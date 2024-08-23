من فوائد الصلاة على النبي صل الله عليه وسلم

فوائد الصلاة على النبي ﷺقال رسول الله ﷺ :(مَنْ صَلَّى عَلَيَّ وَاحِدَةً، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَشْرًا).[صحيح مسلم ٤٠٨]قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله :فأنت إذا صَلَّيْتَ على النبي عليه الصلاة والسلام حصلت على ثلاث فوائد :الفائدة الأولى :امتثال أمر الله تبارك وتعالى، فإنَّ الله يقول: (إِنَّ اللهَ وَمَلَـٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّۚ يَـٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيۡهِ وَسَلِّمُواْ تَسۡلِيمًا) [الأحزاب: ٥٦]الفائدة الثانية :أنَّ ذلك مِنْ حَقِّ الرسول عليه الصلاة والسلام أنْ تُصَلِّي عليه، لأنَّ اللهَ أنْقَذَكَ بِهِ مِنَ الضلالة، وَدَلَّكَ إلى الرُّشْدِ عَنْ طريقه عليه الصلاة والسلام، فلا طريق يُوصِلُ إلى رِضوان الله تعالى وَجَنَّتِهِ إلَّا طريق محمد ﷺ .الفائدة الثالثة :أنَّكَ إذا صَلَّيْتَ عليه مَرَّة واحدة، صَلَّى اللهُ عَلَيْكَ بِهَا عَشْرَا، ومعنى الصلاة على النبي: (أنْ يُثْنِي اللهُ على نَبِيِّهِ ﷺ في المَلَإِ الأعلى)، هكذا قاله أبو العالية رحمه الله .فإذا كان هذا معنى الصلاة مِنَ اللهِ على النبي ﷺ، فكذلك أنت، يرفع الله تعالى لك الذِّكر، وَيُصَلِّي عليك، وَيُثْنِي عليك عند الملائكة المُقَرَّبِين، وهذه نِعمة، والحسنةُ بعشرِ أمْثَالِهَا، ولله الحمد، ولهذا ينبغي للإنسانِ أنْ يُكْثِرَ مِنَ الصلاة على النبي ﷺ في كُلِّ وَقْتٍ وَحِين .[فتاوى نور على الدرب ٢٠٩/١٢]لا تنسوا سورة الكهف والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلمو الدعاء مساءا في ساعة الإستجابةوفقنا الله وإياكم