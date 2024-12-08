السلام عليكم أحتاج الى معلومات لمذكرتي لن أستطيع العثور عليها لمن يستطيع مساعدتي و شكرا

المطلب الاول: نبذة تاريخية عن صندوق الضمان الاجتماعي.

المطلب الثاني: تعريف صندوق الضمان الاجتماعي.

المطلب الثالث: خصائص و انواع صندوق الضمان الاجتماعي.

المطلب الرابع: مصادر تمويل و تغطية صندوق الضمان الاجتماعي .

ارجو المساعدة و شكرا