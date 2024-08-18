السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته



كل ما يخص الصرع



الصرع هو اضطراب في الجهاز العصبي و هو واحد من مجموعة الإعتلالات في أداء الدماغ تتميز بصدمات مفاجئة و متواترة ففي الوضع الطبيعي تقوم خلايا الدماغ بإنتاج بعض الطاقة الكهربائية ترسل عبر الجهاز العصبي و تحرك العضلات و في بعض الأحيان يفشل دماغ المريض بالصرع في التحكم في إنتاج الطاقة و تحدث صدمة الصرع و التي تدعى "نوبة الصرع" عندما تخرج هذه الخلايا دفعة عنيفة و مفاجئة من الطاقة الكهربائية



وهناك ثلاثة انواع رئيسية من نوبات الصرع هي:

1- نوبة الصرع الكبير.

2-نوبة الصرع الخفيف.

3- النوبة النفسية الحركية.



وفي حالة نوبة الصرع الكبير و هي اكثر نوبات الصرع خطورة يفقد المريض الوعي فجأة و يسقط مالم يسنده احد و تتراخى العضلات و تدوم معظم نوبات الصرع الكبير لدقائق معدودة يغط المريض بعدها في نوم عميق و خلال نوبة الصرع الخفيف يشحب لون المصاب و يفقد الوعي لثوان و قد يبدو مرتبكاً و لكنه لا يسقط و كثير من هذه النوبات لا تلاحظ و معظم نوبات الصرع الخفيف عند الاطفال

و في النوبة النفسية الحركية يتصرف المريض بشكل انطوائي و غريب لعدة دقائق و قد يجوب أرجاء الغرفة فجأة أو يمزق نيابه

و يمكن أن يصاب مريض الصرع بهذه النوبة في اي وقت نهاراً أو ليلاً و بعضهم يصاب بنوبات متواترة و لكن آخرين قلما يصابون بها

و تحدث النوبات دونما سبب واضح و لكن الإرهاق و الإجهاد العاطفي يمكن أن يزيد من نسبة حدوثها

و تحدث النوبة الاولى في معظم الأحيان أثناء فترة الطفولة

و يصاب بعض مرضى الصرع بتلف في الدماغ ناتج عن العدوى أو الإصابة أو الأورام

و يوجد قابلية لنقل المرض عند عائلات بعض مرضى الصرع

أما حالات الصرع الأخرى فلا تشمل تلف الدماغ و لا النزوع الوراثي و لايمكن لهذا المرض أن ينتقل من شخص لآخر و يحمل 1% من سكان العالم هذا المرض

و في الماضي كان ينظر إلى الصرع على انه تلبس بالجن

فالمصابون به كانوا يجانبوا ويعدون مجانين أو على الأقل من ذوي الاطوار الغريبة

و كان الوالدان يخفيان أن لديهما طفلاً مصاباً بالصرع





أعراض الصرع:

يتصف الصرع بفقدان الوعي بصفة مؤقتة أو متطاولة و بالتحركات التشنجية غير الإرادية و في بعض النوبات الطفيفة التي تسمى بالصرعات الصغرى يستغرق فقد الوعي برهة وجيزة لاتتجاوز ثواني و مع أنه في هذه الحالة تحدث إرتعاشات حول العين أو الفم فإن المصاب بالنوبة يظل جالساً أو واقفاً و يبدو أنه لم يطرأ عليه سوى غفلة أو لحظة من الشرود الذهني أما في النوبات الكبيرة فان المصاب يسقط على الارض فاقد الوعي و يغلب أن يخرج من فمه رغوة و أن يعضعض و أن يهز أطرافه في عنف

و قد يؤذي المريض نفسه في اثناء النوبة و من حسن الحظ أن مرضى الصرع كثيراً ما يحسون بنوع من الإنذار أو التحذير حيث يشعر المريض قبل النوبة احساساً في شكل صوت رنين في الأذنين أو ظهور بقع أمامم العينين أو تنميل في الأصابع و هذا الإنذار من شأنه أن يعطي للمصاب بالصرع الفرصة للإستلقاء والإبتعاد عن المواد الصلبة تجنباً للسقوط



الاسعافات الاولية لنوبة الصرع:

1- يجب أن نبعد عن المريض كل مايمكنه أن يسبب له ضرراً أو أذى

2- يوضع أي شيء بين فكيه كقطعة قماش مطوية أو قطعة فلين أو قطعة من خشب ويجب أن تكون القطع كبيرة لكي لايبلعها

3- فك ما حول رقبته و صدره و بطنه من الأربطة حتى لا يعيق حركة التنفس

4- مسح لعابه حتى لا يتسرب إلى المسالك الهوائية و يزيد في عسر التنفس

5- تركه نائماً و منع أي شخص من إيقاظه.

6- يجب أن لا يغيب ذويه عنه لحظة واحدة

7- حذار أن تفتح فمه بالقوة و لننتظر حتى يرتخي فمه

8- حذار أن تدخل يديك أو أصابعك في فمه لكي لا يعضها.

9- حذار أن تصب سوائل في فمه أو أن تحركه خلال فترة