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ahmed016

ahmed016

:: عضو منتسِب ::
إنضم
11 نوفمبر 2024
المشاركات
7
نقاط التفاعل
6
النقاط
3
الجنس
ذكر
السلام عليكم أحتاج الى معلومات لمذكرتي لن أستطيع العثور عليها لمن يستطيع مساعدتي و شكرا
المطلب الاول: نبذة تاريخية عن صندوق الضمان الاجتماعي.
المطلب الثاني: تعريف صندوق الضمان الاجتماعي.
المطلب الثالث: خصائص و انواع صندوق الضمان الاجتماعي.
المطلب الرابع: مصادر تمويل و تغطية صندوق الضمان الاجتماعي .
ارجو المساعدة و شكرا
 
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