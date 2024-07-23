قال مشكلتي: السلام عليكم ، تحية كبيرة للاخوة و الاخوات ، يعلم الله كمية الاحترام و التقدير الذي املكه لكم و دائما لا نخيب لما نستشريكم بارك الله فيكم

اما بعد

اعرف فتاة منذ سنوات ، عائلاتنا قريبة من بعضها

قررت ان ادخل معها في علاقة جادة و نويت الحلال

الفتاة في الاصل صديقة مقربة من اختي لذلك وكلتها مهمة نقل نواياي تجاهها

ردها لأختي كان انها تخجل وخاطيها هذه الامور و انا اشهد لها بهذا حقا ..

لكنني تلقيت كذلك رسالة من نفس الفتاة انها ترغب في صداقة معي في الوقت الحالي لأنها لا تفكر في الارتباط في هذا العمر لانها مازالت تدرس و ذكرت ان هذه الدنيا مكاتيب و لا يمكننا ان نعرف ماذا يمكن ان يحدث ابدا

انا شخصيا لم افهم ماذا تريده حقا ..

اذكر لكم انها لا تعرف الكثير عن حياتها يعني يمكن القول ان معرفتها بي سطحية بعض الشيئ

انا شوية محتار من كلامها و لم افهم الغموض في الامر إضغط للتوسيع...

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاتهاخي الكريم اخطيك من العلاقات غير شرعية فلا توجد في ديننا صداقة بين ذكر وأنثى انت بارك الله فيك وفيمن ربوك على المبادئ قصدتي الباب والحلال لكن هي يبدو أنها لا تريد الحلال كيف ليس لها وقت للزواج بالحلال لكن لها وقت للتعارف في غير الحلال؟وهل نحن غرب نؤمن بالصداقة بين الجنسين؟نحن مسلمين لا توجد صداقة بين ذكر وأنثى اجنبيين على بعضهما البعض .وحتى لا اسيئ فيها الظن ارسل لها اختك قل لها هذا الكلام: قل لها أنه لا توجد صداقة بين الذكر والانثى وتعتبر علاقة غير شرعية وهذا حرام وإذا تريدي التعارف فساتقدم لخطبتك ونتعارف بالحلال وبعلم الناس وأهلنا وإذا لم نتوافق ونتفاهم نفسخ وانتهى الأمر.عندنا مثل اخي نقولو شاتي اللبن ومدرڨ الطاس وينطبق عليها لا اسبئ فيها الظن لكن بصدق انزعجت الغالب أن الرجال هم من يريدون علاقات غير شرعية والتلاعب ببنات الناس بهدف التسلية الا من رحم ربي لكن اول مرة اسمع أن بنت جاها رزقها بالحلال لكن رفضته واتريد الحرام صداقة!!!. لا ترد عليها حتى لا تنجر ويجرك الشيطان لعلاقة غير شرعية إذا لم تقبل هي بالحلال ابحث عن غيرها فالبيوت مليئات بالعفيفات.وصدقني إذا قبلت اقتراحها وتكلمت معها سيجركم الشيطان لعلاقة غير شرعية وتخسر انت عفتك ونيتك الحسنة للزواج وتعصوا الله عز وجل وبعد ذلك انت بنفسك لن يتزوجها لانك خلاص عرفتي عليها كلش واكتشفتيها طارت النفخة وربما يعجبك الأمر تصبح تريد التعرف كل مرة على وحدة وتقنع نفسك أنه عادي للزواج .الحل أخبرها مع اختك انك تخاف الله في نفسك وفي محارمك وكما لا ترضى اختك تعمل صداقة مع رجل أجنبي لا ترضاه لنفسك أيضا وقل لها إذا تريد التعارف توجد فترة الخطبة متعارف بالحلال وإذا رفضت الحلال وأصرت على الحرام وصداقة وعلاقة تعارف...الخ .إلغي الفكرة فهي لا تناسبك والله عز وجل بين لك هذا الأمر لتبحث في مكان آخر اقصد بيت اخر وأثبت على موقفك أن تتزوج بالحلال لا بالتعارف والصداقات حتى يبارك الله لك في اسرتك وأولادك.وربي يسهلك ويرزقك بنت الحلال الزوجة الصالحة