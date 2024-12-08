ahmed016
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السلام عليكم أحتاج الى معلومات لمذكرتي لن أستطيع العثور عليها لمن يستطيع مساعدتي و شكرا
المطلب الاول: نبذة تاريخية عن صندوق الضمان الاجتماعي.
المطلب الثاني: تعريف صندوق الضمان الاجتماعي.
المطلب الثالث: خصائص و انواع صندوق الضمان الاجتماعي.
المطلب الرابع: مصادر تمويل و تغطية صندوق الضمان الاجتماعي .
ارجو المساعدة و شكرا
المطلب الاول: نبذة تاريخية عن صندوق الضمان الاجتماعي.
المطلب الثاني: تعريف صندوق الضمان الاجتماعي.
المطلب الثالث: خصائص و انواع صندوق الضمان الاجتماعي.
المطلب الرابع: مصادر تمويل و تغطية صندوق الضمان الاجتماعي .
ارجو المساعدة و شكرا