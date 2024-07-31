السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته



نصيحة من ذهب مني إليكم



لا تتوهم أن الدين هو أن تصلي و تصوم و تقرأ القرآن و تزكي و تحج و تنطق الشهادتين و انتهى الأمر .. لا !!

هذه تسمى العبادات و هي فرائض و ستُحاسب عليها و لن تحقق أهدافها إلا إذا صحّت و لن تصّح هذه العبادات إذا ظلمت أو

قصرت أو أذيت أو كذبت أو سرقت أو شتمت أو اغتبت أو نممت



انتماؤك الشكلي إلى الدين هو بينك و بين الله



تضع صورة للكعبة معلقة في بيتك أو خلفية لهاتفك لا يكفي !

مصحف تضعه في بيتك أو سيارتك لا يكفي !

آيات قرآنية معلقة في المحلات أو حوائط البيوت لا تكفي !

مسبحة في يدك لا تكفي !

تذهب إلى العمرة عشرات المرات لا يمفي !

تصلي الف صلاة لا يكفي !



الدين هو استقامتك و معاملتك و صدقتك و رحمتك و عدلم و تربيتك لأبناءك و برّك لوالديك و حفظك للسانك و لأعراض الناس و غض بصرك و نظافتك و المعاملة الحسنة للآخرين و لسانك

و الدين كله خُلُق و أخلاق



قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إنَّ من أحبكم إليَّ وأقربكم مني مجلسًا يوم القيامة أحسنكم أخلاقًا" رواه الترمذي



تقبلوا تحياتي ​