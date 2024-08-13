حكم الوعدة ..



الوعدة والزردة شرك بالله والعياذ بالله ، فهي تقام لغير الله عز وجل، فهؤلاء القوم يعتقدون أن هؤلاء الأولياء ينفعون و يضرون ويتصرفون في الكون مع الله عز وجل ، فيقسمون الأرزاق ، ويزوجون العانس ، ويقضون الحاجات عند الله.........

وهذا كفر بالله والعياذ بالله.............

أما الأمطار فالله سبحانه وتعالى هو الذي ينزل المطر ، وليس سيدك عبد الرحيم أو غيره .......

والشرك هو أعظم الذنوب .....

قال الله تعالى:" إنّ الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء...."

وقال تعالى :" إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما الظالمين من أنصار.."

الشيخ عبد الرحمن الهاشمي رحمه الله