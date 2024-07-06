شِبْهُ حُزنْ..،

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لا طعم للحزن ولا رائحة له

حزني عليك لا اسم له



مازالَ نبضُ قلبك عالقًا في صدري.؛

و صوتكَ مازال محشورا في حلقي



و كلاما لم تَقُلهُ

و حديثا لم تَسْمعهُ

غادَر كهفَ افكاري

وانْتَبَذَ في مكان ما



أُريدُ السَّلا

م لك