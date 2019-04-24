إفشاء الزوجة للأسرار ، ولكن ..

Autumn leaves

Autumn leaves

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19 جوان 2011
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحقيقة من فترة طويلة جدا ما كتبت مواضيع ،،
لكن كنت فكرت في أكثر من موضوع من ضمنها موضوعي هذا ،،
ولا أعرف إذا تم التحدث عنه من قبل أو مناقشته ،
ولم أتمكن من البحث بسبب الجوال 😥
...
كثيرا ما أسمع عن إفشاء المرأة لأسرار زوجها وأهل بيتها
أمام أهلها ،،
الأمر الذي يتسبب في كثير من المشكلات ، وتأجيج الشرور بين الزوجين
خصوصا إذا كانت الزوجة من النوع المنقاد والتابع لأراء الآخرين ،،
موضوعي اليوم عن إفشاء الأسرار و لكن في الاتجاه المعاكس
الموضوع عن نقل الزوجة أسرار وأحاديث بيت أهلها وأخوتها وأخواتها
إلى زوجها ،، ليس هذا فقط ، بل أسرار صديقاتها وقصصهن
وكلنا يعرف أحاديث النساء سواء المتزوجات أو العازبات ،
والتي في أغلبها ليست مجالا لأراء الغرباء وتعليقاتهم فكيف إذا كان رجل وغريب أيضا!
هذه إمرأة تزوجت حديثا و كثيرا ما نصحتها أن ما تفعله خاطئ ،،
مصارحة الزوج تكون فيما يخصك ويخص حياتكما المشتركة ،
ولا علاقة لزوجك بصديقاتك وقصصهن ،، أو أحوال أهلك ونقل أخبارهم إليه ،
خصوصا وأن زوجها من النوع العصبي والمزاجي نوعا ما ،،
ولا يهتم بأخبار أهلها ولكن تفاجأت أنه رغم نصحي المتكرر لها ، مازالت تسلك السلوك نفسه !!

كانت هذه المرأة قد أنجبت طفلا ذكرا قبل أيام
ولديها أخت لم تنجب وقد تزوجت منذ أربع سنوات تقريبا ،،
وكانت قد أخبرت زوجها أن أختها تغار منها ،، وأنها تخشى على ولدها من أختها
فوقع في نفس الزوج شكوكا و قرر منعها من زيارة أهلها خوفا على طفله ،،
و لكن لظروف ما تتعلق بأسرته أضطر لإرسالها لبيت أهلها حتى تنتهي فترة نفسائها ،
المهم ،
ذهبت إلى بيت أهلها ،،
ثم اتصلت بزوجها تخبره بما يحدث في بيت أهلها وأن أختها تقول لها
ليتني أنا من أنجبت هذا الطفل وليس أنت ،،
وأنها تخاف من أختها وفي الوقت ذاته تريد البقاء في بيت أهلها !
و ينفعل الزوج مجددا ،، وتعود الكره من البداية ،،
..
في الواقع عجزت عن تفسير سلوكيات مثل هذه ،،
أتفهم أن المرأة قد تشكو زوجها إلى أمها أو أحد أفراد أسرتها
لكن لم أفهم نقل أسرار أهلها إلى زوجها ،،
و حماتها وأخت زوجها ،، والعجيب أن الحماة دائما ما تنصحها ألا تتحدث عن أخوتها
وأسرار بيتهم أمام الآخرين !
ولكن لا جدوى ..
..
ما تعليقكم على هذا الموقف ،،
وهل توجد لديكم عينات مثل هذه من النساء ?
 
ماغيكاي تشان

ماغيكاي تشان

:: مشرفة ::
منتدى التنمية البشرية
ركن التوعية الدينية النسائية
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وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ماشاء الله لا قوة الا بالله تبارك الذي بيده الملك
لم اصادف الموضوع من قبل في اللمة لذا تطمني هو جديد وطازج وووو
بارك الله فيك وجزاك كل خير وجعل كل حرف في ميزان حسناتك غاليتي
بارك الله لك في دينك وعرضك ومالك ودنياك ورزقك بما تحبين في ما يحب ويرضى لك

نسال الله العفو والعافية والهداية والثبات لنا ولكل المسلمين والمسلمات
لا اعلم بالنسبة للاخريات، لكن كنت اقوم بذلك لكن ليس من راسي لانه كان يتم سؤالي وكنت اجيب عن بعض الامور وبعض الامور لا
حتى بحثت عن حكم الدين في ذلك ووجدت انه لا يجوز ان تخبر الزوجة عن اسرار اهلها ولا يجوز لها ان تتحدث عن صديقاتها امام زوجها واي امراة ليست من محارمه لا يجوز لها ان تذكرها امام زوجها
مند ذلك الوقت قررت ان لا اقع في الخطا مجددا نسال الله ان يعيننا على ذلك

لي عودة باذن الله غاليتي وفي المتابعة
تحياتي القلبية
 
sami44

sami44

:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
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موضوعك طيب وقابل للنقاش عليه تشكرين
كيما قالت شيماء او خارج من الفرن سخون
القصة الي دعمتي بيها الموضوع ضاهرة متواجدة وبكثرة في مجتمعنا للاسف
قالك واحد خبر زوجته امر وقالها بالك تخبري كاش واحد قاتلو ما تخافش سرك في بير بعدين لما انتشر الخبر قالها لماذا
قالتلو لأن امي واختي كانو داخل البير لم اخبرك بهذا
احجز مكاني ولي عودة للنقاش في وقت اخر
كل الشكر والتقدير
 
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