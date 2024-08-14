💐نصائح يجب على كل امرأة معرفتها قبل الزواج💍

نصائح يجب على كل امرأة معرفتها قبل الزواجلا يوجد رجل كاملالرجال مثل الأطفال. فكوني مثل أمه .اسمعي بسرعة. تحدثي ببطء.لا تتنافسين مع رجل أبدًا.لا تحاول أبدًا أن تكوني متساوية معه.سارعي بالاعتذار عندما تعلمي أنك مخطئة.لا تغاري عليه كثيرًا. وهذا جيد لراحة بالك.يمكنك التحقق من هاتفه إذا أردتي، ولكن هذا ليس ضروريا.كوني صادقة دائمًا كزوجة.لا تخرجي من منزلك أبداً لمسافة طويلة دون إذنه.تأكدي من معرفة الأطعمة التي يحبها، وجهزيها مرتين في الأسبوع على الأقل إذا سمح المال بذلك.حاولوا وضع الميزانية معًا.كوني ناصحة له، وليس ناقدة.لا تنسي أبدًا أن الزوجة هي مساعدة الزوج.تعلمي الأشياء الجيدة من والدتك.عندما يرزقك الله بأطفال، لا تهتمي أكثر بأطفالك وتنسى زوجك.تعلمي أن تبتسمي لزوجك.عندما يحين موعد خروج زوجك من العمل، سلمي عليه. إذا أمكن، عانقيه.لا تتركي زوجك يخرج من المنزل دون أن يأكل.عندما يغضب زوجك توقفي عن الكلام.حافظي على نظافة غرفة النوم دائماً.لا تضع الملابس على السرير أبداً. بعض الرجال يكرهون ذلك.كوني امرأة نظيفة.كوني رومانسية.تذكري دائماً أن تفعلي ما يجب على الزوجة أن تفعله. أنت لست أخته.عاملي أقاربه كما تعاملي أقاربك.اسألي في كثير من الأحيان عن أحوال أقاربه.اذهبا إلى المسجد معًا.لا تقارني زوجك أو منزلك أبدًا بمنزل شخص آخر.منقول