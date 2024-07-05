هل الذاكرة الذاتية لها علاقة بالوسواس القهري؟​

جوَّك | هل الذاكرة الذاتية لها علاقة بالوسواس القهري؟ - بقلم بن بوهة فاطمة تتذكر الأسترالية ريبيكا شاروك البالغة من العمر 25 عامًا كل ما مرت به منذ أن كانت في 12 عامًا حتى اليوم كما لو حد...

تتذكر الأسترالية ريبيكا شاروك البالغة من العمر 25 عامًا كل ما مرت به منذ أن كانت في 12 عامًا حتى اليوم كما لو حدث قبل دقائق، يمكنها أيضًا قراءة كتبالسبعة التي قرأتْها عندما كانت مراهقة دون أن تفقد أي كلمة. الا ان شُخِّصت ريبيكا بالتوحد وفي سن المراهقة فما العلاقة بين فرط التذكر و الوسواس القهريخذا ما ستجده في مقالي على موقع جوك