أمور للتوضيح فقط .... !!!

ام أمينة

ام أمينة

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أحباب اللمة
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السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

امور للتوضيح فقط

من خلال ما نمر به و ما نشاهده ف الواقع و في المواقع أريد أن أوضح هذه النقاط :

النسب و البلد :
هذا أمر ليس من إختيارك فمن غير المنطقي أن تتفاخر بشيئ ليس من كسبك أو ملكك

الإنجليزية و الفرنسية :
هي لغتا التواصل و ليست معيارًا للثقافة

النوتيلا :
نوع من الشوكولاطة لا علاقة لها بمدى رقيك في المجتمع

البيتزا و البرغر :
وجبات طعام خفيفة و سريعة لسد الجوع و أكلها ليس دليل على التحضر و الرقي كما أن العدس و الفاصولياء هما من الحبوب ليس لهما علاقة بالفقر

القهوة :
هو مشروب منبه لا علاقة له بتحقيق الأهداف و بثقافتك أو بالقراءة
فقد تستطيع قراءة عشرات الكتب و تزيد من رصيد معرفتك و أنت تأكل أو تشرب أي شيئ آخر

السيارة :
هي وسيلة نقل و ليست أداة للتفاخر و لن تجعل منك سوى شخص يمتلك وسيلة نقل

يمكن ان نتفاخر بأمور أخرى لها أهمية كبيرة و عالية كأخلاقك و إنجازاتك

كن إنسانا يمثل نفسه بأخلاقه

و أنتم ما رأيكم ؟ أتمنى ان تشاركوني آرائكم

تقبلوا تحياتي

 
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