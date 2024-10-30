أنا منشغل جداً بتحويل الأشياء الى سعادة.



ومنشغل بسبب الكم الهائل في تحقيق الأمنيات التى لا تنتهي،،



منشغل في صنع قهوة أفضل في كل مرة،،



أنا منشغل بإنتظار زهر اللوز في موسمه القادم، وسأكون مشغولاً في العام القادم لنفس السبب،،



منشغل في مفاوضة الأيام، عليها أن تهدأ وأن لا تكون سريعة بشكل مخيف الى هذا الحد،



منشغل بوضع بطاريات جديدة في ساعة غرفتي، المتوقفة منذ أن ولدت،،



مشغول اكثر بعد أوراق الأشجار المتساقطة



منشغل جداً بإعادة سماع كل الأغنيات المملة..



منشغل كالمجنون، في وضع اللمسات الاخيرة للحياة،،



منشغل في فهم معنى 'الفراغ'، وفي كل مرة أحاول أن أملاء هذه الفراغات الحقيرة قبل إنشغالي بفراغات أكثر،،



في الحقيقة، أنا مشغول جداً بالفراغات التى لا اجدها بالمرة،،