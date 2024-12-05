صلاة الجماعة لها فضل عظيم في الإسلام، وقد حث النبي محمد صلى الله عليه وسلم على أدائها لما فيها من الأجر الكبير والفوائد الروحية والاجتماعية. من الأحاديث النبوية التي تبرز فضل صلاة الجماعة:



**"صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة."** (رواه البخاري ومسلم)



### فوائد صلاة الجماعة:



1. **زيادة الأجر والثواب**: كما ورد في الحديث، صلاة الجماعة تعادل صلاة الفذ بسبع وعشرين مرة من حيث الأجر.

2. **تحقيق الوحدة الإسلامية**: اجتماع المسلمين في المسجد لأداء الصلاة يعزز الروابط بينهم ويزيد من التلاحم الاجتماعي.

3. **التعود على النظام والانضباط**: صلاة الجماعة تعلم المسلمين الالتزام بالمواعيد والتعاون مع الآخرين.

4. **رفع الروح المعنوية**: صلاة الجماعة تعطي إحساسًا بالانتماء وتقوي روح الجماعة بين المصلين.

5. **التكافل الاجتماعي**: من خلال صلاة الجماعة، يمكن للأفراد التواصل ومعرفة أحوال بعضهم البعض، مما يعزز من روح التعاون والمساعدة المتبادلة.