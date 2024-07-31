نصيحة ....

ام أمينة

ام أمينة

:: عضو بارز ::
أحباب اللمة
إنضم
19 ماي 2011
المشاركات
7,186
نقاط التفاعل
11,053
النقاط
356
الجنس
أنثى
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

نصيحة من ذهب مني إليكم

لا تتوهم أن الدين هو أن تصلي و تصوم و تقرأ القرآن و تزكي و تحج و تنطق الشهادتين و انتهى الأمر .. لا !!
هذه تسمى العبادات و هي فرائض و ستُحاسب عليها و لن تحقق أهدافها إلا إذا صحّت و لن تصّح هذه العبادات إذا ظلمت أو
قصرت أو أذيت أو كذبت أو سرقت أو شتمت أو اغتبت أو نممت

انتماؤك الشكلي إلى الدين هو بينك و بين الله

تضع صورة للكعبة معلقة في بيتك أو خلفية لهاتفك لا يكفي !
مصحف تضعه في بيتك أو سيارتك لا يكفي !
آيات قرآنية معلقة في المحلات أو حوائط البيوت لا تكفي !
مسبحة في يدك لا تكفي !
تذهب إلى العمرة عشرات المرات لا يمفي !
تصلي الف صلاة لا يكفي !

الدين هو استقامتك و معاملتك و صدقتك و رحمتك و عدلم و تربيتك لأبناءك و برّك لوالديك و حفظك للسانك و لأعراض الناس و غض بصرك و نظافتك و المعاملة الحسنة للآخرين و لسانك
و الدين كله خُلُق و أخلاق

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إنَّ من أحبكم إليَّ وأقربكم مني مجلسًا يوم القيامة أحسنكم أخلاقًا" رواه الترمذي

تقبلوا تحياتي
 
بارك الله فيك على النصيحة القيمة جعلها الله في ميزان حسناتك
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.

المواضيع المشابهة

إلياس
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا
المشاركات
7
المشاهدات
587
إلياس
إلياس
ابو ليث
نصيحة لمن سأل الامارة و حرص عليها و نافس غيره ليصبوا إليها.
المشاركات
4
المشاهدات
475
إلياس
إلياس
ابو ليث
نصيحة لأخواتي البنات في رفع الغبن عنهن و ارجاعهن الى مكمن عزهن.
المشاركات
12
المشاهدات
675
نعمات
نعمات
wissam 47
أربعون نصيحة لإصلاح البيوت
المشاركات
1
المشاهدات
672
إلياس
إلياس
angegardienretour
فتاوى لفضبلة الشيخ علي بن حسن بن علي الحلبي الاثري
المشاركات
0
المشاهدات
3K
angegardienretour
angegardienretour
لإعلاناتكم وإشهاراتكم عبر صفحات منتدى اللمة الجزائرية، ولمزيد من التفاصيل ... تواصلوا معنا
العودة
Top