نصائح للمقبلين على السنة الاولى

️التلاميذ المقبلين على السنة أولى ابتدائي الذين لم يدرسوا المرحلة التحضيرية: اليكم 6 نصائح مهمةيجب أن يكون طفلك قادرا على التّعريف بنفسه : اسمه، لقبه، عمره، عنوان المنزل، اسم والديه والمهنة ؛الاعتماد على نفسه عند الذّهاب لدورة المياه - أكرمكم اللّه - و الانتباه لنظافة الجسم والثّياب ؛الحرص على تعليمه بعض العبارات مثل : القاء التّحية، الشّكر، التّرحيب، الاستئذان، دعاء الدّخول والخروج من دورة المياه...تدريبه على استعمال العجين أو الصّلصال للتّشكيل، مع تدليكها بزيت الزّيتون حتّى تصبح عضلات يديه مرنة وقوّية ليستطيع الكتابة ؛تعليمه ربط خيط حذائه، وإن تعذّر ذلك، استعينوا بالأحذية الخالية من الخيط وذلك لتفادي تعثّره وسقوطه في الطّريق أو السّاحة ؛تعليمه كيفية تنظيم أدواته في محفظته و الحفاظ عليها وعدم نسيانها ؛أهم مطلب الحديث معه عن جوّ المدرسة، احترام وحب المعلّم، عدم رمي الفضلات في السّاحة وتجنّب تخويفه.