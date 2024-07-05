تتذكر الأسترالية ريبيكا شاروك البالغة من العمر 25 عامًا كل ما مرت به منذ أن كانت في 12 عامًا حتى اليوم كما لو حدث قبل دقائق، يمكنها أيضًا قراءة كتب هاري بوتر السبعة التي قرأتْها عندما كانت مراهقة دون أن تفقد أي كلمة. الا ان شُخِّصت ريبيكا بالتوحد والوسواس القهري في سن المراهقة فما العلاقة بين فرط التذكر و الوسواس القهري
خذا ما ستجده في مقالي على موقع جوك
خذا ما ستجده في مقالي على موقع جوك
هل الذاكرة الذاتية لها علاقة بالوسواس القهري؟
جوَّك | هل الذاكرة الذاتية لها علاقة بالوسواس القهري؟ - بقلم بن بوهة فاطمة
تتذكر الأسترالية ريبيكا شاروك البالغة من العمر 25 عامًا كل ما مرت به منذ أن كانت في 12 عامًا حتى اليوم كما لو حد...
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