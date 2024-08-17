قرية تنزارة

تنزارة قرية تابعة إداريا لبلدية بن عشيبة الشيلية دائرة تنيرة ولاية سيدي بلعباس ، و هي قرية جزائرية قديمة مرت عليها قبائل عديدة بسبب توفر المياه فيها و سهولها الخضراء الشاسعة لكن تأسست رسميا أثناء الحقبة الاستعمارية، تقع على بعد 35 كم جنوب مدينة سيدي بلعباس على ارتفاع 715 متر عن سطح البحر ، أغلب سكانها أتوا قديما من الجنوب الغربي للجزائر مثل باقي تركيبة المجتمع العباسي، تعتبر منطقة ريفية بامتياز أبرز نشاطات سكانها الزراعة (زراعة القمح و الشعير ، أشجار الزيتون ، اللوز ...) بينما يعمل الباقي كموظفين أو مهن حرة أخرى ، تتوسط تنزارة جبال و سهول أبرزها غابة و جبل الصيقع المعروف البالغ ارتفاعه 1010 متر وجبل قليب الثور على ارتفاع 820 متر ،تتميز القرية بالمنابع المائية العذبة ابرزها العين الحمراء.

تنزارة أثناء الحقبة الاستعمارية :

عانى سكان تنزارة من ويلات الجيش الفرنسي مثل توطينهم في محتشد القيطنة و المعروف حاليا بحيث حركاتي لخضر ، أبرز شهداء المنطقة طيبي الحاج و الذي سمي به الشارع الرئيسي في القرية.