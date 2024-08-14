نصائح يجب على كل امرأة معرفتها قبل الزواج

إلياس

إلياس

:: أستاذ ::
أحباب اللمة
إنضم
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محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
💐نصائح يجب على كل امرأة معرفتها قبل الزواج💍

💍 لا يوجد رجل كامل

💍 الرجال مثل الأطفال. فكوني مثل أمه .

💍 اسمعي بسرعة. تحدثي ببطء.

💍 لا تتنافسين مع رجل أبدًا.

💍 لا تحاول أبدًا أن تكوني متساوية معه.

💍 سارعي بالاعتذار عندما تعلمي أنك مخطئة.

💍 لا تغاري عليه كثيرًا. وهذا جيد لراحة بالك.

💍 يمكنك التحقق من هاتفه إذا أردتي، ولكن هذا ليس ضروريا.

💍 كوني صادقة دائمًا كزوجة.

💍 لا تخرجي من منزلك أبداً لمسافة طويلة دون إذنه.

💍 تأكدي من معرفة الأطعمة التي يحبها، وجهزيها مرتين في الأسبوع على الأقل إذا سمح المال بذلك.

💍 حاولوا وضع الميزانية معًا.

💍 كوني ناصحة له، وليس ناقدة.

💍 لا تنسي أبدًا أن الزوجة هي مساعدة الزوج.

💍 تعلمي الأشياء الجيدة من والدتك.

💍 عندما يرزقك الله بأطفال، لا تهتمي أكثر بأطفالك وتنسى زوجك.

💍 تعلمي أن تبتسمي لزوجك.

💍 عندما يحين موعد خروج زوجك من العمل، سلمي عليه. إذا أمكن، عانقيه.

💍 لا تتركي زوجك يخرج من المنزل دون أن يأكل.

💍 عندما يغضب زوجك توقفي عن الكلام.

💍 حافظي على نظافة غرفة النوم دائماً.

💍 لا تضع الملابس على السرير أبداً. بعض الرجال يكرهون ذلك.

💍 كوني امرأة نظيفة.

💍 كوني رومانسية.

💍 تذكري دائماً أن تفعلي ما يجب على الزوجة أن تفعله. أنت لست أخته.

💍 عاملي أقاربه كما تعاملي أقاربك.

💍 اسألي في كثير من الأحيان عن أحوال أقاربه.

💍 اذهبا إلى المسجد معًا.

💍 لا تقارني زوجك أو منزلك أبدًا بمنزل شخص آخر.
منقول
 
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