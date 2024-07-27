أمور للتوضيح فقط .... !!!

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته



امور للتوضيح فقط



من خلال ما نمر به و ما نشاهده ف الواقع و في المواقع أريد أن أوضح هذه النقاط :



النسب و البلد :

هذا أمر ليس من إختيارك فمن غير المنطقي أن تتفاخر بشيئ ليس من كسبك أو ملكك



الإنجليزية و الفرنسية :

هي لغتا التواصل و ليست معيارًا للثقافة



النوتيلا :

نوع من الشوكولاطة لا علاقة لها بمدى رقيك في المجتمع



البيتزا و البرغر :

وجبات طعام خفيفة و سريعة لسد الجوع و أكلها ليس دليل على التحضر و الرقي كما أن العدس و الفاصولياء هما من الحبوب ليس لهما علاقة بالفقر



القهوة :

هو مشروب منبه لا علاقة له بتحقيق الأهداف و بثقافتك أو بالقراءة

فقد تستطيع قراءة عشرات الكتب و تزيد من رصيد معرفتك و أنت تأكل أو تشرب أي شيئ آخر



السيارة :

هي وسيلة نقل و ليست أداة للتفاخر و لن تجعل منك سوى شخص يمتلك وسيلة نقل



يمكن ان نتفاخر بأمور أخرى لها أهمية كبيرة و عالية كأخلاقك و إنجازاتك



كن إنسانا يمثل نفسه بأخلاقه



و أنتم ما رأيكم ؟ أتمنى ان تشاركوني آرائكم



تقبلوا تحياتي



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