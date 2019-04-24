إفشاء الزوجة للأسرار ، ولكن ..

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

ماشاء الله لا قوة الا بالله تبارك الذي بيده الملك

لم اصادف الموضوع من قبل في اللمة لذا تطمني هو جديد وطازج وووو

بارك الله فيك وجزاك كل خير وجعل كل حرف في ميزان حسناتك غاليتي

بارك الله لك في دينك وعرضك ومالك ودنياك ورزقك بما تحبين في ما يحب ويرضى لك



نسال الله العفو والعافية والهداية والثبات لنا ولكل المسلمين والمسلمات

لا اعلم بالنسبة للاخريات، لكن كنت اقوم بذلك لكن ليس من راسي لانه كان يتم سؤالي وكنت اجيب عن بعض الامور وبعض الامور لا

حتى بحثت عن حكم الدين في ذلك ووجدت انه لا يجوز ان تخبر الزوجة عن اسرار اهلها ولا يجوز لها ان تتحدث عن صديقاتها امام زوجها واي امراة ليست من محارمه لا يجوز لها ان تذكرها امام زوجها

مند ذلك الوقت قررت ان لا اقع في الخطا مجددا نسال الله ان يعيننا على ذلك



لي عودة باذن الله غاليتي وفي المتابعة

تحياتي القلبية​