إفشاء الزوجة للأسرار ، ولكن ..

Autumn leaves
:: عضو مُتميز ::
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحقيقة من فترة طويلة جدا ما كتبت مواضيع ،،
لكن كنت فكرت في أكثر من موضوع من ضمنها موضوعي هذا ،،
ولا أعرف إذا تم التحدث عنه من قبل أو مناقشته ،
ولم أتمكن من البحث بسبب الجوال
...
كثيرا ما أسمع عن إفشاء المرأة لأسرار زوجها وأهل بيتها
أمام أهلها ،،
الأمر الذي يتسبب في كثير من المشكلات ، وتأجيج الشرور بين الزوجين
خصوصا إذا كانت الزوجة من النوع المنقاد والتابع لأراء الآخرين ،،
موضوعي اليوم عن إفشاء الأسرار و لكن في الاتجاه المعاكس
الموضوع عن نقل الزوجة أسرار وأحاديث بيت أهلها وأخوتها وأخواتها
إلى زوجها ،، ليس هذا فقط ، بل أسرار صديقاتها وقصصهن
وكلنا يعرف أحاديث النساء سواء المتزوجات أو العازبات ،
والتي في أغلبها ليست مجالا لأراء الغرباء وتعليقاتهم فكيف إذا كان رجل وغريب أيضا!
هذه إمرأة تزوجت حديثا و كثيرا ما نصحتها أن ما تفعله خاطئ ،،
مصارحة الزوج تكون فيما يخصك ويخص حياتكما المشتركة ،
ولا علاقة لزوجك بصديقاتك وقصصهن ،، أو أحوال أهلك ونقل أخبارهم إليه ،
خصوصا وأن زوجها من النوع العصبي والمزاجي نوعا ما ،،
ولا يهتم بأخبار أهلها ولكن تفاجأت أنه رغم نصحي المتكرر لها ، مازالت تسلك السلوك نفسه !!
كانت هذه المرأة قد أنجبت طفلا ذكرا قبل أيام
ولديها أخت لم تنجب وقد تزوجت منذ أربع سنوات تقريبا ،،
وكانت قد أخبرت زوجها أن أختها تغار منها ،، وأنها تخشى على ولدها من أختها
فوقع في نفس الزوج شكوكا و قرر منعها من زيارة أهلها خوفا على طفله ،،
و لكن لظروف ما تتعلق بأسرته أضطر لإرسالها لبيت أهلها حتى تنتهي فترة نفسائها ،
المهم ،
ذهبت إلى بيت أهلها ،،
ثم اتصلت بزوجها تخبره بما يحدث في بيت أهلها وأن أختها تقول لها
ليتني أنا من أنجبت هذا الطفل وليس أنت ،،
وأنها تخاف من أختها وفي الوقت ذاته تريد البقاء في بيت أهلها !
و ينفعل الزوج مجددا ،، وتعود الكره من البداية ،،
..
في الواقع عجزت عن تفسير سلوكيات مثل هذه ،،
أتفهم أن المرأة قد تشكو زوجها إلى أمها أو أحد أفراد أسرتها
لكن لم أفهم نقل أسرار أهلها إلى زوجها ،،
و حماتها وأخت زوجها ،، والعجيب أن الحماة دائما ما تنصحها ألا تتحدث عن أخوتها
وأسرار بيتهم أمام الآخرين !
ولكن لا جدوى ..
..
ما تعليقكم على هذا الموقف ،،
وهل توجد لديكم عينات مثل هذه من النساء ?
الحقيقة من فترة طويلة جدا ما كتبت مواضيع ،،
لكن كنت فكرت في أكثر من موضوع من ضمنها موضوعي هذا ،،
ولا أعرف إذا تم التحدث عنه من قبل أو مناقشته ،
ولم أتمكن من البحث بسبب الجوال
...
كثيرا ما أسمع عن إفشاء المرأة لأسرار زوجها وأهل بيتها
أمام أهلها ،،
الأمر الذي يتسبب في كثير من المشكلات ، وتأجيج الشرور بين الزوجين
خصوصا إذا كانت الزوجة من النوع المنقاد والتابع لأراء الآخرين ،،
موضوعي اليوم عن إفشاء الأسرار و لكن في الاتجاه المعاكس
الموضوع عن نقل الزوجة أسرار وأحاديث بيت أهلها وأخوتها وأخواتها
إلى زوجها ،، ليس هذا فقط ، بل أسرار صديقاتها وقصصهن
وكلنا يعرف أحاديث النساء سواء المتزوجات أو العازبات ،
والتي في أغلبها ليست مجالا لأراء الغرباء وتعليقاتهم فكيف إذا كان رجل وغريب أيضا!
هذه إمرأة تزوجت حديثا و كثيرا ما نصحتها أن ما تفعله خاطئ ،،
مصارحة الزوج تكون فيما يخصك ويخص حياتكما المشتركة ،
ولا علاقة لزوجك بصديقاتك وقصصهن ،، أو أحوال أهلك ونقل أخبارهم إليه ،
خصوصا وأن زوجها من النوع العصبي والمزاجي نوعا ما ،،
ولا يهتم بأخبار أهلها ولكن تفاجأت أنه رغم نصحي المتكرر لها ، مازالت تسلك السلوك نفسه !!
كانت هذه المرأة قد أنجبت طفلا ذكرا قبل أيام
ولديها أخت لم تنجب وقد تزوجت منذ أربع سنوات تقريبا ،،
وكانت قد أخبرت زوجها أن أختها تغار منها ،، وأنها تخشى على ولدها من أختها
فوقع في نفس الزوج شكوكا و قرر منعها من زيارة أهلها خوفا على طفله ،،
و لكن لظروف ما تتعلق بأسرته أضطر لإرسالها لبيت أهلها حتى تنتهي فترة نفسائها ،
المهم ،
ذهبت إلى بيت أهلها ،،
ثم اتصلت بزوجها تخبره بما يحدث في بيت أهلها وأن أختها تقول لها
ليتني أنا من أنجبت هذا الطفل وليس أنت ،،
وأنها تخاف من أختها وفي الوقت ذاته تريد البقاء في بيت أهلها !
و ينفعل الزوج مجددا ،، وتعود الكره من البداية ،،
..
في الواقع عجزت عن تفسير سلوكيات مثل هذه ،،
أتفهم أن المرأة قد تشكو زوجها إلى أمها أو أحد أفراد أسرتها
لكن لم أفهم نقل أسرار أهلها إلى زوجها ،،
و حماتها وأخت زوجها ،، والعجيب أن الحماة دائما ما تنصحها ألا تتحدث عن أخوتها
وأسرار بيتهم أمام الآخرين !
ولكن لا جدوى ..
..
ما تعليقكم على هذا الموقف ،،
وهل توجد لديكم عينات مثل هذه من النساء ?