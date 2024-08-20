الدعاء للوالدين

إلياس

إلياس

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أحباب اللمة
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ذكر
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

عباد الله، أوصيكم ونفسي بالدعاء للوالدين المتوفين، فإنه من أعظم البر وأفضل الأعمال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له” (رواه مسلم).

فأكثروا من الدعاء لوالديكم المتوفين، واطلبوا من الله أن يرحمهم ويغفر لهم، وأن يجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. اللهم اغفر لهم وارحمهم، وعافهم واعف عنهم، وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.

أسأل الله أن يجمعنا بوالدينا في الفردوس الأعلى، وأن يرحمنا برحمته الواسعة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
 
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