

أن أي غش في علاقتك مع الآخرين يورث

هما تحمله بين جوانحك .. نغص عليك حياتك

مهما حاولت تناسيه

أن العين التي لا تدمع من أجل الآخرين

فاقدة لأبسط حقوق الأخوة.

***

همست لي الحياة وقالت:

***

ألا أحتقر أحدا .. مهما كان صغيرا

فلا ربما أدركت منه حكمة



لم تدركها طيلة حياتك.

***



همست لي الحياة وقالت:



بأن أسوأ أمرٍ تقوم به …أن تحكم على إنسان بحكم

غيرك عليه دونما معرفة به

وأسوأ منه …أن تكون رسولا بنقل ما سمعت

أن أصدق الصدق وأصعبه … هو صدقك مع نفسك ومواجهتك لها

أن الدموع روح أخرى نغوص بداخلها … عند احتقان الألم

أن المال شر محض إذا لم يقدك إلى خير نفسك

أن الصداقة أكبر من أن تكون كلمة تتلى ، أو يفتخر بها



إنها السفينة التي تحاول أن تحفظك مع ضراوة الأمواج والرياح

***​

همست لي الحياة وقالت:بأن الإعاقة هي إعاقة الضمير والفكر لا الجسدأن الذاكرة السيئة هي التي تحفظ لك مساوئ زمنك فقطأن الابتسامة الصادقة أجمل هدية يقدمها لي إنسانأن القلب ورقة بيضاء … ينقلب بياضهسوادا بفعل حبر الذات نفسهاأنّ مرارة الحياة لا تزول مهما بذلنا في تحليتها.***همست لي الحياة وقالت:بأن من ينقل لك حديث الناس فيك .. هو سرطان يقتلطيبة قلبك مع مرور الأيامأن الحب بستان يخضر بقدر ما يرى من صدقاهتمامك به وإخلاصك له ويكون مصفرا ميتا بمجردغفلتك عنه … وما أصعب إحياء الأمواتأن من أقسى أنواع اليُتم … يُتمُ الإحساس ويتم الحبأنك إذا كرهت شخصاً … فعليك أن تعامله كإنسانأن الحقيقة والصواب في الآراء … ليس إرثا لفئةدون أخرى بل حق مشروع لكل إنسان.***همست لي الحياة وقالت:بأن أكتشف جهلي كل لحظةوأن معرفة الأمور ليست قانونا يحفظ فيأن اليوم المفقود من حياتي … يوم لم أطوّر فيه نفسيأن الإرادة ليست فكرة في ذات … بل هي إنسانيتجسد على هذه الأرض ومن هنا يكون النجاحأن الخطأ القاتل … هو الذي تمنحه القدرة على صدكعن الركوب في قطار الصواب.أن يومي يطول ويقصر بقدر ما أودعه فيه من فكر وعطاء