نصائح لكل أب

السـلام عليـكـم ورحمـة الله وبـركاتـهمن يحب أن يقي أبناءه من الأمراض النفسية فليتبع هذه الخطوات الملخصة من كتاب "أسرار تربية الأبناء وبناء الثقة" وسترى النتيجة.برنامج بناء العلاقة مع الأبناء:1_ عشرون دقيقة يومياً حوار مع الأبناء بإعتبارهم أصدقاء (بدون نصح ولا حديث عن المدرسة ولا توجيه).2_ التعبير عن مشاعر الود والحب من االأب للأبناء من 0 إلى 10 مرات يومياً.3_ مدح الأبناء يومياً خمس مرات على سلوك إيجابي فعله.4_ مدح الأبناء يومياً خمس مرات على الشكل الخارجي ( إبتسامته - شعره- عينيه - أي شيء فيه ).5_ مرتان أسبوعيا مشاركة الإبن نشاط خارج البيت حتى لو إستغرق خمس دقائق ( مشي - رياضة - جري - جولة بالسيارة ).6_ ثلاث دقائق يومياً لتثبيت القيم قبل النوم:-كنت سعيداً عندما رأيتك اليوم تفعل كذا.- مساعدتك لأختك الصغيرة كان جميلا منك.- وفاءك بالإتفاق جميل.7_ 3 مرات أسبوعياً عشاء مع العائلة في البيت أو خارجه يكون وقته طويل حتى يتم الحديث والتحاور مع العائلة بوقت أكثر.8_ من (1-3) دقائق يومياً [ كلي آذان صاغية ] وتتنفذ على النحو التالي:-الجلوس مع الإبن في مكان هاديء وأطلب منه أن يقول كل ما يريد بلا قيود ولا نقاش ولا أرد عليه ولا أقاطعه ولا تعقيد وحينما تنتهي 3 دقائق انتهت الجلسة.9_ عبّر عن حبك لإبنك من خلال السلوكيات اليومية:( خمس لمسات يومياً ):- اللمس على نهاية رأس الإبنوتعني " الرأفة والرحمة "- وضع اليد على الرأس " الفخر"- وضع اليد على الجبين "التهدئة"- وضع اليد على الوجنتين" الشوق"- مسكة اليد " تقوية العلاقة والحب"- إذا كان غضبان أو وجود مشاعر سلبية "إمسح بيدك على صدرة "أربع قبلات يومياً :-في الجبين " الإستقبال "-في الرأس" فخر واعتزاز"-في الخد " الشوق"- في اليد "الإستقبال والشوق"وأربع ضمات إحتضان متفرقه خلال اليوم.أخيراً: إبن علاقة مع إبنك حتى يصبح بين يديك محباً مطيعاً وخلوقاً وباراً فبهذا البرنامج تبني شخصيته وتتعرف على ذاته وتقوي محبته وتصبح الأب النموذج الأمثل في نظرهوتتلاشى كل المدمرات للعلاقة التي كنت تمارسها من قبل أو كانت سبباً في اضطراب شخصيته أو عناده أو عنفه أو مراهقته المزعجة أو إنحرافه أو سبباً للأمراض الناتجة من السلوكات الخاطئةقل لإبنك أو إبنتك : شكرا إنك موجود في حياتي.