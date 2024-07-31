ام أمينة
:: عضو بارز ::
أحباب اللمة
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
نصيحة من ذهب مني إليكم
لا تتوهم أن الدين هو أن تصلي و تصوم و تقرأ القرآن و تزكي و تحج و تنطق الشهادتين و انتهى الأمر .. لا !!
هذه تسمى العبادات و هي فرائض و ستُحاسب عليها و لن تحقق أهدافها إلا إذا صحّت و لن تصّح هذه العبادات إذا ظلمت أو
قصرت أو أذيت أو كذبت أو سرقت أو شتمت أو اغتبت أو نممت
انتماؤك الشكلي إلى الدين هو بينك و بين الله
تضع صورة للكعبة معلقة في بيتك أو خلفية لهاتفك لا يكفي !
مصحف تضعه في بيتك أو سيارتك لا يكفي !
آيات قرآنية معلقة في المحلات أو حوائط البيوت لا تكفي !
مسبحة في يدك لا تكفي !
تذهب إلى العمرة عشرات المرات لا يمفي !
تصلي الف صلاة لا يكفي !
الدين هو استقامتك و معاملتك و صدقتك و رحمتك و عدلم و تربيتك لأبناءك و برّك لوالديك و حفظك للسانك و لأعراض الناس و غض بصرك و نظافتك و المعاملة الحسنة للآخرين و لسانك
و الدين كله خُلُق و أخلاق
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إنَّ من أحبكم إليَّ وأقربكم مني مجلسًا يوم القيامة أحسنكم أخلاقًا" رواه الترمذي
تقبلوا تحياتي
نصيحة من ذهب مني إليكم
لا تتوهم أن الدين هو أن تصلي و تصوم و تقرأ القرآن و تزكي و تحج و تنطق الشهادتين و انتهى الأمر .. لا !!
هذه تسمى العبادات و هي فرائض و ستُحاسب عليها و لن تحقق أهدافها إلا إذا صحّت و لن تصّح هذه العبادات إذا ظلمت أو
قصرت أو أذيت أو كذبت أو سرقت أو شتمت أو اغتبت أو نممت
انتماؤك الشكلي إلى الدين هو بينك و بين الله
تضع صورة للكعبة معلقة في بيتك أو خلفية لهاتفك لا يكفي !
مصحف تضعه في بيتك أو سيارتك لا يكفي !
آيات قرآنية معلقة في المحلات أو حوائط البيوت لا تكفي !
مسبحة في يدك لا تكفي !
تذهب إلى العمرة عشرات المرات لا يمفي !
تصلي الف صلاة لا يكفي !
الدين هو استقامتك و معاملتك و صدقتك و رحمتك و عدلم و تربيتك لأبناءك و برّك لوالديك و حفظك للسانك و لأعراض الناس و غض بصرك و نظافتك و المعاملة الحسنة للآخرين و لسانك
و الدين كله خُلُق و أخلاق
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إنَّ من أحبكم إليَّ وأقربكم مني مجلسًا يوم القيامة أحسنكم أخلاقًا" رواه الترمذي
تقبلوا تحياتي