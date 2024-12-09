حبك ..

Tama Aliche

Tama Aliche

:: الصحافية الساخرة ::
صُنّآع آلمُحْتَوَى
إنضم
6 سبتمبر 2021
المشاركات
604
نقاط التفاعل
1,348
النقاط
51
محل الإقامة
أسوأ بلاصة
الجنس
أنثى
نفسي أكتب كلماتك
لكنها تعاني داخلي
لا يمكنني إنكار الحب
صراع أعيشه بيني و بينك
خراب
و
رحيل
لم تترك كلمة حتى تقولها
ولأنك تعرف جراحي أخفيها
لست من يؤذي
لكنني من يصمت
كنت وكان حبك مثل هذه الأرض القوية
سرقت وطنا كاملا داخلي
رسمته بقربك
فصرت فجأة تبتعد
حتى صرت حرا بدوني
فأنت بخير
و بدونك أنا التي تخفي إحساس الانكسار
كي لا تصبح ذكرياتي

سرقت من أناملي الكلمات
و تركت لصوتي صمتا قاتلا
يبوح داخلي ألما لا تسمعه
لا ترى غير نفسك من خلال الأعذار
وتراني لا يمكنها الشفاء
قلبها لم يعد لها
أصبح لك ينطوي في الليالي
وحيدا تكلمه الأيام التي تمر
بتذكرك

أنا من ..؟

أنا صفحة بيضاء بكتابك
أنا وردة عادية في ترابك

وأنت عشقي لا تضمه إليك
كم تذكرني بالأحلام ..
كم تذكرني بالتي فقدت عقلها في حبك
فكان حبا قويا مثل هذه الأرض القوية
لا تسقيها ..

تركتها تذبل ؛ تركتها للموت ..

( علاه هكذا مشات حكايتنا ..؟ خليتها تموت بالشوية .. وخليتني نتفكر كل دقيقة .. )

أسألك .. ؟ اكتفيت بما رأيته فهو كان الجواب

كان كل شيء تنتهي عنده البداية

فهنا النهاية


~Tama~




 
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