الصحة هي كل شيء في الدنياالصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى.فبها تستمتع بالمال، وبالأهل، وبالعمل، وبالعبادة، وبالحياة كلها.[1. الصحة نعمة عظيمة]قال رسول الله ﷺ: "نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ"كم من غني مريض يتمنى أن يدفع كل ماله ليشتري عافية يوم واحد.[2. الصحة قوة للعمل والعبادة]بالصحة تصلي، وتصوم، وتسعى على رزقك، وتبر والديك، وتخدم أمتك.وبدونها يثقل عليك أبسط شيء.[3. الصحة راحة بال]المريض يفكر في مرضه، ودوائه، وألمه.والسليم يفكر في مستقبله، وأهدافه، ومن يحب.كيف نحافظ عليها؟شكر الله عليها بالطاعة وعدم معصيته بها.الوقاية: أكل صحي، نوم كافٍ، رياضة، وترك التدخين.التوازن: لا إفراط ولا تفريط. ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا﴾المال يذهب ويعود، والمنصب يزول، والأصدقاء قد يتغيرون.ولكن إذا ذهبت الصحة ذهب معها طعم كل شيء.اللهم اشفِ مرضانا، وعافِ مبتلانا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتناالصحة أهم استثمار5 عادات يومية يحافظ بها الناس على صحتهم حسب الأطباء:(5 أشياء يومية للمحافظة على الصحة)[1. شرب الماء]8 أكواب يومياً على الأقل. الماء يجدد الدم، وينشط الكلى، ويحافظ على البشرة والتركيز.أول ما تصحى اشرب كوبين.[2. المشي 30 دقيقة]المشي يحرك الدورة الدموية، ويقوي القلب، ويحسن المزاج.حتى لو في البيت أو في شوارع القنيطرة. ﴿وامشوا في مناكبها﴾[3. نوم منتظم 7-8 الساعات️]السهر يدمر المناعة والمزاج. النوم المبكر بركة للجسم والعقل.قال ﷺ: "بورك لأمتي في بكورها"[4. أكل متوازن]طبقك يكون فيه: خضار + بروتين + نشويات قليلة.قلل السكر والمقليات. المعدة بيت الداء والحمية بيت الدواء.[5. ذكر الله والتنفس العميق]التوتر يقتل الصحة. 5 دقائق ذكر واستغفار تهدئ الأعصاب وتقوي المناعة النفسية.﴿أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾قاعدة ذهبيةالوقاية خير من العلاج. درهم وقاية خير من قنطار علاج.