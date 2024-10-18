من كتاب الداء والدواء

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
17,152
الحلول
1
نقاط التفاعل
49,950
النقاط
1,886
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
الجنس
ذكر
من كتاب الداء والدواء
ابن القيم الجوزية رحمه الله
يتحدث الكتاب عن كيفية تهذيب النفس البشرية واصلاحها بما يتماشى
مع المنظور الإسلامي الحنيف ويتميز أسلوب الإمام بالنصيحة مرة والتوبيخ
مرة تحدث الإمام رحمه الله في كتابه عن الدعاء وانه اقوى سلاح للمؤمن
وتحدث ايضا عن المعصية وكيفية علاجها وتحدث عن الشرك والعشق
والحب والشهوة والكبر و وضح الفرق بين حسن الظن بالله والغرور
يعالج الكتاب آفات النفس الأمارة بالسوء مظهرا عيوبها وزلاتها ومبيناً
سلطة الشهوات عليها ومحذراً من مكايد الشيطان وحيله في إيقاع النفس
بالمعاصي والذنوب والركون للحياة الدنيا وزينتها.
كتاب جميل جدا أنصح به الجميع لن يندم ابدا من اطلع عليه.
 
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