السلام عليكم ، تحية كبيرة للاخوة و الاخوات ، يعلم الله كمية الاحترام و التقدير الذي املكه لكم و دائما لا نخيب لما نستشريكم بارك الله فيكم
اما بعد
اعرف فتاة منذ سنوات ، عائلاتنا قريبة من بعضها
قررت ان ادخل معها في علاقة جادة و نويت الحلال
الفتاة في الاصل صديقة مقربة من اختي لذلك وكلتها مهمة نقل نواياي تجاهها
ردها لأختي كان انها تخجل وخاطيها هذه الامور و انا اشهد لها بهذا حقا ..
لكنني تلقيت كذلك رسالة من نفس الفتاة انها ترغب في صداقة معي في الوقت الحالي لأنها لا تفكر في الارتباط في هذا العمر لانها مازالت تدرس و ذكرت ان هذه الدنيا مكاتيب و لا يمكننا ان نعرف ماذا يمكن ان يحدث ابدا
انا شخصيا لم افهم ماذا تريده حقا ..
اذكر لكم انها لا تعرف الكثير عن حياتها يعني يمكن القول ان معرفتها بي سطحية بعض الشيئ
انا شوية محتار من كلامها و لم افهم الغموض في الامر
اما بعد
اعرف فتاة منذ سنوات ، عائلاتنا قريبة من بعضها
قررت ان ادخل معها في علاقة جادة و نويت الحلال
الفتاة في الاصل صديقة مقربة من اختي لذلك وكلتها مهمة نقل نواياي تجاهها
ردها لأختي كان انها تخجل وخاطيها هذه الامور و انا اشهد لها بهذا حقا ..
لكنني تلقيت كذلك رسالة من نفس الفتاة انها ترغب في صداقة معي في الوقت الحالي لأنها لا تفكر في الارتباط في هذا العمر لانها مازالت تدرس و ذكرت ان هذه الدنيا مكاتيب و لا يمكننا ان نعرف ماذا يمكن ان يحدث ابدا
انا شخصيا لم افهم ماذا تريده حقا ..
اذكر لكم انها لا تعرف الكثير عن حياتها يعني يمكن القول ان معرفتها بي سطحية بعض الشيئ
انا شوية محتار من كلامها و لم افهم الغموض في الامر