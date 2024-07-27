أمور للتوضيح فقط .... !!!

ام أمينة
:: عضو بارز ::
أحباب اللمة
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
امور للتوضيح فقط
من خلال ما نمر به و ما نشاهده ف الواقع و في المواقع أريد أن أوضح هذه النقاط :
النسب و البلد :
هذا أمر ليس من إختيارك فمن غير المنطقي أن تتفاخر بشيئ ليس من كسبك أو ملكك
الإنجليزية و الفرنسية :
هي لغتا التواصل و ليست معيارًا للثقافة
النوتيلا :
نوع من الشوكولاطة لا علاقة لها بمدى رقيك في المجتمع
البيتزا و البرغر :
وجبات طعام خفيفة و سريعة لسد الجوع و أكلها ليس دليل على التحضر و الرقي كما أن العدس و الفاصولياء هما من الحبوب ليس لهما علاقة بالفقر
القهوة :
هو مشروب منبه لا علاقة له بتحقيق الأهداف و بثقافتك أو بالقراءة
فقد تستطيع قراءة عشرات الكتب و تزيد من رصيد معرفتك و أنت تأكل أو تشرب أي شيئ آخر
السيارة :
هي وسيلة نقل و ليست أداة للتفاخر و لن تجعل منك سوى شخص يمتلك وسيلة نقل
يمكن ان نتفاخر بأمور أخرى لها أهمية كبيرة و عالية كأخلاقك و إنجازاتك
كن إنسانا يمثل نفسه بأخلاقه
و أنتم ما رأيكم ؟ أتمنى ان تشاركوني آرائكم
تقبلوا تحياتي
امور للتوضيح فقط
من خلال ما نمر به و ما نشاهده ف الواقع و في المواقع أريد أن أوضح هذه النقاط :
النسب و البلد :
هذا أمر ليس من إختيارك فمن غير المنطقي أن تتفاخر بشيئ ليس من كسبك أو ملكك
الإنجليزية و الفرنسية :
هي لغتا التواصل و ليست معيارًا للثقافة
النوتيلا :
نوع من الشوكولاطة لا علاقة لها بمدى رقيك في المجتمع
البيتزا و البرغر :
وجبات طعام خفيفة و سريعة لسد الجوع و أكلها ليس دليل على التحضر و الرقي كما أن العدس و الفاصولياء هما من الحبوب ليس لهما علاقة بالفقر
القهوة :
هو مشروب منبه لا علاقة له بتحقيق الأهداف و بثقافتك أو بالقراءة
فقد تستطيع قراءة عشرات الكتب و تزيد من رصيد معرفتك و أنت تأكل أو تشرب أي شيئ آخر
السيارة :
هي وسيلة نقل و ليست أداة للتفاخر و لن تجعل منك سوى شخص يمتلك وسيلة نقل
يمكن ان نتفاخر بأمور أخرى لها أهمية كبيرة و عالية كأخلاقك و إنجازاتك
كن إنسانا يمثل نفسه بأخلاقه
و أنتم ما رأيكم ؟ أتمنى ان تشاركوني آرائكم
تقبلوا تحياتي