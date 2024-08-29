تنويه للأولياء

إلياس

إلياس

:: أستاذ ::
أحباب اللمة
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ذكر
💥#تنويـــــــــــه_للأوليــــاء
بالنّسبة لأولادكم المُقبلين على #السّنة_الأولى_ابتدائي، تجدون فيما يلي 6 نصائح مهّمة احرصوا عليها قبل الدّخول المدرسي...
👇👇
1️⃣ يجب أن يكون طفلك قادرا على التّعريف بنفسه: اسمه، لقبه، عمره، عنوان المنزل، اسم والديه والمهنة.
2️⃣ الاعتماد على نفسه عند الذّهاب لدورة المياه - أكرمكم اللّه - و الحرص على نظافة الجسم والثياب.
3️⃣ الحرص على تعليمه بعض العبارات مثل: القاء التّحية، الشّكر، التّرحاب، الاستئذان، دعاء الدّخول والخروج من دورة المياه...
4️⃣ تدريبه على استعمال العجين أو الصّلصال للتّشكيل، مع تدليكها بزيت الزّيتون حتّى تصبح عضلات يديه مرنة وقوّية ليستطيع الكتابة.
5️⃣ تعليمه ربط خيط حذائه، وإن تعذّر ذلك، استعينوا بالأحذية الخالية من الخيط وذلك لتفادي تعثّره وسقوطه في الطّريق أو الساحة.
6️⃣ تعليمه كيفية تنظيم أدواته في محفظته والحفاظ عليها وعدم نسيانها.
أهم مطلب الحديث معه عن جوّ المدرسة، احترام وحب المعلّم، عدم رمي الفضلات في السّاحة وتجنّب تخويفه.
 
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