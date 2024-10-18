من كتاب الداء والدواء

ابن القيم الجوزية رحمه الله

يتحدث الكتاب عن كيفية تهذيب النفس البشرية واصلاحها بما يتماشى

مع المنظور الإسلامي الحنيف ويتميز أسلوب الإمام بالنصيحة مرة والتوبيخ

مرة تحدث الإمام رحمه الله في كتابه عن الدعاء وانه اقوى سلاح للمؤمن

وتحدث ايضا عن المعصية وكيفية علاجها وتحدث عن الشرك والعشق

والحب والشهوة والكبر و وضح الفرق بين حسن الظن بالله والغرور

يعالج الكتاب آفات النفس الأمارة بالسوء مظهرا عيوبها وزلاتها ومبيناً

سلطة الشهوات عليها ومحذراً من مكايد الشيطان وحيله في إيقاع النفس

بالمعاصي والذنوب والركون للحياة الدنيا وزينتها.

كتاب جميل جدا أنصح به الجميع لن يندم ابدا من اطلع عليه.

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