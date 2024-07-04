تـَمٰـتَـمـَاتٰ سِيِلِينٔ

بسم الله الرحمن الرحيمالسلام عليكم ورحمة الله وبركاتهالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله .أما بعد :اليوم4 جويلية 2024افتح مدونتي التي سأكتب فيها كل ما يجول بخاطري وانقل بعض المنقولات التي تعجبنيفاتن سيلين