الاختلافات بين عقل الرجل و عقل المرأة

إلياس

إلياس

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🍃الاختلافات بين عقل الرجل وعقل المرأة !!
موضوع في غاية الأهمية ..

1. (( اللغة )):
من السهل على المرأه تعلم لغات جديدة, بعكس الرجل فمن الصعب عليه تعلم اللغات الجديدة .. ولذلك تكون الطفلة الأنثى أذكى من الطفل الذكر ..

2. (( تعدد المهام )):
صُمم مخ المرأه للتركيز في اكثر من شيء في وقت واحد فيمكنها متابعة التلفزيون والتكلم في التلفون او ممارسة اعمال المنزل في وقت واحد ..
بعكس الرجل فعقله مصمم للتركيز في عمل واحد فقط فلا يستطيع الرجل مثلا التحدث في التلفون اثناء مشاهدة التلفزيون ونجد انه يقوم بخفض صوت الراديو او اغلاقه للتركيز أثناء القيادة ..

3. (( المهارات التحليلية )):
يحتوي عقل الرجل على مساحة كافية للمهارات التحليلية, فاذا عرضت عليه خريطة يمكنه تحليل الخريطة وفهم المشكلة وايجاد حل بسرعة ..
بعكس المرأة فمن الصعب عليها ادراك التفاصيل الموجودة في الخريطة وهي بالنسبة لها مجرد خطوط ..

4. (( القيادة )):
الرجل يمكنه القيادة مسرعا والتحكم في السيارة والاتجاهات واذا قابله اي عائق يمكنه التفكير بسرعة وتفاديه .. اما المرأه فيلزمها الوقت لإدراك وجود عائق على الطريق والتفكير فيه ..

5. (( الكذب )):
يفشل الرجل في الكذب على المرأة اذا كانت امامه لأن عقل المرأة يمكنه ملاحظه 70% من تعابير الوجه , 20% من لغه الجسد , 10 % من حركة الشفاه بعكس الرجل فهو لا يمتلك تلك الهبة ويمكن للمرأة أن تكذب عليه بسهوله وهي امامه ..

6. (( حل المشاكل )):
عند مواجهة الرجل للعديد من المشاكل يقوم عقله تلقائيا بتصنيف المشاكل وفصل كل مشكلة ثم يبدأ في التفكير في حلول لكل مشكلة على حدة بعكس المرأة فلا يستطيع عقلها تصنيف المشكلة وغالبا ما تلجأ لمساعدة الاخرين وتحتاج دائما إلى من يسمعها وبمجرد البوح عن مكنونتها يخف عنها حمل المشاكل بغض النظر عن اذا وجدت حل لها او لا ..
 
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