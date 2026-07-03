نصائح للمقبلين على السنة الاولى

إلياس
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أوفياء اللمة
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- تاريخ التسجيل
- 24 ديسمبر 2011
- المشاركات
- 30,366
- الحلول المقدمة
- 1
- محل الإقامة
- حاسي الرمل ولاية الاغواط
- آخر نشاط
- الوظيفة
- أستاذ تعليم ابتدائي
- الحالة الإجتماعية
- متزوج
- العمر
- 40 إلى 45 سنة
- الجنس
- ذكر
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️التلاميذ المقبلين على السنة أولى ابتدائي الذين لم يدرسوا المرحلة التحضيرية: اليكم 6 نصائح مهمة
يجب أن يكون طفلك قادرا على التّعريف بنفسه : اسمه، لقبه، عمره، عنوان المنزل، اسم والديه والمهنة ؛
الاعتماد على نفسه عند الذّهاب لدورة المياه - أكرمكم اللّه - و الانتباه لنظافة الجسم والثّياب ؛
الحرص على تعليمه بعض العبارات مثل : القاء التّحية، الشّكر، التّرحيب، الاستئذان، دعاء الدّخول والخروج من دورة المياه...
تدريبه على استعمال العجين أو الصّلصال للتّشكيل، مع تدليكها بزيت الزّيتون حتّى تصبح عضلات يديه مرنة وقوّية ليستطيع الكتابة ؛
تعليمه ربط خيط حذائه، وإن تعذّر ذلك، استعينوا بالأحذية الخالية من الخيط وذلك لتفادي تعثّره وسقوطه في الطّريق أو السّاحة ؛
تعليمه كيفية تنظيم أدواته في محفظته و الحفاظ عليها وعدم نسيانها ؛
أهم مطلب الحديث معه عن جوّ المدرسة، احترام وحب المعلّم، عدم رمي الفضلات في السّاحة وتجنّب تخويفه.
يجب أن يكون طفلك قادرا على التّعريف بنفسه : اسمه، لقبه، عمره، عنوان المنزل، اسم والديه والمهنة ؛
الاعتماد على نفسه عند الذّهاب لدورة المياه - أكرمكم اللّه - و الانتباه لنظافة الجسم والثّياب ؛
الحرص على تعليمه بعض العبارات مثل : القاء التّحية، الشّكر، التّرحيب، الاستئذان، دعاء الدّخول والخروج من دورة المياه...
تدريبه على استعمال العجين أو الصّلصال للتّشكيل، مع تدليكها بزيت الزّيتون حتّى تصبح عضلات يديه مرنة وقوّية ليستطيع الكتابة ؛
تعليمه ربط خيط حذائه، وإن تعذّر ذلك، استعينوا بالأحذية الخالية من الخيط وذلك لتفادي تعثّره وسقوطه في الطّريق أو السّاحة ؛
تعليمه كيفية تنظيم أدواته في محفظته و الحفاظ عليها وعدم نسيانها ؛
أهم مطلب الحديث معه عن جوّ المدرسة، احترام وحب المعلّم، عدم رمي الفضلات في السّاحة وتجنّب تخويفه.