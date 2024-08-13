إلياس
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أحباب اللمة
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حكم الوعدة ..
الوعدة والزردة شرك بالله والعياذ بالله ، فهي تقام لغير الله عز وجل، فهؤلاء القوم يعتقدون أن هؤلاء الأولياء ينفعون و يضرون ويتصرفون في الكون مع الله عز وجل ، فيقسمون الأرزاق ، ويزوجون العانس ، ويقضون الحاجات عند الله.........
وهذا كفر بالله والعياذ بالله.............
أما الأمطار فالله سبحانه وتعالى هو الذي ينزل المطر ، وليس سيدك عبد الرحيم أو غيره .......
والشرك هو أعظم الذنوب .....
قال الله تعالى:" إنّ الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء...."
وقال تعالى :" إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما الظالمين من أنصار.."
الشيخ عبد الرحمن الهاشمي رحمه الله
الوعدة والزردة شرك بالله والعياذ بالله ، فهي تقام لغير الله عز وجل، فهؤلاء القوم يعتقدون أن هؤلاء الأولياء ينفعون و يضرون ويتصرفون في الكون مع الله عز وجل ، فيقسمون الأرزاق ، ويزوجون العانس ، ويقضون الحاجات عند الله.........
وهذا كفر بالله والعياذ بالله.............
أما الأمطار فالله سبحانه وتعالى هو الذي ينزل المطر ، وليس سيدك عبد الرحيم أو غيره .......
والشرك هو أعظم الذنوب .....
قال الله تعالى:" إنّ الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء...."
وقال تعالى :" إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما الظالمين من أنصار.."
الشيخ عبد الرحمن الهاشمي رحمه الله