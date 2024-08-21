السياقة في الصيف

موضوع هام جدا :▪︎السياقة أثناء فصل الصيف وإرتفاع درجة الحرارة تختلف عنها بباقي فصول السنة حيث أن السائق المهني يجب أن يكون حذرا في التعامل مع أجزاء الشاحنة خاصة التي قد لا تتحمل إرتفاع درجات الحرارة أو بالأحرى التي تزداد حرارتها مع فصل الصيف وتتسبب في نشوب حريق بالشاحنة لا قدر الله...▪︎وهنا يجب التذكير بأن إستعمال الفرامل خاصة عند الحمولة وبالمنحدرات الشديدة الإنحدار يسبب الحريق بالعجلات نتيجة إرتفاع درجة حرارة المكابح بتكرار إستعمال الدواسات ، ويجب مراقبة ضغط العجلات حيث أن ضغطها يختلف من فصل لآخر حيث إختلاف درجات الحرارة وإهمال مراقبتها بإستمرار يجعلها عرضة للإنفجار والأخطر من ذالك هو إنفجار العجلات الأمامية حيث تسبب في فقدان السيطرة على الشاحنة نسأل الله السلامة للجميع...▪︎وفي ما يتعلق بالحالة الميكانيكية للشاحنة وجب مراقبة مستوى سائل التبريد مع الأخذ بعين الإعتبار السائل الخاص بالمحركات لتجنب تضررها من المياه العادية حيث أنها تسبب الصدأ داخل أجزاء المحرك ما يجعلها سريعة الإتلاف...نصيحـة_مروريــة :استعمال كبح المحرك في المنحدرات .لوحظ في الآونة الأخيرة تكرار لحوادث المرور الخاصة بمركبات #الوزن_الثقيل لاسيما الشاحنات بسبب فقدان لفعالية نظام الفرملة والذي يعود أساسا إلى الإستعمال المفرط للفرملة في الطرق المستوية ، الشيء الذي يسمح بفقدان كمية الهواء الموجودة بالنظام ، وعند الوصول إلى المنحدرات تصبح هذه المنظومة غير فعالة بالشكل المطلوب .على هذا الأساس ، يجب على سواق هذا الصنفمن المركبات :تفقد ضغط الهواء في دائرة الفرامل قبلالمنحدرات .الإستعمال الصحيح و العقلاني لمنظومةالفرامل .إستعمال مكابح المحرك في المنحدرات خصوصاالتي تمتد لمسافات طويلة .التقليل من الضغط على دواسة الفرامل فيالأماكن المستوية حتى تحافظ على مستوىضغط الهواء.ترك مسافة أمان كافية بين أصناف هذهالمركبة .هناك عدة أسباب لمثل هذه الحوادث :نقص الخبرة .عدم مراقبة الحالة التقنية للشاحنةعدم المراقبة الدورية للمكابح وتغييرها .السرعة المفرطة مع الحمولة الزائدة .عدم تغيير إطارات العجلات .عدم تأهيل السواق وعدم حمل معظمهم بطاقة الكفاءةالمهنية ، هذا ما يجعلهم غير مؤهلين ، خاصة في مثلهكذا حوادث ... لأنه على السائق الثقة بالنفس والثبوت ،وتقدير الوضع للخروج بأقل الأضرار ...[ حتى لو كان ذلك على حساب نفسه ] .عند فقدان الشاحنة منظومة الكبح عليه تحديد المكانالمناسب لإيقافها وهذا حسب تقديره للوضع وطبيعةالمكان المتواجد به .